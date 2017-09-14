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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 744074417442744374447445>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:10

buratinyo
в приличном обществе принято давать ссылку на первоисточник
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:12

Мне нравится, как быстро забывается, с чего начался разговор. :)
Начали сейчас обсуждать аварийные отключения и как обеспечить квартиру электрикой на пару-тройку часов.
А речь сначала шла о том, как прожить вообще без электрики. И о том, что это невозможно.
Попробуйте перевести все доба на электрогенераторы и посчитайте, сколько это будет стоить.
А солнечные панели... Не знаю, как во Львове, а в Харькове зимой солнечные дни бывают весьма редко.
Количество солнечных дней: 3 дня 2 дня 3 дня

https://pogoda.turtella.ru/ukraine/kharkiv/winter
Это цифры за дек., янв., февраль.
В ноябре аж 8, в марте - целых 6, в апреле - 9.
Кто-то сможет обеспечить Харьков э-э за счёт солнечных батарей?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:12

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Давай ссылки
с женой васей будешь так разговаривать, ублюдок.

Простая просьба дать ссылки, вызвала у пациента приступ "русиш-культуриш"

Что говорит о простом, пациент опять притащил фейк и, заранее, нахамил, пока его фейк не разоблачили

Забывая о том факте, если пациент нахамил, значит точно фейк притащил на форум

PS. Ещё пациент написал с орфографическими ошибками
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 бер, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:13

  pesikot написав:А от прострілити мені коліно, ти писав щирою українською мовою :)

Всіх незгодних посадити, ти теж писав щирою українською мовою :)

Справа тут не в мові чи в язику, а в тому, що саме пишеться

А що в цьому поганого?
Я ж не в голову тобі казав стріляти, а у ногу, в тих умовах про які йшлося це цілком правильно.
А чому злочинців не потрібно саджати?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:20

  unicdima написав:
  pesikot написав:А от прострілити мені коліно, ти писав щирою українською мовою :)

Всіх незгодних посадити, ти теж писав щирою українською мовою :)

Справа тут не в мові чи в язику, а в тому, що саме пишеться

А що в цьому поганого?
Я ж не в голову тобі казав стріляти, а у ногу, в тих умовах про які йшлося це цілком правильно.
А чому злочинців не потрібно саджати?

Давай я тобі в коліно прострелю, що в цьому поганого ? Не в голову ж
Що, не сподобалось ? в СБУ мене здашь ? )

Ми тут в Україні намагаємось боротись зі свавіллям росіян
Але тут вилазить unicdima , який пропагандую свавіля

Ти хочешь саджати не злочинців, а незгодних.
Ти пишешь про "опозиціонерів" і це терміни, виключно, російської пропаганди

Ти, саме ти, пропагандуєшь усі наративи російської пропаганди
Чи ти дурний, чи ти росіянин
Обирай сам
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 бер, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:22

  vitaliiangel написав:

Пока все СМИ дружно рефлексируют на заметку BILD о первом применении по сумской области КАБ типа ОДАБ-1500, о чём я сообщал ещё 28 марта, у авиации РОВ очередная рекордная отметка применения КАБов.

Без одного дня как за март, авиация РОВ применила 2 300 КАБ. Две тысячи триста корректируемых авиационных бомб, разной номенклатуры, от ФАБ-250/500/1500 до ранее редко применявшихся РБК- РБК-500 ШОАБ-0.5 и ОДАБ-500/1500!

Это новый, абсолютный рекорд применения данной компоненты, который на 50% выше февральского абсолютного рекорда – 1 500 КАБ.

Если тенденция прироста применения КАБ останется неизменной, то в апреле мы получим очередной рекорд в 3 000 КАБ.

С учётом планирующегося наступления РОВ на вторую половину 2024 года, главную роль в прорыве наших линий обороны и укрепрайонов будут играть не сами российские войска, сухопутная компонента, а именно тактическая авиация и КАБы, которые в месячном эквиваленте могут превышать показатель 3 тыс и в худшем случае, при задействовании всей компоненты носителей, достигать 5 тысяч КАБ в месяц.

Поиск решения этой проблемы, в первую очередь – уничтожение носителей, должен уже становиться одним из превалирующих, поскольку принцип “лучше поздно, чем никогда” – это не про победу, это про пораженчество.

