Скиглять тут Бетон і ти
І ти про це так пишешь, наче ти не в ЗСУ, а вже в Польщі купив 2 смарти
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:14
Скиглять тут Бетон і ти
І ти про це так пишешь, наче ти не в ЗСУ, а вже в Польщі купив 2 смарти
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут все на пальцях...
Наскільки хмарно , чи йдуть опади .....
Реальний показник в середньому по року 30% від теоретично можливого
Тобто
30%*30Квт( обмежувальний максимум для домогосподарств)*9 годин*365днів=30 000Квт*год
1 На дурні питання -можуть бути тільки дурні відповіді.....
2 Комбайн - не перероблю
Трактор , який за робочу зміну споживає до 70 літрів солярки -з 100 квт*год батареєю буде виконувати таку саму роботу, і вже на роботу буде виїзжати з заряженою батареєю
3 А от коли і як він буде заряжатись - це вже тобі не пояснитиТи ще фізику не вчив, тому розуму не вистарчить осягнути
Та й сторінка не профільна.
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:21
1Так я й сказав що треба два....
2 На колір і смак-всі фломастери різні.Вам подобається такий, хтось може хоче зекономити 100 грн - йому підійде інший...В мене також два подвійних на дін-рейці...і що ?
Давайте без спаму на непрофільній гілці, я дивуюсь як нас всіх ще не забанили.
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
PS. Special for unicdima
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