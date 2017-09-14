_Mykola_ написав:А скажіть такий практичний досвід, зимою, коли хмарно, і немає сонця, то скільки Вт видасть стандартна панель, за 8-10 годин?
Тут все на пальцях... Наскільки хмарно , чи йдуть опади ..... Реальний показник в середньому по року 30% від теоретично можливого Тобто 30%*30Квт( обмежувальний максимум для домогосподарств)*9 годин*365днів=30 000Квт*год
Banderlog написав:скільки годин роботи трактора стане? Через скільки перезарядка?
1 На дурні питання -можуть бути тільки дурні відповіді..... 2 Комбайн - не перероблю Трактор , який за робочу зміну споживає до 70 літрів солярки -з 100 квт*год батареєю буде виконувати таку саму роботу, і вже на роботу буде виїзжати з заряженою батареєю 3 А от коли і як він буде заряжатись - це вже тобі не пояснитиТи ще фізику не вчив, тому розуму не вистарчить осягнути Та й сторінка не профільна.
дурна відповідь твоя. Максимум ця фігня буде робити годин 6. А заряжатись потом 8. Це в ідеальних умовах. На автономній сонячній станції воно робити не буде. Трактор це не погрузщик і не таксі. Хай нас розсудить історія. Через 3 роки після війни згадаєм. про всяк випадок. Отмазки шо вас з синами "зглазили "буряти не годяться.
ЛАД написав:Мне нравится, как быстро забывается, с чего начался разговор. Начали сейчас обсуждать аварийные отключения и как обеспечить квартиру электрикой на пару-тройку часов. А речь сначала шла о том, как прожить вообще без электрики. И о том, что это невозможно. Попробуйте перевести все доба на электрогенераторы и посчитайте, сколько это будет стоить. А солнечные панели... Не знаю, как во Львове, а в Харькове зимой солнечные дни бывают весьма редко.
Я розумію що старість це закостеніння мозку..а якщо й до старості велий обєм мали кістки...то що говорити про тепер 1 Що таке залишитись без енергії взагалі? Якщо нам лупануть по атомним- то й ми лупанемо по атомним в педерації.( ми добиваємо до Курської, Ростовської,НовоВоронежської, Смоленської,Калініська, Леніградська- тобто до 5-ти діючих станцій з 10 діючих в педерації) В такому випадку - є електроенергія в нас чи нема - для москалів все одно-в них також ядерний могильник по Урал. 2 Тому переходимо не до світового катаклізму з 100% відсутністю енергії , а до перебоїв які можуть становити нехай навіть тиждень... Так от Навіть тиждень ПОВНОЇ відсутності енергії , і відсутність сонячних днів , при фотопанелях в 6 м2 ( це десь 20000 грн) і акамуляторів ще на 10000 грн - дозволить жити й не тужи споживаючи в місяць 300 квт*год електроенергії. