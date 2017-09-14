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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:08
mephala написав: unicdima написав:
Бо про коліно річ шла про опір правоохоронцям при затриманні.
А саджати річ шла про напад на тецекашника. І ти завжди захищаєш тих хто 100% проходить під статтю державна зрада.
Совпадєніє?
а ТЦК це вже правоохоронці?
"А какая разница...?"
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:10
pesikot написав:
Ти знахабніли теж не за 15 хвилин
pesikot написав: sens написав:
Ви в якому місті мізки провітрюєте? Я здебільшого їздив на Чернігів,Харків,Київ. Треба визнати що подальша руйнація тільки на руку ворогу. Чи працюємо і воюємо доки в Україні не залишиться жодної своєї генеруючої енергії станції? Ми цього прагнемо ?? Чи й далі чекати коли влада відсторониться власноруч??? Чого саме чекати - на лопати,на дозвіл гасити нпз на території агресора,чи виважено підійти до вибору і вирішити як далі жити цьому суспільству????? Скільки ще треба знищити на своїй території щоб вирішити питання власної безпеки???????? Чи плекати надію на капіталістів з іншого материка ????????
Зверніться до психолога, бо ваша відповідь взагалі немає нічого спільного з моїм дописом
А якщо у вас є якісь пропозиції, то пишіть їх, а не задавайте питання мені
Це на якій мові було написано ...
Що ти, взагалі, хотів написати ...
Якийсь допис розумово-недостатньої людини[/quote]
Не намагався, добре хоч з клоуном ми вирішили питання.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:10
unicdima написав:
Борзим ухилянтам рекомендую ознайомитися зі статтею 435-1 ККУ.
Борзим росіянам рекомендую ознайомитись з ККУ повністю
Де чітко прописано, що буває за простріл коліна
До речі, що там з Бетоном та Віталькою ? Мовчишь
У тебе тільки до мене питання ?
Так я цю тему так розширю, що тобі тісно буде, росіянин
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:10
Ехххххххх, от би зараз під шумок видали закон, що тцкашники на час ВС мають однакові права, що і поліція!
"І настав би мир на землі!"©😁😁😁
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:10
unicdima написав: Бетон написав:
За десятки тисяч викрадень та побоїв громадян України
, не отримав реальний срок жоден ухилянт з тцк.
З цього випливає, що ККУ не працює. А раз не працює, нащо з ним знайомитися.
Хто сильніший той правий
Чмо зовсім береги втратило.
Ты герой тільки на клаві чи прямий в голову тримаєш більш менш?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:12
sens написав: pesikot написав:
Ти знахабніли теж не за 15 хвилин
pesikot написав:
Зверніться до психолога, бо ваша відповідь взагалі немає нічого спільного з моїм дописом
А якщо у вас є якісь пропозиції, то пишіть їх, а не задавайте питання мені
Це на якій мові було написано ...
Що ти, взагалі, хотів написати ...
Якийсь допис розумово-недостатньої людини
Не намагався, добре хоч з клоуном ми вирішили питання.[/quote]
Ти сам з собою поговорив ... ти і є клоун
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:13
pesikot"[quote="5705785:pesikot написав:
Ти знахабніли теж не за 15 хвилин
pesikot написав:
Зверніться до психолога, бо ваша відповідь взагалі немає нічого спільного з моїм дописом
А якщо у вас є якісь пропозиції, то пишіть їх, а не задавайте питання мені
Це на якій мові було написано ...
Що ти, взагалі, хотів написати ...
Якийсь допис розумово-недостатньої людини[/quote]
Не намагався, добре хоч з клоуном ми вирішили питання.[/quote]
Ти сам з собою поговорив ... ти і є клоун[/quote]
Гуляй
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:15
Успіх написав:
Ехххххххх, от би зараз під шумок видали закон, що тцкашники на час ВС мають однакові права, що і поліція!
"І настав би мир на землі!"©😁😁😁
Дурень думкою багатіє ...
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pesikot
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:15
Бетон написав: unicdima написав: Бетон написав:
За десятки тисяч викрадень та побоїв громадян України
, не отримав реальний срок жоден ухилянт з тцк.
З цього випливає, що ККУ не працює. А раз не працює, нащо з ним знайомитися.
Хто сильніший той правий
Чмо зовсім береги втратило.
Ты герой тільки на клаві чи прямий в голову тримаєш більш менш?
одразу видно, що ти в реалі ссикливе чмо як і ці всякі псякоти.
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unicdima
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:16
sens написав:
Гуляй
Бачишь, як ти злився ... швидко, ганебно ... а як дихав, як дихав ...
Не вмієшь срати, не мучай жопу ...
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