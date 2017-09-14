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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74497450745174527453>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:24

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:А скажіть такий практичний досвід, зимою, коли хмарно, і немає сонця, то скільки Вт видасть стандартна панель, за 8-10 годин?
Тут все на пальцях...
Наскільки хмарно , чи йдуть опади .....
Реальний показник в середньому по року 30% від теоретично можливого
Тобто
30%*30Квт( обмежувальний максимум для домогосподарств)*9 годин*365днів=30 000Квт*год
  Banderlog написав:скільки годин роботи трактора стане? Через скільки перезарядка?
1 На дурні питання -можуть бути тільки дурні відповіді.....
2 Комбайн - не перероблю
Трактор , який за робочу зміну споживає до 70 літрів солярки -з 100 квт*год батареєю буде виконувати таку саму роботу, і вже на роботу буде виїзжати з заряженою батареєю
3 А от коли і як він буде заряжатись - це вже тобі не пояснитиТи ще фізику не вчив, тому розуму не вистарчить осягнути
Та й сторінка не профільна.

дурна відповідь твоя.
Максимум ця фігня буде робити годин 6. А заряжатись потом 8. Це в ідеальних умовах. На автономній сонячній станції воно робити не буде. Трактор це не погрузщик і не таксі. Хай нас розсудить історія. Через 3 роки після війни згадаєм.
про всяк випадок. Отмазки шо вас з синами "зглазили "буряти не годяться. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:28

Успіх

але я пішов на третій день повномасштабної війни! - НЕ УХИЛЯВСЯ!!


А зараз хочеш ухилитись. Сцикло? тм
:lol:
Всього 2 роки і обісрався. Сцикло?
Чому не пишеш рапорт в штурмовики? Сцикло? Так! :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:34

Ой, не зцукрене ти вареня, хотаб))

  Hotab написав:Чому не пишеш рапорт в штурмовики?
Що все?
Так швидко злився?
Ти зцукрене гмно))

Ехххххххх, такий літун на словах... а на ділі так легко обі срався))
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:39

  Успіх написав:Ехххххххх, такий літун на словах... а на ділі так легко обі срався))
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:40

  ЛАД написав:Мне нравится, как быстро забывается, с чего начался разговор. :)
Начали сейчас обсуждать аварийные отключения и как обеспечить квартиру электрикой на пару-тройку часов.
А речь сначала шла о том, как прожить вообще без электрики. И о том, что это невозможно.
Попробуйте перевести все доба на электрогенераторы и посчитайте, сколько это будет стоить.
А солнечные панели... Не знаю, как во Львове, а в Харькове зимой солнечные дни бывают весьма редко.
Количество солнечных дней: 3 дня 2 дня 3 дня

https://pogoda.turtella.ru/ukraine/kharkiv/winter
Это цифры за дек., янв., февраль.
В ноябре аж 8, в марте - целых 6, в апреле - 9.
Кто-то сможет обеспечить Харьков э-э за счёт солнечных батарей?
Я розумію що старість це закостеніння мозку..а якщо й до старості велий обєм мали кістки...то що говорити про тепер
1 Що таке залишитись без енергії взагалі?
Якщо нам лупануть по атомним- то й ми лупанемо по атомним в педерації.( ми добиваємо до Курської, Ростовської,НовоВоронежської, Смоленської,Калініська, Леніградська- тобто до 5-ти діючих станцій з 10 діючих в педерації)
В такому випадку - є електроенергія в нас чи нема - для москалів все одно-в них також ядерний могильник по Урал.
2 Тому переходимо не до світового катаклізму з 100% відсутністю енергії , а до перебоїв які можуть становити нехай навіть тиждень...
Так от
Навіть тиждень ПОВНОЇ відсутності енергії , і відсутність сонячних днів , при фотопанелях в 6 м2 ( це десь 20000 грн) і акамуляторів ще на 10000 грн - дозволить жити й не тужи споживаючи в місяць 300 квт*год електроенергії.
Той хто підготується ВЖЕ - може переставати боятись
Ті хто вважають малоймовірність подібного сценарія( я в тому числі) можуть просто запастись акамуляторами на 5квт*год( я це зробив) і маю 10 годин світло/телевізор/холодильник/котел - між включеннями , і після включення, через 3 години мій акамулятор повний.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:40

Як всі, то всі!©

  Hotab написав:Всього 2 роки
Як тільки всі придатні М27-60 пройдуть фронт хоча б отих "всього 2 роки" - тоді можна і мене ще раз на 2 роки призвати!

А до цього - то краще нехай такі, як ти сцикуни, навіть тут не "висвічують в тєплік форуму" :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:41

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Ехххххххх, такий літун на словах... а на ділі так легко обі срався))
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О, нарешті показали "літуна з ліцензією" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:43

  Успіх написав:
  Hotab написав:Всього 2 роки
Як тільки всі придатні М27-60 пройдуть фронт хоча б отих "всього 2 роки" - тоді можна і мене ще раз на 2 роки призвати!

А чому це ти вирішив що норма 2 роки? А я хочу щоб 5!! А потім іншим претензії. :lol:
І 5 в штурмовиках! А в арті це 10!
Приходь через 8 років, а до цього закрий вихлоп і не відсвічуй в теплік форуму, сцикло. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 21:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:44

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Ехххххххх, такий літун на словах... а на ділі так легко обі срався))
Зображення

песікот наоборот (каломбур)

  Успіх написав:О, нарешті показали "літуна з ліцензією" :mrgreen:

Із штучним інтелектом.

- Що таке штучний інтелект?
- Це перефарбована блондинка на брюнетку.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 бер, 2024 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:46

  budivelnik написав:Якщо нам лупануть по атомним- то й ми лупанемо по атомним в педерації.( ми добиваємо до Курської, Ростовської,НовоВоронежської, Смоленської,Калініська, Леніградська- тобто до 5-ти діючих станцій з 10 діючих в педерації)
В такому випадку - є електроенергія в нас чи нема - для москалів все одно-в них також ядерний могильник по Урал.

На жаль, нам особливо нічим дістати.
Дрони з 50 кілограмами вибухівки це трошки не те, що 350-1000 кг по потужності вибуху.
_Mykola_
 
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