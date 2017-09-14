Додано: Суб 30 бер, 2024 20:39

Розбавлю я ваш "томний вечір"))Я ще вчора знав це по спілкуванні по Вайбері...1. Чоловік моєї колеги по колишній роботі таки пішов в ЗСУ(я не уточняв, чи по повістці... - але напевно по ній, бо чого б чекав аж 2р + ?) Але тут вам всім буде "бальзам на душу" - так як він колишній поліціянт і, наче, не самий простий патрульний... (може капітаном був - я не знаю)Але оте ваше - "Нехай ідуть воювати мєнти, військові пенси, сбушники і тп..." - по-трохи здійснюється!Тож, черга і до вас всіх підбирається2. Сусіда з сусіднього будинку в селі, де живуть батьки - запакували в бус, коли він з братом йшов по вулиці за 1км від своєї хати. Повезли зразу в ТЦК, а потім у військову частину. Навіть, додому не дозволили заскочити/зібрати речі... - то йому мама і брат привезли на наступний день речі до частини...Отаке.Як то кажуть "не з ютуба ролик, чи тік-тока", а інфо від рідних та колег!Служити будуть всі!©😁Все буде Україна!🤗🤗🤗