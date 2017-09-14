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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7438743974407441
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:14

  Успіх написав:
  Бетон написав:На сьогоднішній день російська армія прорвала цю лінію скрізь
А я ж з Бобюа казали - НЕ ухиляйтесь! Мобілізуйтесь! Бо мова йде не те що про кордони 91го, а щоб НЕ прорвався ворог і не постукав ногою вам у двері!!!

Не слухали...

То тепер і не скигліть!

Скиглять тут Бетон і ти

І ти про це так пишешь, наче ти не в ЗСУ, а вже в Польщі купив 2 смарти
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:А скажіть такий практичний досвід, зимою, коли хмарно, і немає сонця, то скільки Вт видасть стандартна панель, за 8-10 годин?
Тут все на пальцях...
Наскільки хмарно , чи йдуть опади .....
Реальний показник в середньому по року 30% від теоретично можливого
Тобто
30%*30Квт( обмежувальний максимум для домогосподарств)*9 годин*365днів=30 000Квт*год
  Banderlog написав:скільки годин роботи трактора стане? Через скільки перезарядка?
1 На дурні питання -можуть бути тільки дурні відповіді.....
2 Комбайн - не перероблю
Трактор , який за робочу зміну споживає до 70 літрів солярки -з 100 квт*год батареєю буде виконувати таку саму роботу, і вже на роботу буде виїзжати з заряженою батареєю
3 А от коли і як він буде заряжатись - це вже тобі не пояснитиТи ще фізику не вчив, тому розуму не вистарчить осягнути
Та й сторінка не профільна.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:21

  Прохожий написав:возьмите 2ю переключатель на динрейку
1Так я й сказав що треба два....
2 На колір і смак-всі фломастери різні.Вам подобається такий, хтось може хоче зекономити 100 грн - йому підійде інший...В мене також два подвійних на дін-рейці...і що ?
Давайте без спаму на непрофільній гілці, я дивуюсь як нас всіх ще не забанили.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рабська покірність Московитського патріарху (УПЦ МП ) Кремля в боротьбі проти України | НЕНАЧАСІ



PS. Special for unicdima
pesikot
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