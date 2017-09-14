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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:24
budivelnik написав: _Mykola_ написав:
А скажіть такий практичний досвід, зимою, коли хмарно, і немає сонця, то скільки Вт видасть стандартна панель, за 8-10 годин?
Тут все на пальцях...
Наскільки хмарно , чи йдуть опади .....
Реальний показник в середньому по року 30% від теоретично можливого
Тобто
30%*30Квт( обмежувальний максимум для домогосподарств)*9 годин*365днів=30 000Квт*год
Banderlog написав:
скільки годин роботи трактора стане? Через скільки перезарядка?
1 На дурні питання -можуть бути тільки дурні відповіді.....
2 Комбайн - не перероблю
Трактор , який за робочу зміну споживає до 70 літрів солярки -з 100 квт*год батареєю буде виконувати таку саму роботу, і вже на роботу буде виїзжати з заряженою батареєю
3 А от коли і як він буде заряжатись - це вже тобі не пояснитиТи ще фізику не вчив, тому розуму не вистарчить осягнути
Та й сторінка не профільна.
дурна відповідь твоя.
Максимум ця фігня буде робити годин 6. А заряжатись потом 8. Це в ідеальних умовах. На автономній сонячній станції воно робити не буде. Трактор це не погрузщик і не таксі. Хай нас розсудить історія. Через 3 роки після війни згадаєм.
про всяк випадок. Отмазки шо вас з синами "зглазили "буряти не годяться.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:28
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але я пішов на третій день повномасштабної війни! - НЕ УХИЛЯВСЯ!!
А зараз хочеш ухилитись. Сцикло? тм
Всього 2 роки і обісрався. Сцикло?
Чому не пишеш рапорт в штурмовики? Сцикло? Так!
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:34
Hotab написав:
Чому не пишеш рапорт в штурмовики?
Що все?
Так швидко злився?
Ти зцукрене гмно))
Ехххххххх, такий літун на словах... а на ділі так легко обі срався))
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