Вирішити цю проблему можуть тільки багато Patriot чи F16. Через вибори у США ні того, ні іншого у нас в достатній кількості найближчим часом не буде. Патужні менеджери не здатні навіть прості снаряди 152/155мм знайти для України, не те, що купити десь літаки чи далекобійне ППО. Пошуком зброї займаються чужі політики, як президент Чехії та інші. Тому очевидно - втратимо ще більше територій і людських життів.
Ну але ж "Поки стоїть Україна..."
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:26

  pesikot написав:Давай я тобі в коліно прострелю, що в цьому поганого ? Не в голову ж
Що, не сподобалось ? в СБУ мене здашь ? )

Ти хочешь саджати не злочинців, а незгодних.
Ти пишешь про "опозиціонерів" і це терміни, виключно, російської пропаганди

Ти, саме ти, пропагандуєшь усі наративи російської пропаганди
Чи ти дурний, чи ти росіянин
Обирай сам

Бачиш, ти знову брешеш як твої русскіє колєгі.
Бо про коліно річ шла про опір правоохоронцям при затриманні.
А саджати річ шла про напад на тецекашника. І ти завжди захищаєш тих хто 100% проходить під статтю державна зрада.
Совпадєніє?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:30

  Прохожий написав:buratinyo
в приличном обществе принято давать ссылку на первоисточник

Это наезд? Типа, я не соблюдаю правила приличного общества? :mrgreen:

Прежде чем обвинять меня в этом предъявите доказательства, что текст сообщения уже был где-то опубликован. Если не найдете ссылки, то жду извинений за грубость.

Если кому-то интересны некоторые возможные сценарии кремля в Украине, то с несколькими из них можно ознакомиться здесь: https://forum.finance.ua/topic249897.html?start=180
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:31

  buratinyo написав:
  Бетон написав:В последнем интервью, зеленский, наконец, сказал сколько он будет у власти: он сказал, что война продлится до конца жизни путина. Ну а там дорога дальняя...

В этой связи вспомнился сценарий, вероятность которого не нулевая.

Итак, как мы видим власть в росии захватили, подхватили или получили палачи-убийцы, в генах которых заложено решать все свои проблемы через убийства. Такое их поведение и такие устоявшиеся у них жизненные ценности и тут менять ничего не получится. Они убивали всех конкурентов, оппозиционеров внутри страны и в конце концов вырвались со смертоносными войнами наружу (Сирия, Украина). Источник их финансового благосостояния так получилось, что стал Газпром. Именно поэтому интересы Газпрома в росии ставились всегда на первое место. Нужно было Газпрому устранить конкурента по строительству газопроводов в Европу из Катара - развязали разрушительную войну в Сирии. Захотелось завладеть ГТС Украины - преступными манипуляциями создали сначала огромные долги Нафтогаза Украины перед Газпромом. А как только Нафтогаз Украины отказался платить эти долги - начали откусывать территории с находящимися там предприятиями и ценными активами. Вошли во вкус, успех окрылил. А когда украинцы стали сопротивляться преступному отжиму территорий - развязали обычную войну с целью дальнейших отжимов территорий и активов в Украине. Как только наткнулись на яростное сопротивление - начали разрушать инфраструктуру Украины, применяя лозунги бандитов, по типу, "либо отберем ценные активы, либо их разрушим чтобы другие боялись и были в будущем посговорчивее". Это бандиты, их методы бандитские.

Естественно при яростном отпоре жертвы растут риски для бандитов получить вместо денег пулю в лоб, да и Газпрому из-за санкций стало туго плюс цены на природный газ стали низкими как никогда в мире и это не смотря на то, что войной в Украине удается эффективно сдерживать строительство конкурентного газопровода из Туркменистана в Европу. Поэтому пора думать о запасном варианте выхода из развязанной войны, которая, как известно, всегда дело дорогое. Ну, а какой выход может быть у бандитов?

Я бы на их месте провел выборы президентские с целью сохранения власти у путина или у его двойника. Ведь нужно время акционерам Газпрома для составления плана завершения войны и сохранения могущества компании. Уже провели выборы. Далее провел бы операцию "рязанский сахар" для массовой мобилизации в росии с лозунгами "спасай страну пока хохлы всех не вырезали!". Повторил бы судьбу сирийского города Алеппо с украинскими городами Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, Одесса, Николаев и Кривой Рог естественно. Бомб дешевых с крыльями на это хватит. Цель операции - заставить оппозицию и окружение Зеленского начать переговоры о признании захваченных территорий российскими и окончательно отжать сухопутный коридор в Крым и ЗАЭС для электроснабжения Крыма и экспорта оттуда дефицитной электроэнергии в ЕС. Вывод через телеграмм каналы людей на третий майдан в Украине по причине сомнительного статуса президентства у ненавистного для путина Зеленского, находящегося на посту более 5 лет. Цель третьего майдана - устранение Зеленского с поста президента Украины. Если не сростется с майданом, то с помощью ДРГ, ракеты или опасного вируса кремль организует убийство Зеленского, потому что он действует в соответствии с Конституцией Украины и не остановит войну, пока Украина не вернет все свои территории и не получит компенсации с Газпрома за все разрушения и убийства.

После убийства будут выборы в Украине, на которые кремль будет влиять с целью избрания своего человека, который подпишет капитуляцию Украины на нужных кремлю условиях. Вот как-то так.

навіщо так складно, якщо майже через 7 тижнів карета фігуранта перетворються в гарбуза о 24:00
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?
Бетон
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