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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74477448744974507451>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:44

  Hotab написав:Успіх

Служити будуть всі!©😁
Все буде Україна!🤗🤗🤗


Це правда. Я твоїм друзям - ухилянтам це постійно кажу. Але ти все одно на 5 років зайшов. Кажи як що треба. Я не допоможу, просто цікаво. :oops:

В Ізраїлі так , в нашій державі можна дискутувати,як Мар'яна Безугла
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:45

  vitaliiangel написав:
  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:пиzдакот тоже не всегда таким был. Напишите бетону что вы с ним не согласны и думаете что он нехороший человек. Зачем провоцировать конфликт там, где он не нужен )

Воно вже не перший раз себе так веде і хамив на рівному місці. То є гнида.

гадина страшная. но я о другом. конфликтных людей нигде не любят. Не становитесь конфликтным. Здесь форум взрослых мужиков, никого и ни в чём вы не убедите.

Мужики - єто у вас в России

Куда делся этот ленд-лорд ? Которого ты так представляла
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:54

Як всі, то всі!©

  Hotab написав:ухилянтам це постійно кажу
Але Флер, ти не робиш зауваження щодо її чоловіка-ухилянта? ;)
  Hotab написав:Час приходити до форми, а то бусики шастають
Але чомусь ти не хочеш йти простим солдатом в ЗСУ, чи навіть, сержантом? ;)
Сцикотно :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:56

Успіх
Бо я не солдат і не сержант. І військ. злочинів не чинив, щоб ним стати.
А ти хоч щось знаєш про чоловіка Флер? Здоровий він? Де працює? За ким доглядає? І я ні.
Спитати тут у нього ми не можемо. Розказувати вона не зобовʼязана.
То про що казати?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:57

  Hotab написав:Бо я не солдат і не сержант.
ты говно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:00

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Бо я не солдат і не сержант.
ты говно.

Ну для анальних віталіків всі навкруги говно))
Для те е тут більшість говно)
З ким ти не конфліктував ще?)
Чому ти дома, чому нема друзів?
У тебе є особа протилежної статі? А чому нема? Дрочиш? Чи гей? Отож…
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:00

  Успіх написав:
  Hotab написав:ухилянтам це постійно кажу
Але Флер, ти не робиш зауваження щодо її чоловіка-ухилянта? ;)
  Hotab написав:Час приходити до форми, а то бусики шастають
Але чомусь ти не хочеш йти простим солдатом в ЗСУ, чи навіть, сержантом? ;)
Сцикотно :lol:

та навіть оператором дрону, він же по легенді пілот вищого сорту
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:02

  Hotab написав:Успіх

Служити будуть всі!©😁
Все буде Україна!🤗🤗🤗


Це правда. Я твоїм друзям - ухилянтам це постійно кажу. Але ти все одно на 5 років зайшов. Кажи як що треба. Я не допоможу, просто цікаво. :oops:

мене особисто думка особи яку я не поважаю , не цікавить взагалі .


Проте порада песікота була дійсно слушною. Да і про проблеми в утриманні теми діалогу вам тут вже декілька чоловік казали. Добре, не хворійте. Природа дійсно допомагає. Я сьогодні крос 7 км в шортанах, і прогулянка ще 5 км. Час приходити до форми, а то бусики шастають. :mrgreen:

Вас обох представляю як юзік та лисий з кварталу - дотепні. У мене в плані відпочинку все на вищому рівні, тільки повітряні дошкуляють.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:02

flyman


та навіть оператором дрону, він же по легенді



І правда одне і те саме))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:04

Як всі, то всі!©

  Hotab написав:Бо я не солдат і не сержант. І військ. злочинів не чинив, щоб ним стати
Але ж так важко тобі признатись, що сцикотно піти НЕ літуном/інструктором на фронт)))
Але ж ти це вже заявив раніше))
Невже важко сказати це ще раз?))
  Hotab написав:А ти хоч щось знаєш про чоловіка Флер? Здоровий він? Де працює?
По словах самої Флер - він є обмежено-ПРИДАТНИЙ!!!
Працює/ремонтує автівки.

То чому ще до сих пір не в ЗСУ?
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  #<1 ... 74477448744974507451>
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