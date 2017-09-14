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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:44
Hotab написав:Успіх
Служити будуть всі!©😁
Все буде Україна!🤗🤗🤗
Це правда. Я твоїм друзям - ухилянтам це постійно кажу. Але ти все одно на 5 років зайшов. Кажи як що треба. Я не допоможу, просто цікаво.
В Ізраїлі так , в нашій державі можна дискутувати,як Мар'яна Безугла
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:45
vitaliiangel написав: unicdima написав: vitaliiangel написав:
пиzдакот тоже не всегда таким был. Напишите бетону что вы с ним не согласны и думаете что он нехороший человек. Зачем провоцировать конфликт там, где он не нужен )
Воно вже не перший раз себе так веде і хамив на рівному місці. То є гнида.
гадина страшная. но я о другом. конфликтных людей нигде не любят. Не становитесь конфликтным. Здесь форум взрослых мужиков, никого и ни в чём вы не убедите.
Мужики - єто у вас в России
Куда делся этот ленд-лорд ? Которого ты так представляла
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:54
Hotab написав:
ухилянтам це постійно кажу
Але Флер, ти не робиш зауваження щодо її чоловіка-ухилянта?
Hotab написав:
Час приходити до форми, а то бусики шастають
Але чомусь ти не хочеш йти простим солдатом в ЗСУ, чи навіть, сержантом?
Сцикотно
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:56
Успіх
Бо я не солдат і не сержант. І військ. злочинів не чинив, щоб ним стати.
А ти хоч щось знаєш про чоловіка Флер? Здоровий він? Де працює? За ким доглядає? І я ні.
Спитати тут у нього ми не можемо. Розказувати вона не зобовʼязана.
То про що казати?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 бер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:57
Hotab написав:
Бо я не солдат і не сержант.
ты говно.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:00
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Бо я не солдат і не сержант.
ты говно.
Ну для анальних віталіків всі навкруги говно))
Для те е тут більшість говно)
З ким ти не конфліктував ще?)
Чому ти дома, чому нема друзів?
У тебе є особа протилежної статі? А чому нема? Дрочиш? Чи гей? Отож…
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 бер, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:00
Успіх написав: Hotab написав:
ухилянтам це постійно кажу
Але Флер, ти не робиш зауваження щодо її чоловіка-ухилянта?
Hotab написав:
Час приходити до форми, а то бусики шастають
Але чомусь ти не хочеш йти простим солдатом в ЗСУ, чи навіть, сержантом?
Сцикотно
та навіть оператором дрону, він же по легенді пілот вищого сорту
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flyman
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:02
Hotab написав:Успіх
Служити будуть всі!©😁
Все буде Україна!🤗🤗🤗
Це правда. Я твоїм друзям - ухилянтам це постійно кажу. Але ти все одно на 5 років зайшов. Кажи як що треба. Я не допоможу, просто цікаво.
мене особисто думка особи яку я не поважаю , не цікавить взагалі .
Проте порада песікота була дійсно слушною. Да і про проблеми в утриманні теми діалогу вам тут вже декілька чоловік казали. Добре, не хворійте. Природа дійсно допомагає. Я сьогодні крос 7 км в шортанах, і прогулянка ще 5 км. Час приходити до форми, а то бусики шастають.
Вас обох представляю як юзік та лисий з кварталу - дотепні. У мене в плані відпочинку все на вищому рівні, тільки повітряні дошкуляють.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:02
flyman
та навіть оператором дрону, він же по легенді
І правда одне і те саме))
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:04
Hotab написав:
Бо я не солдат і не сержант. І військ. злочинів не чинив, щоб ним стати
Але ж так важко тобі признатись, що сцикотно піти НЕ літуном/інструктором на фронт)))
Але ж ти це вже заявив раніше))
Невже важко сказати це ще раз?))
Hotab написав:
А ти хоч щось знаєш про чоловіка Флер? Здоровий він? Де працює?
По словах самої Флер - він є обмежено-ПРИДАТНИЙ!!!
Працює/ремонтує автівки.
То чому ще до сих пір не в ЗСУ?
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