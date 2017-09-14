Мне нравится, как быстро забывается, с чего начался разговор. Начали сейчас обсуждать аварийные отключения и как обеспечить квартиру электрикой на пару-тройку часов. А речь сначала шла о том, как прожить вообще без электрики. И о том, что это невозможно. Попробуйте перевести все доба на электрогенераторы и посчитайте, сколько это будет стоить. А солнечные панели... Не знаю, как во Львове, а в Харькове зимой солнечные дни бывают весьма редко.
Пока все СМИ дружно рефлексируют на заметку BILD о первом применении по сумской области КАБ типа ОДАБ-1500, о чём я сообщал ещё 28 марта, у авиации РОВ очередная рекордная отметка применения КАБов.
Без одного дня как за март, авиация РОВ применила 2 300 КАБ. Две тысячи триста корректируемых авиационных бомб, разной номенклатуры, от ФАБ-250/500/1500 до ранее редко применявшихся РБК- РБК-500 ШОАБ-0.5 и ОДАБ-500/1500!
Это новый, абсолютный рекорд применения данной компоненты, который на 50% выше февральского абсолютного рекорда – 1 500 КАБ.
Если тенденция прироста применения КАБ останется неизменной, то в апреле мы получим очередной рекорд в 3 000 КАБ.
С учётом планирующегося наступления РОВ на вторую половину 2024 года, главную роль в прорыве наших линий обороны и укрепрайонов будут играть не сами российские войска, сухопутная компонента, а именно тактическая авиация и КАБы, которые в месячном эквиваленте могут превышать показатель 3 тыс и в худшем случае, при задействовании всей компоненты носителей, достигать 5 тысяч КАБ в месяц.
Поиск решения этой проблемы, в первую очередь – уничтожение носителей, должен уже становиться одним из превалирующих, поскольку принцип “лучше поздно, чем никогда” – это не про победу, это про пораженчество.
Вирішити цю проблему можуть тільки багато Patriot чи F16. Через вибори у США ні того, ні іншого у нас в достатній кількості найближчим часом не буде. Патужні менеджери не здатні навіть прості снаряди 152/155мм знайти для України, не те, що купити десь літаки чи далекобійне ППО. Пошуком зброї займаються чужі політики, як президент Чехії та інші. Тому очевидно - втратимо ще більше територій і людських життів. Ну але ж "Поки стоїть Україна..."
pesikot написав:Давай я тобі в коліно прострелю, що в цьому поганого ? Не в голову ж Що, не сподобалось ? в СБУ мене здашь ? )
Ти хочешь саджати не злочинців, а незгодних. Ти пишешь про "опозиціонерів" і це терміни, виключно, російської пропаганди
Ти, саме ти, пропагандуєшь усі наративи російської пропаганди Чи ти дурний, чи ти росіянин Обирай сам
Бачиш, ти знову брешеш як твої русскіє колєгі. Бо про коліно річ шла про опір правоохоронцям при затриманні. А саджати річ шла про напад на тецекашника. І ти завжди захищаєш тих хто 100% проходить під статтю державна зрада. Совпадєніє?
Бетон написав:В последнем интервью, зеленский, наконец, сказал сколько он будет у власти: он сказал, что война продлится до конца жизни путина. Ну а там дорога дальняя...
В этой связи вспомнился сценарий, вероятность которого не нулевая.
Итак, как мы видим власть в росии захватили, подхватили или получили палачи-убийцы, в генах которых заложено решать все свои проблемы через убийства. Такое их поведение и такие устоявшиеся у них жизненные ценности и тут менять ничего не получится. Они убивали всех конкурентов, оппозиционеров внутри страны и в конце концов вырвались со смертоносными войнами наружу (Сирия, Украина). Источник их финансового благосостояния так получилось, что стал Газпром. Именно поэтому интересы Газпрома в росии ставились всегда на первое место. Нужно было Газпрому устранить конкурента по строительству газопроводов в Европу из Катара - развязали разрушительную войну в Сирии. Захотелось завладеть ГТС Украины - преступными манипуляциями создали сначала огромные долги Нафтогаза Украины перед Газпромом. А как только Нафтогаз Украины отказался платить эти долги - начали откусывать территории с находящимися там предприятиями и ценными активами. Вошли во вкус, успех окрылил. А когда украинцы стали сопротивляться преступному отжиму территорий - развязали обычную войну с целью дальнейших отжимов территорий и активов в Украине. Как только наткнулись на яростное сопротивление - начали разрушать инфраструктуру Украины, применяя лозунги бандитов, по типу, "либо отберем ценные активы, либо их разрушим чтобы другие боялись и были в будущем посговорчивее". Это бандиты, их методы бандитские.
Естественно при яростном отпоре жертвы растут риски для бандитов получить вместо денег пулю в лоб, да и Газпрому из-за санкций стало туго плюс цены на природный газ стали низкими как никогда в мире и это не смотря на то, что войной в Украине удается эффективно сдерживать строительство конкурентного газопровода из Туркменистана в Европу. Поэтому пора думать о запасном варианте выхода из развязанной войны, которая, как известно, всегда дело дорогое. Ну, а какой выход может быть у бандитов?
Я бы на их месте провел выборы президентские с целью сохранения власти у путина или у его двойника. Ведь нужно время акционерам Газпрома для составления плана завершения войны и сохранения могущества компании. Уже провели выборы. Далее провел бы операцию "рязанский сахар" для массовой мобилизации в росии с лозунгами "спасай страну пока хохлы всех не вырезали!". Повторил бы судьбу сирийского города Алеппо с украинскими городами Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, Одесса, Николаев и Кривой Рог естественно. Бомб дешевых с крыльями на это хватит. Цель операции - заставить оппозицию и окружение Зеленского начать переговоры о признании захваченных территорий российскими и окончательно отжать сухопутный коридор в Крым и ЗАЭС для электроснабжения Крыма и экспорта оттуда дефицитной электроэнергии в ЕС. Вывод через телеграмм каналы людей на третий майдан в Украине по причине сомнительного статуса президентства у ненавистного для путина Зеленского, находящегося на посту более 5 лет. Цель третьего майдана - устранение Зеленского с поста президента Украины. Если не сростется с майданом, то с помощью ДРГ, ракеты или опасного вируса кремль организует убийство Зеленского, потому что он действует в соответствии с Конституцией Украины и не остановит войну, пока Украина не вернет все свои территории и не получит компенсации с Газпрома за все разрушения и убийства.
После убийства будут выборы в Украине, на которые кремль будет влиять с целью избрания своего человека, который подпишет капитуляцию Украины на нужных кремлю условиях. Вот как-то так.
навіщо так складно, якщо майже через 7 тижнів карета фігуранта перетворються в гарбуза о 24:00