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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 17:47
Бетон написав:
рф залишилося захопити 2 села під Авдіївкою для виходу на оперативний простір, — BILD
Спочатку ЗСУ тримали оборону по лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке. Там розташовані ставки та невеликі річки, які зручно обороняти.
На сьогоднішній день російська армія прорвала цю лінію скрізь, крім Бердичів та Семенівки. За них ідуть запеклі бої, але частково їх уже контролює росія.
Чекаємо на офіційну інформацію.
ㅤ
Який "оперативний простір" (поле з лісосмугами до наступної водної перешкоди вздовж якої чергова низка населених пунктів, а до коксохіма в два-три рази далі)?
Бердичі вже беруть котрий тиждень. До того ж, частина села на другій стороні річки.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 17:50
Прохожий написав:
это не автомат, это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
вы случайно не вместе с УА были на курсах электриков?
Я не теоретик, я практик
Цей перимикач -перемикає ТІЛЬКИ один дріт(фазу) а нуль залишає спільним...
А в системі автономного живлення - нуль свій.
Може щось ТЕОРЕТИЧНО описав не правильно
Але практично
Я вимикаю від мережі як нуль так і фазу і підключаю іншим тумблером джерело автономного живлення.
Тому не треба як Пилип з конопель півнем скакати....
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budivelnik
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Додано: Суб 30 бер, 2024 17:52
budivelnik написав: _Микола_ написав:
Камери гасіння дуги має?
1 Не знаю
2 Вони там і не потрібні по двом причинам
а - Ви вимикаєте у випадку коли зник струм в мережі
б - Ви перемикаєте на інше джерело , попередньо вимкнувши всі потужні джерела споживання(тени/мікрохвильовки) і так далі
А навантаження в 500 Ватт - це ж курам на сміх.
2. Підключене навантаження БУДЕ, тому що ніхто ж в реальному житті не буде вимикати холодильник чи ввімкнені прилади перед переключенням на щиті, і якщо станція буде постійно підключена до свого контакту позиційного перемикача, то отримаєте дугу аж бігом, і такий перемикач дуже швидко вийде з ладу. Тут або дисципліна, або захист.
Це як з кабелем суіцидніка і зарядною станцією, завжди є людський фактор, не в тому порядку, чи щось відволікло і, 90% ремонтів у зарядних станцій це зустрічний струм.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 17:58
budivelnik написав:
2 Найкоротший світловий день в Україні це 20-23 грудня - 8 годин
Найдовший світловий день в Україні 21 червня - 16 годин
Якщо в тебе потужність генерації 30Квт
То в якому місяці можна згенерувати за 250-450 світлових годин - 3000Квт*год ?
Навіть при умові що 180 сонячних днів і сонячна інсоляція 50% в день від максимуму - це і дасть необхідних 36000квт*годин/рік
Це навіть не вищі матерії, це математика для примітивів.
А скажіть такий практичний досвід, зимою, коли хмарно, і немає сонця, то скільки Вт видасть стандартна панель, за 8-10 годин?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:00
_Mykola_ написав: budivelnik написав: _Микола_ написав:
Камери гасіння дуги має?
1 Не знаю
2 Вони там і не потрібні по двом причинам
а - Ви вимикаєте у випадку коли зник струм в мережі
б - Ви перемикаєте на інше джерело , попередньо вимкнувши всі потужні джерела споживання(тени/мікрохвильовки) і так далі
А навантаження в 500 Ватт - це ж курам на сміх.
2. Підключене навантаження БУДЕ, тому що ніхто ж в реальному житті не буде вимикати холодильник чи ввімкнені прилади перед переключенням на щиті, і якщо станція буде постійно підключена до свого контакту позиційного перемикача, то отримаєте дугу аж бігом, і такий перемикач дуже швидко вийде з ладу. Тут або дисципліна, або захист.
Це як з кабелем суіцидніка і зарядною станцією, завжди є людський фактор, не в тому порядку, чи щось відволікло і, 90% ремонтів у зарядних станцій це зустрічний струм.
Підключусь до офтопу: до аварійної лінії живлення підключити хіба холодильник (щоб не спортилися продукти) і аварійне освітлення та розетка на подовжувач щоб ввікнути роутер, нотбук чи зарядку. Це не повинно бути дублююче живлення із потужністю в 2+ Квт. На те воно і аварійне, щоб протриматися кілька годин, поки не появиться основне.
Для повноцінного автономного живлення інвестиції будуть в ціну квартири КРЖН.
