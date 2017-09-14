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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74417442744374447445>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:35

  unicdima написав:
  pesikot написав:Давай я тобі в коліно прострелю, що в цьому поганого ? Не в голову ж
Що, не сподобалось ? в СБУ мене здашь ? )

Ти хочешь саджати не злочинців, а незгодних.
Ти пишешь про "опозиціонерів" і це терміни, виключно, російської пропаганди

Ти, саме ти, пропагандуєшь усі наративи російської пропаганди
Чи ти дурний, чи ти росіянин
Обирай сам

Бачиш, ти знову брешеш як твої русскіє колєгі.
Бо про коліно річ шла про опір правоохоронцям при затриманні.
А саджати річ шла про напад на тецекашника. І ти завжди захищаєш тих хто 100% проходить під статтю державна зрада.
Совпадєніє?

Ти мені особисто писав прострілити коліно

Тепер дупою не крути, брехло російське

А державний зрадник у нас ти, бо ти просуваєшь усі наративи російської пропаганди
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:36

  Бетон написав:Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?

1й сорт может нападать на 2й. а наоборот низзя.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:36

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?

1й сорт может нападать на 2й. а наоборот низзя.

unicdima, фас :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:38

Зрозуміти б незрозуміле!©

  flyman написав:навіщо так складно, якщо майже через 7 тижнів карета фігуранта перетворються в гарбуза о 24:00
А далі що?
Які варіанти?
А головне - в які терміни ці варіанти застосують?

А то так "жирно і смачно" Чаплига пояснює)натякає, що... я нічого не зрозумів :lol:

Може ти детально роз'ясниш?
І в часових рамках?
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:40

Не все так просто.
Низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії. Але грошей все ще бракує.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зазначив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах.

«Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів», - сказав Певкур.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:41

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?

1й сорт может нападать на 2й. а наоборот низзя.

А який сорт воїни ЗСУ? :D
Наче 1й, але з обмеженими правами, як 2й сорт, чи навіть "останній" сорт? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:41

  Бетон написав:Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?

з точки зору фізики нічим, так як сила дії дорівнює сили протидії
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:44

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?

1й сорт может нападать на 2й. а наоборот низзя.

А який сорт воїни ЗСУ? :D
Наче 1й, але з обмеженими правами, як 2й сорт, чи навіть "останній" сорт? :mrgreen:
Зображення
...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:46

  Успіх написав:
  flyman написав:навіщо так складно, якщо майже через 7 тижнів карета фігуранта перетворються в гарбуза о 24:00
А далі що?
Які варіанти?
А головне - в які терміни ці варіанти застосують?

А то так "жирно і смачно" Чаплига пояснює)натякає, що... я нічого не зрозумів :lol:

Може ти детально роз'ясниш?
І в часових рамках?

зігдно Чаплиги: 1917 рік, відхід царя, тимчасовий уряд, Керенський тікає в одязі ледібоя, більшовицький переворот, Брест-Литовська угода
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 бер, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:47

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?

1й сорт может нападать на 2й. а наоборот низзя.

А який сорт воїни ЗСУ? :D
Наче 1й, але з обмеженими правами, як 2й сорт, чи навіть "останній" сорт? :mrgreen:

Все просто, давай тебе перестанемо кормити і ти одразу зрозумієшь, який ти сорт ...

А поки що, перестань скиглити, тобі ще років 5 воювати
pesikot
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