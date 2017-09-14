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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:07
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:07
Успіх
,
Але ж так важко тобі признатись, що сцикотно піти НЕ літуном/інструктором на фронт)))
Яким чином?
А ти чому не написав на перевід до штурмовиків. Там нема пропусків в 3.33 тис грн/день, щодня капає. Сцикло?
Щодо обмежено придатного чоловіка Флер.
Мобілізація обмежено придатних можлива, але за певних умов
Військком наголосив, що у тилу небагато посад у військових частинах, тому випадки мобілізації обмежено придатних громадян незначні і їх в принципі не може бути багато. «Обмежено придатних зазвичай направляють для проходження служби у тилові підрозділи.26 лют. 2024
Тобі це точно не допоможе))
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:13
flyman написав:
та навіть оператором дрону, він же по легенді пілот вищого сорту
Та якщо б йому "підрізати крила" - скасувати ліценцію літуна(якщо по легенді це правда) - то він би тут сцяв окропом в 100500раз більше за всіх взятих разом ухилянтів))
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:16
Успіх
Та якщо б йому "підрізати крила" - скасувати ліценцію літуна(
А якби у долярччика/успіха забрали на потреби фронту обидві хати і арештували рахунки (за крадіжки державних коштів під час напівзаконної відпустки у Львові, коли він отримував бойові ) , то Успіх би зараз за фронт тримався ще років 10, щоб заробити хоча б на цілі труси. Собі і двом синам ))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 бер, 2024 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:17
Hotab написав:Успіх
,
Але ж так важко тобі признатись, що сцикотно піти НЕ літуном/інструктором на фронт)))
Яким чином?
А ти чому не написав на перевід до штурмовиків. Там нема пропусків в 3.33 тис грн/день, щодня капає. Сцикло?
Щодо обмежено придатного чоловіка Флер.
Мобілізація обмежено придатних можлива, але за певних умов
Військком наголосив, що у тилу небагато посад у військових частинах, тому випадки мобілізації обмежено придатних громадян незначні і їх в принципі не може бути багато. «Обмежено придатних зазвичай направляють для проходження служби у тилові підрозділи.26 лют. 2024
Тобі це точно не допоможе))
Це невеликі гроші за великий ризик.
Щодо придатності - Закон приймуть ,заберуть чоловіка вафльора на службу, якщо не займеться плаванням Через р.Тиса
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:18
Hotab написав:Успіх
Та якщо б йому "підрізати крила" - скасувати ліценцію літуна(
А якби у долярччика/успіха забрали на потреби фронту обидві хати і арештували рахунки (за крадіжки державних коштів під час напівзаконної відпустки у Львові, коли він отримував бойові ) , то Успіх би зараз за фронт тримався ще років 10, щоб заробити хоча б на труси))
Таки "зацукоРИЛОсь "
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:19
Успіх написав: flyman написав:
та навіть оператором дрону, він же по легенді пілот вищого сорту
Та якщо б йому "підрізати крила" - скасувати ліценцію літуна(якщо по легенді це правда) - то він би тут сцяв окропом в 100500раз більше за всіх взятих разом ухилянтів))
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:22
Віталя, вже темно.. йди чисть зуби, там вже Інвестор К чекає..
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:24
Hotab написав:Успіх
,
Але ж так важко тобі признатись, що сцикотно піти НЕ літуном/інструктором на фронт)))
Яким чином?
А ти чому не написав на перевід до штурмовиків. Там нема пропусків в 3.33 тис грн/день, щодня капає. Сцикло?
Щодо обмежено придатного чоловіка Флер.
Мобілізація обмежено придатних можлива, але за певних умов
Військком наголосив, що у тилу небагато посад у військових частинах, тому випадки мобілізації обмежено придатних громадян незначні і їх в принципі не може бути багато. «Обмежено придатних зазвичай направляють для проходження служби у тилові підрозділи.26 лют. 2024
Тобі це точно не допоможе))
Так от - я теж обмежено-придатний давно-давним(тому і строкову не служив) - але я пішов на третій день повномасштабної війни! - НЕ УХИЛЯВСЯ!!!(хоч легко міг це зробити)
ДВА РОКИ+ на фронті!
Майже весь час в зоні Бойових Дій!
То чому чоловік Флер не дійшов до ТЦК за ДВА роки, щоб просто "оновити дані", якщо ти думаєш, що його не візьмуть до ЗСУ?
Ну і ти теж, не гориш бажання вступити до лав ЗСУ на будь-яку посаду/яку дадуть
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