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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:51
Ukrainian написав:
Не все так просто.
Низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії. Але грошей все ще бракує.
Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Він зазначив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах.
«Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів», - сказав Певкур.
Питанням пошуку зброї і коштів повинні в першу чергу займатись наші патужні менеджери, а не іноземні політики. Якщо наші не здатні, профнепридатні, то повинні йти у відставку і дати дорогу професіоналам, а не тягнути країну до поразки.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 30 бер, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:52
pesikot написав:
Все просто, давай тебе перестанемо кормити і ти одразу зрозумієшь, який ти сорт ...
А поки що, перестань скиглити, тобі ще років 5 воювати
За такі слова ухилянтській наволочі писок треба бити.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:53
pesikot написав: sens написав: pesikot написав:
Що за панічні настрої на форумі ?
Вчора вживали палену горілку, чи шо ? )
Гарна погода, кращі піти на прогулянку, себе і мізки провітрити )
Ви в якому місті мізки провітрюєте? Я здебільшого їздив на Чернігів,Харків,Київ. Треба визнати що подальша руйнація тільки на руку ворогу. Чи працюємо і воюємо доки в Україні не залишиться жодної своєї генеруючої енергії станції? Ми цього прагнемо ?? Чи й далі чекати коли влада відсторониться власноруч??? Чого саме чекати - на лопати,на дозвіл гасити нпз на території агресора,чи виважено підійти до вибору і вирішити як далі жити цьому суспільству????? Скільки ще треба знищити на своїй території щоб вирішити питання власної безпеки???????? Чи плекати надію на капіталістів з іншого материка ????????
Зверніться до психолога, бо ваша відповідь взагалі немає нічого спільного з моїм дописом
А якщо у вас є якісь пропозиції, то пишіть їх, а не задавайте питання мені
Ти знахабніли теж не за 15 хвилин
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sens
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:53
flyman написав:
навіщо так складно, якщо майже через 7 тижнів карета фігуранта перетворються в гарбуза о 24:00
Якщо русня нічого не прийме з цього приводу, то карета згідно українського законодавства так і зостанеться каретою - такою ж броньованою і з потенціалом одержати на ній перемогу у війні за рахунок об'єднання зусиль більшості прогресивних країн. Це мають добре розуміти у кремлі. Та вони й розуміють, тому щось із переліченого віше роблять та вже зробили.
Щодо бомбардування, то можете приїхати у Сумську та Харківську області для оцінки наслідків застосування КАБів.
І ще. У політиці здійснюються тільки складні плани, куленепробивні, які не можуть розгадати любі конкуренти та вороги. Інашке зможуть завадити здійсненню планів, та обов'язково це зроблять.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:54
Schmit написав: Ukrainian написав:
Не все так просто.
Низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії. Але грошей все ще бракує.
Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Він зазначив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах.
«Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів», - сказав Певкур.
Питанням пошуку зброї і коштів повинні в першу чергу займатись наші патужні менеджери, а не іноземні політики. Якщо вони не здатні, профнепридатні, то повинні йти у відставку і дати дорогу професіоналам, а не тягнути країну до поразки.
начасі потужні кадрові зміни
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 30 бер, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:54
pesikot
тобі ще років 5 воювати
А якщо не згодний - «сцикло» тм
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:55
flyman написав:
зігдно Чаплиги
А по часі - це зразу у травні?
- червні?
- липні?
- наступного року?))
pesikot написав:
тобі ще років 5 воювати
...5 місяців
Або ти швидше прийдеш підмінити))
Ти ж прийдеш?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:55
sens написав:
Ти знахабніли теж не за 15 хвилин
его одноклассники били
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:56
buratinyo написав: flyman написав:
навіщо так складно, якщо майже через 7 тижнів карета фігуранта перетворються в гарбуза о 24:00
Якщо русня нічого не прийме з цього приводу, то карета згідно українського законодавства так і зостанеться каретою - такою ж броньованою і з потенціалом одержати на ній перемогу у війні за рахунок об'єднання зусиль більшості прогресивних країн. Це мають добре розуміти у кремлі. Та вони й розуміють, тому щось із переліченого віше роблять та вже зробили.
Щодо бомбардування, то можете приїхати у Сумську та Харківську області для оцінки наслідків застосування КАБів.
І ще. У політиці здійснюються тільки складні плани, куленепробивні, які не можуть розгадати любі конкуренти та вороги. Інашке зможуть завадити здійсненню планів, та обов'язково це зроблять.
нема там нічого про карету що вона залишається, а є що перетворюється в гарбуза (тьікву на общепонятном)
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:58
Hotab написав:pesikot
Зверніться до психолога, бо ваша відповідь взагалі немає нічого спільного з моїм дописом
Це звичне у поцієнта. Але ізолювати не можна. Їм ще гірше тоді стає.
Ткніть будь ласка в тему (хто памʼятає) про автономне забезпечення квартири Е/Е. Мається на увазі батарея, яка живиться в періоди наявності промислової напруги і потім підтримує кілька годин при вимкненні.
Який там бюджет для «хочаб світло і холодильник» на 5-10 годин.
Як читаю вас обох - згадую Тарапуньку і Штепселя, обидва клоуни
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