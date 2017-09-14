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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:18
unicdima написав: Бетон написав: unicdima написав:
Чмо зовсім береги втратило.
Ты герой тільки на клаві чи прямий в голову тримаєш більш менш?
одразу видно, що ти в реалі ссикливе чмо як і ці всякі псякоти.
Дайте мені попкорну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:18
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:19
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:20
Успіх написав:
Ехххххххх, от би зараз під шумок видали закон, що тцкашники на час ВС мають однакові права, що і поліція!
"І настав би мир на землі!"©😁😁😁
лучі чучхе
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:20
mephala написав: unicdima написав:
Бо про коліно річ шла про опір правоохоронцям при затриманні.
А саджати річ шла про напад на тецекашника. І ти завжди захищаєш тих хто 100% проходить під статтю державна зрада.
Совпадєніє?
а ТЦК це вже правоохоронці?
Авжеж ні, з чого такий висновок?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:21
vitaliiangel написав: unicdima написав:
одразу видно, що ти в реалі ссикливе чмо як і ці всякі псякоти.
здесь есть пиzдакот он со всеми в конфликте, вы же не хотите быть на него похожи?
Пиши, пиши, я внимательно читаю твои психологические комплексы )
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:22
vitaliiangel написав:
здесь есть пиzдакот он со всеми в конфликте, вы же не хотите быть на него похожи?
я не з усіма, а лише з мразотою.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:23
pesikot написав: sens написав:
Гуляй
Бачишь, як ти злився ... швидко, ганебно ... а як дихав, як дихав ...
Не вмієшь срати, не мучай жопу ...
Підтвердження статусу 🤡
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:24
unicdima написав: vitaliiangel написав:
здесь есть пиzдакот он со всеми в конфликте, вы же не хотите быть на него похожи?
я не з усіма, а лише з мразотою.
Так віталя тому до себе увагу і привернув..
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 бер, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:24
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 30 бер, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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