Хочете автономку - купуєте хату/будинок і робите там криївку на випадок кількамісячного блекауту.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:06
budivelnik написав: Banderlog написав:
budivelnik написав:
Але так як форум фінансовий, то певні цифри можу привести
1 Станція з генерацією(проектною) в 30Квт
а - коштує від 15000 доларів
б - займає від 0,02 га
в - в місяць генерує +/- 3000 квт*год що еквівалентно 2 тоннам солярки
г - потребує обслуговування в 1 люнино/місяць=20000 грн
2 Переробка існуючого трактора (заміна силової установки 100квт і бака на акамулятор в 50-100 квт*год) коштує приблизно від 15000 доларів.
Далі можете порахувати самі...хто вміє
дякую батьку. Не хвилюйся так. Випий таблетки бо буде весняне загострення. Значить після війни? Скажімо через 3 роки тебе автономна сонячна станція для заряджання і станція переобладнання тракторів на електрику? Добре записав. Це в квітні у тебе генерує в місяць +- 3000квт*год чи в листопаді?
1 Якщо не навчився признавати програш - то засунь своє нещире дякую разом з просроченими таблетками собі в пяту точку. Може геморой попустить і ти навчишся спілкуватись коректно з тими хто на порядок розумніший від тебе
2 Найкоротший світловий день в Україні це 20-23 грудня - 8 годин
Найдовший світловий день в Україні 21 червня - 16 годин
Якщо в тебе потужність генерації 30Квт
То в якому місяці можна згенерувати за 250-450 світлових годин - 3000Квт*год ?
Навіть при умові що 180 сонячних днів і сонячна інсоляція 50% в день від максимуму - це і дасть необхідних 36000квт*годин/рік
Це навіть не вищі матерії, це математика для примітивів.
сам засунь батареї тобі на скільки годин роботи трактора стане? Через скільки перезарядка?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:07
flyman написав:
Підключусь до офтопу: до аварійної лінії живлення підключити хіба холодильник (щоб не спортилися продукти) і аварійне освітлення та розетка на подовжувач щоб ввікнути роутер, нотбук чи зарядку. Це не повинно бути дублююче живлення із потужністю в 2+ Квт. На те воно і аварійне, щоб протриматися кілька годин, поки не появиться основне.
Для повноцінного автономного живлення інвестиції будуть в ціну квартири КРЖН.
Хочете автономку - купуєте хату/будинок і робите там криївку на випадок кількамісячного блекауту.
Старт холодильника, це короткочасне збільшення струму в середньому 5-7 разів від номіналу, отримуємо мінімум 2-3 ампери, в залежності від типу холодильника, що вже трохи дасть дугу.
З розподіленням і зниженням навантаження ++.
Але, штатне світлодіодне освітлення у квартирі, дає більший комфорт.
І, заряджати ноутбук, живити роутер, заряджати гаджети краще напряму зі станції, без перетворення на 220В, це дасть мінімум на 30% зменшення втрат.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:09
flyman , муха, тут ніхто і не заікався про праски, теплі поли та електрокотли. Запит і був на світло (зараз навіть у тебе з Аврори діодні лампочки по 19 грн стоять) і холодильник. Воно то канєшно да, коли дипломи тиснуть і не дають пройти мимо..
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 бер, 2024 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:11
Бетон написав:
На сьогоднішній день російська армія прорвала цю лінію скрізь
А я ж з Бобюа казали - НЕ ухиляйтесь! Мобілізуйтесь! Бо мова йде не те що про кордони 91го, а щоб НЕ прорвався ворог і не постукав ногою вам у двері!!!
Не слухали...
То тепер і не скигліть!
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:11
budivelnik написав: Прохожий написав:
это не автомат, это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
вы случайно не вместе с УА были на курсах электриков?
Я не теоретик, я практик
Цей перимикач -перемикає ТІЛЬКИ один дріт(фазу) а нуль залишає спільним...
А в системі автономного живлення - нуль свій.
Може щось ТЕОРЕТИЧНО описав не правильноАле практично
Я вимикаю від мережі як нуль так і фазу і підключаю іншим тумблером джерело автономного живлення.
Тому не треба як Пилип з конопель півнем скакати....
"пивнем" тут скачете вы)
возьмите 2ю переключатель на динрейку но зачем в квартире тулить это уё что вы предложили???
у меня стоит на динрейке и автоматически сам переключается когда пропадает э/э, это на практике
)
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