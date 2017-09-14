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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7448744974507451>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:07

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Бо я не солдат і не сержант.
ты говно.

Ну я ж так і казав, а Флер думала, що то просто "засахарілось"! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:07

Успіх ,

Але ж так важко тобі признатись, що сцикотно піти НЕ літуном/інструктором на фронт)))


Яким чином?
А ти чому не написав на перевід до штурмовиків. Там нема пропусків в 3.33 тис грн/день, щодня капає. Сцикло? :lol:

Щодо обмежено придатного чоловіка Флер.


Мобілізація обмежено придатних можлива, але за певних умов
Військком наголосив, що у тилу небагато посад у військових частинах, тому випадки мобілізації обмежено придатних громадян незначні і їх в принципі не може бути багато. «Обмежено придатних зазвичай направляють для проходження служби у тилові підрозділи.26 лют. 2024 


Тобі це точно не допоможе))
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:13

Гірка правда))

  flyman написав:та навіть оператором дрону, він же по легенді пілот вищого сорту
Та якщо б йому "підрізати крила" - скасувати ліценцію літуна(якщо по легенді це правда) - то він би тут сцяв окропом в 100500раз більше за всіх взятих разом ухилянтів))
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:16

Успіх

Та якщо б йому "підрізати крила" - скасувати ліценцію літуна(


А якби у долярччика/успіха забрали на потреби фронту обидві хати і арештували рахунки (за крадіжки державних коштів під час напівзаконної відпустки у Львові, коли він отримував бойові ) , то Успіх би зараз за фронт тримався ще років 10, щоб заробити хоча б на цілі труси. Собі і двом синам )) :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:17

  Hotab написав:Успіх ,

Але ж так важко тобі признатись, що сцикотно піти НЕ літуном/інструктором на фронт)))


Яким чином?
А ти чому не написав на перевід до штурмовиків. Там нема пропусків в 3.33 тис грн/день, щодня капає. Сцикло? :lol:

Щодо обмежено придатного чоловіка Флер.


Мобілізація обмежено придатних можлива, але за певних умов
Військком наголосив, що у тилу небагато посад у військових частинах, тому випадки мобілізації обмежено придатних громадян незначні і їх в принципі не може бути багато. «Обмежено придатних зазвичай направляють для проходження служби у тилові підрозділи.26 лют. 2024 


Тобі це точно не допоможе))

Це невеликі гроші за великий ризик.
Щодо придатності - Закон приймуть ,заберуть чоловіка вафльора на службу, якщо не займеться плаванням Через р.Тиса
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:18

  Hotab написав:Успіх

Та якщо б йому "підрізати крила" - скасувати ліценцію літуна(


А якби у долярччика/успіха забрали на потреби фронту обидві хати і арештували рахунки (за крадіжки державних коштів під час напівзаконної відпустки у Львові, коли він отримував бойові ) , то Успіх би зараз за фронт тримався ще років 10, щоб заробити хоча б на труси)) :lol: :lol:

Таки "зацукоРИЛОсь "
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:19

  Успіх написав:
  flyman написав:та навіть оператором дрону, він же по легенді пілот вищого сорту
Та якщо б йому "підрізати крила" - скасувати ліценцію літуна(якщо по легенді це правда) - то він би тут сцяв окропом в 100500раз більше за всіх взятих разом ухилянтів))


flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:21

  sens написав:Таки "зацукоРИЛОсь "
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:22

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Таки "зацукоРИЛОсь "
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Віталя, вже темно.. йди чисть зуби, там вже Інвестор К чекає..
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:24

Тупі відмазки!

  Hotab написав:Успіх ,

Але ж так важко тобі признатись, що сцикотно піти НЕ літуном/інструктором на фронт)))


Яким чином?
А ти чому не написав на перевід до штурмовиків. Там нема пропусків в 3.33 тис грн/день, щодня капає. Сцикло? :lol:

Щодо обмежено придатного чоловіка Флер.


Мобілізація обмежено придатних можлива, але за певних умов
Військком наголосив, що у тилу небагато посад у військових частинах, тому випадки мобілізації обмежено придатних громадян незначні і їх в принципі не може бути багато. «Обмежено придатних зазвичай направляють для проходження служби у тилові підрозділи.26 лют. 2024 



Тобі це точно не допоможе))

Так от - я теж обмежено-придатний давно-давним(тому і строкову не служив) - але я пішов на третій день повномасштабної війни! - НЕ УХИЛЯВСЯ!!!(хоч легко міг це зробити)
ДВА РОКИ+ на фронті!
Майже весь час в зоні Бойових Дій!

То чому чоловік Флер не дійшов до ТЦК за ДВА роки, щоб просто "оновити дані", якщо ти думаєш, що його не візьмуть до ЗСУ?

Ну і ти теж, не гориш бажання вступити до лав ЗСУ на будь-яку посаду/яку дадуть ;)
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