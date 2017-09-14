Це як чоловік імпотент - тільки язиком базікає
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:25
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:27
sens
Такі чоловіки звісно не дуже… Але коли і язик (через мозкові проблеми) погано працює, тут імпотенція «комбо». Ви марно не послухали поради, у вас дійсно якісь ментальні проблеми. З віком буде лише гірше.
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:30
Ну да, проти росіян ти не маєшь нічого
Якщо що, саме vitaliiangel розповсюджав проросійські відео
Но ти з ним в десна лупишься
А українців ти вважаєшь мразотою і проти них ти борешься
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:30
То что я нехороший человек я и сам знаю)) тоже мне, бином Ньютона
Хорошие люди один номер телефона 15 лет не держат
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:34
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:39
Як два росіянина обговорють мене
Ви вже не ховаетесь ...
Ви тягнете сюди свою російську пропаганду, обидба
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 бер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:39
Як всі, то всі!©
Розбавлю я ваш "томний вечір"))
Я ще вчора знав це по спілкуванні по Вайбері...
1. Чоловік моєї колеги по колишній роботі таки пішов в ЗСУ(я не уточняв, чи по повістці... - але напевно по ній, бо чого б чекав аж 2р + ?) Але тут вам всім буде "бальзам на душу" - так як він колишній поліціянт і, наче, не самий простий патрульний... (може капітаном був - я не знаю)
Але оте ваше - "Нехай ідуть воювати мєнти, військові пенси, сбушники і тп..." - по-трохи здійснюється!
Тож, черга і до вас всіх підбирається
2. Сусіда з сусіднього будинку в селі, де живуть батьки - запакували в бус, коли він з братом йшов по вулиці за 1км від своєї хати. Повезли зразу в ТЦК, а потім у військову частину. Навіть, додому не дозволили заскочити/зібрати речі... - то йому мама і брат привезли на наступний день речі до частини...
Отаке.
Як то кажуть "не з ютуба ролик, чи тік-тока", а інфо від рідних та колег!
Служити будуть всі!©😁
Все буде Україна!🤗🤗🤗
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 30 бер, 2024 20:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:40
гадина страшная. но я о другом. конфликтных людей нигде не любят. Не становитесь конфликтным. Здесь форум взрослых мужиков, никого и ни в чём вы не убедите.
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:40
Проблеми у Державі,проблеми у людини як веде себе як чмо , у всіх є проблеми , мене особисто думка особи яку я не поважаю , не цікавить взагалі . Сьогодні гарний день, після вчорашньої зливи на Галицькій площі і великого граду-сьогодні сонце і багато родин та друзів вибралися на відпочинок поблизу річки або до лісу.
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:42
Успіх
Це правда. Я твоїм друзям - ухилянтам це постійно кажу. Але ти все одно на 5 років зайшов. Кажи як що треба. Я не допоможу, просто цікаво.
Проте порада песікота була дійсно слушною. Да і про проблеми в утриманні теми діалогу вам тут вже декілька чоловік казали. Добре, не хворійте. Природа дійсно допомагає. Я сьогодні крос 7 км в шортанах, і прогулянка ще 5 км. Час приходити до форми, а то бусики шастають.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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