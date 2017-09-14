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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 744674477448744974507451>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:25

  vitaliiangel написав:
  unicdima написав:одразу видно, що ти в реалі ссикливе чмо як і ці всякі псякоти.
здесь есть пиzдакот он со всеми в конфликте, вы же не хотите быть на него похожи?

Це як чоловік імпотент - тільки язиком базікає
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:27

sens

тільки язиком базікає


Такі чоловіки звісно не дуже… Але коли і язик (через мозкові проблеми) погано працює, тут імпотенція «комбо». Ви марно не послухали поради, у вас дійсно якісь ментальні проблеми. З віком буде лише гірше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:30

  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:здесь есть пиzдакот он со всеми в конфликте, вы же не хотите быть на него похожи?

я не з усіма, а лише з мразотою.

Ну да, проти росіян ти не маєшь нічого

Якщо що, саме vitaliiangel розповсюджав проросійські відео
Но ти з ним в десна лупишься :)

А українців ти вважаєшь мразотою і проти них ти борешься
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:30

  vitaliiangel написав:
  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:здесь есть пиzдакот он со всеми в конфликте, вы же не хотите быть на него похожи?

я не з усіма, а лише з мразотою.

пиzдакот тоже не всегда таким был. Напишите бетону что вы с ним не согласны и думаете что он нехороший человек. Зачем провоцировать конфликт там, где он не нужен )

То что я нехороший человек я и сам знаю)) тоже мне, бином Ньютона
Хорошие люди один номер телефона 15 лет не держат
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:34

  vitaliiangel написав:пиzдакот тоже не всегда таким был. Напишите бетону что вы с ним не согласны и думаете что он нехороший человек. Зачем провоцировать конфликт там, где он не нужен )

Воно вже не перший раз себе так веде і хамив на рівному місці. То є гнида.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:39

  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:пиzдакот тоже не всегда таким был. Напишите бетону что вы с ним не согласны и думаете что он нехороший человек. Зачем провоцировать конфликт там, где он не нужен )

Воно вже не перший раз себе так веде і хамив на рівному місці. То є гнида.

Як два росіянина обговорють мене

Ви вже не ховаетесь ...

Ви тягнете сюди свою російську пропаганду, обидба
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 бер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:39

Як всі, то всі!©

Розбавлю я ваш "томний вечір"))

Я ще вчора знав це по спілкуванні по Вайбері...

1. Чоловік моєї колеги по колишній роботі таки пішов в ЗСУ(я не уточняв, чи по повістці... - але напевно по ній, бо чого б чекав аж 2р + ?) Але тут вам всім буде "бальзам на душу" - так як він колишній поліціянт і, наче, не самий простий патрульний... (може капітаном був - я не знаю)
Але оте ваше - "Нехай ідуть воювати мєнти, військові пенси, сбушники і тп..." - по-трохи здійснюється! :)
Тож, черга і до вас всіх підбирається ;)

2. Сусіда з сусіднього будинку в селі, де живуть батьки - запакували в бус, коли він з братом йшов по вулиці за 1км від своєї хати. Повезли зразу в ТЦК, а потім у військову частину. Навіть, додому не дозволили заскочити/зібрати речі... - то йому мама і брат привезли на наступний день речі до частини...

Отаке.
Як то кажуть "не з ютуба ролик, чи тік-тока", а інфо від рідних та колег!

Служити будуть всі!©😁
Все буде Україна!🤗🤗🤗
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 30 бер, 2024 20:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:40

  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:пиzдакот тоже не всегда таким был. Напишите бетону что вы с ним не согласны и думаете что он нехороший человек. Зачем провоцировать конфликт там, где он не нужен )

Воно вже не перший раз себе так веде і хамив на рівному місці. То є гнида.

гадина страшная. но я о другом. конфликтных людей нигде не любят. Не становитесь конфликтным. Здесь форум взрослых мужиков, никого и ни в чём вы не убедите.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:40

  Hotab написав:sens

тільки язиком базікає


Такі чоловіки звісно не дуже… Але коли і язик (через мозкові проблеми) погано працює, тут імпотенція «комбо». Ви марно не послухали поради, у вас дійсно якісь ментальні проблеми. З віком буде лише гірше.



Проблеми у Державі,проблеми у людини як веде себе як чмо , у всіх є проблеми , мене особисто думка особи яку я не поважаю , не цікавить взагалі . Сьогодні гарний день, після вчорашньої зливи на Галицькій площі і великого граду-сьогодні сонце і багато родин та друзів вибралися на відпочинок поблизу річки або до лісу.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:42

Успіх

Служити будуть всі!©😁
Все буде Україна!🤗🤗🤗


Це правда. Я твоїм друзям - ухилянтам це постійно кажу. Але ти все одно на 5 років зайшов. Кажи як що треба. Я не допоможу, просто цікаво. :oops:

мене особисто думка особи яку я не поважаю , не цікавить взагалі .


Проте порада песікота була дійсно слушною. Да і про проблеми в утриманні теми діалогу вам тут вже декілька чоловік казали. Добре, не хворійте. Природа дійсно допомагає. Я сьогодні крос 7 км в шортанах, і прогулянка ще 5 км. Час приходити до форми, а то бусики шастають. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 744674477448744974507451>
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