Додано: Суб 30 бер, 2024 19:03

Бетон написав: В последнем интервью, зеленский, наконец, сказал сколько он будет у власти: он сказал, что война продлится до конца жизни путина. Ну а там дорога дальняя... В последнем интервью, зеленский, наконец, сказал сколько он будет у власти: он сказал, что война продлится до конца жизни путина. Ну а там дорога дальняя...

В этой связи вспомнился сценарий, вероятность которого не нулевая.Итак, как мы видим власть в росии захватили, подхватили или получили палачи-убийцы, в генах которых заложено решать все свои проблемы через убийства. Такое их поведение и такие устоявшиеся у них жизненные ценности и тут менять ничего не получится. Они убивали всех конкурентов, оппозиционеров внутри страны и в конце концов вырвались со смертоносными войнами наружу (Сирия, Украина). Источник их финансового благосостояния так получилось, что стал Газпром. Именно поэтому интересы Газпрома в росии ставились всегда на первое место. Нужно было Газпрому устранить конкурента по строительству газопроводов в Европу из Катара - развязали разрушительную войну в Сирии. Захотелось завладеть ГТС Украины - преступными манипуляциями создали сначала огромные долги Нафтогаза Украины перед Газпромом. А как только Нафтогаз Украины отказался платить эти долги - начали откусывать территории с находящимися там предприятиями и ценными активами. Вошли во вкус, успех окрылил. А когда украинцы стали сопротивляться преступному отжиму территорий - развязали обычную войну с целью дальнейших отжимов территорий и активов в Украине. Как только наткнулись на яростное сопротивление - начали разрушать инфраструктуру Украины, применяя лозунги бандитов, по типу, "либо отберем ценные активы, либо их разрушим чтобы другие боялись и были в будущем посговорчивее". Это бандиты, их методы бандитские.Естественно при яростном отпоре жертвы растут риски для бандитов получить вместо денег пулю в лоб, да и Газпрому из-за санкций стало туго плюс цены на природный газ стали низкими как никогда в мире и это не смотря на то, что войной в Украине удается эффективно сдерживать строительство конкурентного газопровода из Туркменистана в Европу. Поэтому пора думать о запасном варианте выхода из развязанной войны, которая, как известно, всегда дело дорогое. Ну, а какой выход может быть у бандитов?Я бы на их месте провел выборы президентские с целью сохранения власти у путина или у его двойника. Ведь нужно время акционерам Газпрома для составления плана завершения войны и сохранения могущества компании. Уже провели выборы. Далее провел бы операцию "рязанский сахар" для массовой мобилизации в росии с лозунгами "спасай страну пока хохлы всех не вырезали!". Повторил бы судьбу сирийского города Алеппо с украинскими городами Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, Одесса, Николаев и Кривой Рог естественно. Бомб дешевых с крыльями на это хватит. Цель операции - заставить окружение Зеленского, его противников и конкурентов спровоцировать его с целью начать переговоры с кремлем о признании захваченных территорий российскими и окончательно отжать сухопутный коридор в Крым и ЗАЭС для электроснабжения Крыма и экспорта оттуда дефицитной электроэнергии в ЕС. Вывод через телеграмм каналы людей на третий майдан в Украине по причине сомнительного статуса президентства у ненавистного для путина Зеленского, находящегося на посту более 5 лет. Цель третьего майдана - устранение Зеленского с поста президента Украины. Если не сростется с майданом, то с помощью ДРГ, ракеты или опасного вируса кремль организует убийство Зеленского, потому что он действует в соответствии с Конституцией Украины и не остановит войну, пока Украина не вернет все свои территории и не получит компенсации с Газпрома за все разрушения и убийства.После убийства будут выборы в Украине, на которые кремль будет влиять с целью избрания своего человека, который подпишет капитуляцию Украины на нужных кремлю условиях. Вот как-то так.