Скиглять тут Бетон і ти
І ти про це так пишешь, наче ти не в ЗСУ, а вже в Польщі купив 2 смарти
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:14
Скиглять тут Бетон і ти
І ти про це так пишешь, наче ти не в ЗСУ, а вже в Польщі купив 2 смарти
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут все на пальцях...
Наскільки хмарно , чи йдуть опади .....
Реальний показник в середньому по року 30% від теоретично можливого
Тобто
30%*30Квт( обмежувальний максимум для домогосподарств)*9 годин*365днів=30 000Квт*год
1 На дурні питання -можуть бути тільки дурні відповіді.....
2 Комбайн - не перероблю
Трактор , який за робочу зміну споживає до 70 літрів солярки -з 100 квт*год батареєю буде виконувати таку саму роботу, і вже на роботу буде виїзжати з заряженою батареєю
3 А от коли і як він буде заряжатись - це вже тобі не пояснитиТи ще фізику не вчив, тому розуму не вистарчить осягнути
Та й сторінка не профільна.
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:21
1Так я й сказав що треба два....
2 На колір і смак-всі фломастери різні.Вам подобається такий, хтось може хоче зекономити 100 грн - йому підійде інший...В мене також два подвійних на дін-рейці...і що ?
Давайте без спаму на непрофільній гілці, я дивуюсь як нас всіх ще не забанили.
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
PS. Special for unicdima
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:44
Сам придумал, сам опроверг.
И не отходя от кассы нахамил.
Когда-то давал Вам характеристику. Не буду повторять, надеюсь с памятью у Вас пока хорошо. Ничего не изменилось.
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:51
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:56
ЛАД
У тебя всегда, виноваты "националисты", не было бы "националистов", уже бы давно Россия была в Харькове и ты бы получал пенсию на 10% больше
А вот, хорошие русские, которые хотят ровнять Харьков поквартально - это братушки, к ним у тебя претензий нет
Но у тебя всегда есть претензии к проукранским форумчанам, а не к российским разрушителям
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:58
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:02
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:03
В этой связи вспомнился сценарий, вероятность которого не нулевая.
Итак, как мы видим власть в росии захватили, подхватили или получили палачи-убийцы, в генах которых заложено решать все свои проблемы через убийства. Такое их поведение и такие устоявшиеся у них жизненные ценности и тут менять ничего не получится. Они убивали всех конкурентов, оппозиционеров внутри страны и в конце концов вырвались со смертоносными войнами наружу (Сирия, Украина). Источник их финансового благосостояния так получилось, что стал Газпром. Именно поэтому интересы Газпрома в росии ставились всегда на первое место. Нужно было Газпрому устранить конкурента по строительству газопроводов в Европу из Катара - развязали разрушительную войну в Сирии. Захотелось завладеть ГТС Украины - преступными манипуляциями создали сначала огромные долги Нафтогаза Украины перед Газпромом. А как только Нафтогаз Украины отказался платить эти долги - начали откусывать территории с находящимися там предприятиями и ценными активами. Вошли во вкус, успех окрылил. А когда украинцы стали сопротивляться преступному отжиму территорий - развязали обычную войну с целью дальнейших отжимов территорий и активов в Украине. Как только наткнулись на яростное сопротивление - начали разрушать инфраструктуру Украины, применяя лозунги бандитов, по типу, "либо отберем ценные активы, либо их разрушим чтобы другие боялись и были в будущем посговорчивее". Это бандиты, их методы бандитские.
Естественно при яростном отпоре жертвы растут риски для бандитов получить вместо денег пулю в лоб, да и Газпрому из-за санкций стало туго плюс цены на природный газ стали низкими как никогда в мире и это не смотря на то, что войной в Украине удается эффективно сдерживать строительство конкурентного газопровода из Туркменистана в Европу. Поэтому пора думать о запасном варианте выхода из развязанной войны, которая, как известно, всегда дело дорогое. Ну, а какой выход может быть у бандитов?
Я бы на их месте провел выборы президентские с целью сохранения власти у путина или у его двойника. Ведь нужно время акционерам Газпрома для составления плана завершения войны и сохранения могущества компании. Уже провели выборы. Далее провел бы операцию "рязанский сахар" для массовой мобилизации в росии с лозунгами "спасай страну пока хохлы всех не вырезали!". Повторил бы судьбу сирийского города Алеппо с украинскими городами Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, Одесса, Николаев и Кривой Рог естественно. Бомб дешевых с крыльями на это хватит. Цель операции - заставить окружение Зеленского, его противников и конкурентов спровоцировать его с целью начать переговоры с кремлем о признании захваченных территорий российскими и окончательно отжать сухопутный коридор в Крым и ЗАЭС для электроснабжения Крыма и экспорта оттуда дефицитной электроэнергии в ЕС. Вывод через телеграмм каналы людей на третий майдан в Украине по причине сомнительного статуса президентства у ненавистного для путина Зеленского, находящегося на посту более 5 лет. Цель третьего майдана - устранение Зеленского с поста президента Украины. Если не сростется с майданом, то с помощью ДРГ, ракеты или опасного вируса кремль организует убийство Зеленского, потому что он действует в соответствии с Конституцией Украины и не остановит войну, пока Украина не вернет все свои территории и не получит компенсации с Газпрома за все разрушения и убийства.
После убийства будут выборы в Украине, на которые кремль будет влиять с целью избрания своего человека, который подпишет капитуляцию Украины на нужных кремлю условиях. Вот как-то так.
Востаннє редагувалось buratinyo в Суб 30 бер, 2024 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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