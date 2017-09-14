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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74447445744674477448 ... 7451>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:08

  mephala написав:
  unicdima написав:Бо про коліно річ шла про опір правоохоронцям при затриманні.
А саджати річ шла про напад на тецекашника. І ти завжди захищаєш тих хто 100% проходить під статтю державна зрада.
Совпадєніє?


а ТЦК це вже правоохоронці? :shock:

"А какая разница...?"
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:10

  pesikot написав:
  pesikot написав:
  sens написав:Ви в якому місті мізки провітрюєте? Я здебільшого їздив на Чернігів,Харків,Київ. Треба визнати що подальша руйнація тільки на руку ворогу. Чи працюємо і воюємо доки в Україні не залишиться жодної своєї генеруючої енергії станції? Ми цього прагнемо ?? Чи й далі чекати коли влада відсторониться власноруч??? Чого саме чекати - на лопати,на дозвіл гасити нпз на території агресора,чи виважено підійти до вибору і вирішити як далі жити цьому суспільству????? Скільки ще треба знищити на своїй території щоб вирішити питання власної безпеки???????? Чи плекати надію на капіталістів з іншого материка ????????

Зверніться до психолога, бо ваша відповідь взагалі немає нічого спільного з моїм дописом

А якщо у вас є якісь пропозиції, то пишіть їх, а не задавайте питання мені

Ти знахабніли теж не за 15 хвилин

Це на якій мові було написано ...
Що ти, взагалі, хотів написати ...

Якийсь допис розумово-недостатньої людини[/quote]

Не намагався, добре хоч з клоуном ми вирішили питання.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:10

  unicdima написав:Борзим ухилянтам рекомендую ознайомитися зі статтею 435-1 ККУ.

Борзим росіянам рекомендую ознайомитись з ККУ повністю

Де чітко прописано, що буває за простріл коліна

До речі, що там з Бетоном та Віталькою ? Мовчишь

У тебе тільки до мене питання ?

Так я цю тему так розширю, що тобі тісно буде, росіянин
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:10

"Вломим кожному ухилянту і зразу всім стане краще!"©

Ехххххххх, от би зараз під шумок видали закон, що тцкашники на час ВС мають однакові права, що і поліція!

"І настав би мир на землі!"©😁😁😁
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:10

  unicdima написав:
  Бетон написав:За десятки тисяч викрадень та побоїв громадян України, не отримав реальний срок жоден ухилянт з тцк.
З цього випливає, що ККУ не працює. А раз не працює, нащо з ним знайомитися.
Хто сильніший той правий

Чмо зовсім береги втратило.

Ты герой тільки на клаві чи прямий в голову тримаєш більш менш?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:12

  sens написав:
  pesikot написав:
  pesikot написав:Зверніться до психолога, бо ваша відповідь взагалі немає нічого спільного з моїм дописом

А якщо у вас є якісь пропозиції, то пишіть їх, а не задавайте питання мені

Ти знахабніли теж не за 15 хвилин

Це на якій мові було написано ...
Що ти, взагалі, хотів написати ...

Якийсь допис розумово-недостатньої людини


Не намагався, добре хоч з клоуном ми вирішили питання.[/quote]
Ти сам з собою поговорив ... ти і є клоун
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:13

  pesikot"[quote="5705785:pesikot написав:
  pesikot написав:Зверніться до психолога, бо ваша відповідь взагалі немає нічого спільного з моїм дописом

А якщо у вас є якісь пропозиції, то пишіть їх, а не задавайте питання мені

Ти знахабніли теж не за 15 хвилин

Це на якій мові було написано ...
Що ти, взагалі, хотів написати ...

Якийсь допис розумово-недостатньої людини[/quote]

Не намагався, добре хоч з клоуном ми вирішили питання.[/quote]
Ти сам з собою поговорив ... ти і є клоун[/quote]
Гуляй
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:15

  Успіх написав:Ехххххххх, от би зараз під шумок видали закон, що тцкашники на час ВС мають однакові права, що і поліція!

"І настав би мир на землі!"©😁😁😁

Дурень думкою багатіє ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:15

  Бетон написав:
  unicdima написав:
  Бетон написав:За десятки тисяч викрадень та побоїв громадян України, не отримав реальний срок жоден ухилянт з тцк.
З цього випливає, що ККУ не працює. А раз не працює, нащо з ним знайомитися.
Хто сильніший той правий

Чмо зовсім береги втратило.

Ты герой тільки на клаві чи прямий в голову тримаєш більш менш?

одразу видно, що ти в реалі ссикливе чмо як і ці всякі псякоти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:16

  sens написав:Гуляй

Бачишь, як ти злився ... швидко, ганебно ... а як дихав, як дихав ...

Не вмієшь срати, не мучай жопу ...
pesikot
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