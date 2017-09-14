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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74457446744774487449 ... 7451>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:18

  unicdima написав:
  Бетон написав:
  unicdima написав:Чмо зовсім береги втратило.

Ты герой тільки на клаві чи прямий в голову тримаєш більш менш?

одразу видно, що ти в реалі ссикливе чмо як і ці всякі псякоти.

Дайте мені попкорну :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:18

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 30 бер, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:19

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:20

  Успіх написав:Ехххххххх, от би зараз під шумок видали закон, що тцкашники на час ВС мають однакові права, що і поліція!

"І настав би мир на землі!"©😁😁😁

лучі чучхе
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:20

  mephala написав:
  unicdima написав:Бо про коліно річ шла про опір правоохоронцям при затриманні.
А саджати річ шла про напад на тецекашника. І ти завжди захищаєш тих хто 100% проходить під статтю державна зрада.
Совпадєніє?


а ТЦК це вже правоохоронці? :shock:


Авжеж ні, з чого такий висновок?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:21

  vitaliiangel написав:
  unicdima написав:одразу видно, що ти в реалі ссикливе чмо як і ці всякі псякоти.
здесь есть пиzдакот он со всеми в конфликте, вы же не хотите быть на него похожи?

Пиши, пиши, я внимательно читаю твои психологические комплексы )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:22

  vitaliiangel написав:здесь есть пиzдакот он со всеми в конфликте, вы же не хотите быть на него похожи?

я не з усіма, а лише з мразотою.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:23

  pesikot написав:
  sens написав:Гуляй

Бачишь, як ти злився ... швидко, ганебно ... а як дихав, як дихав ...

Не вмієшь срати, не мучай жопу ...

Підтвердження статусу 🤡
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:24

  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:здесь есть пиzдакот он со всеми в конфликте, вы же не хотите быть на него похожи?

я не з усіма, а лише з мразотою.

Так віталя тому до себе увагу і привернув.. :oops:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:24

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 30 бер, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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