Додано: Суб 30 бер, 2024 21:40

ЛАД написав: Мне нравится, как быстро забывается, с чего начался разговор.

Начали сейчас обсуждать аварийные отключения и как обеспечить квартиру электрикой на пару-тройку часов.

А речь сначала шла о том, как прожить вообще без электрики. И о том, что это невозможно.

Попробуйте перевести все доба на электрогенераторы и посчитайте, сколько это будет стоить.

А солнечные панели... Не знаю, как во Львове, а в Харькове зимой солнечные дни бывают весьма редко.

Количество солнечных дней: 3 дня 2 дня 3 дня

https://pogoda.turtella.ru/ukraine/kharkiv/winter

Это цифры за дек., янв., февраль.

В ноябре аж 8, в марте - целых 6, в апреле - 9.

Кто-то сможет обеспечить Харьков э-э за счёт солнечных батарей? Мне нравится, как быстро забывается, с чего начался разговор.Начали сейчас обсуждать аварийные отключения и как обеспечить квартиру электрикой на пару-тройку часов.А речь сначала шла о том, как прожить вообще без электрики. И о том, что это невозможно.Попробуйте перевести все доба на электрогенераторы и посчитайте, сколько это будет стоить.А солнечные панели... Не знаю, как во Львове, а в Харькове зимой солнечные дни бывают весьма редко.Это цифры за дек., янв., февраль.В ноябре аж 8, в марте - целых 6, в апреле - 9.Кто-то сможет обеспечить Харьков э-э за счёт солнечных батарей?

Я розумію що старість це закостеніння мозку..а якщо й до старості велий обєм мали кістки...то що говорити про тепер1 Що таке залишитись без енергії взагалі?Якщо нам лупануть по атомним- то й ми лупанемо по атомним в педерації.( ми добиваємо до Курської, Ростовської,НовоВоронежської, Смоленської,Калініська, Леніградська- тобто до 5-ти діючих станцій з 10 діючих в педерації)В такому випадку - є електроенергія в нас чи нема - для москалів все одно-в них також ядерний могильник по Урал.2 Тому переходимо не до світового катаклізму з 100% відсутністю енергії , а до перебоїв які можуть становити нехай навіть тиждень...Так отНавіть тиждень ПОВНОЇ відсутності енергії , і відсутність сонячних днів , при фотопанелях в 6 м2 ( це десь 20000 грн) і акамуляторів ще на 10000 грн - дозволить жити й не тужи споживаючи в місяць 300 квт*год електроенергії.Той хто підготується ВЖЕ - може переставати боятисьТі хто вважають малоймовірність подібного сценарія( я в тому числі) можуть просто запастись акамуляторами на 5квт*год( я це зробив) і маю 10 годин світло/телевізор/холодильник/котел - між включеннями , і після включення, через 3 години мій акамулятор повний.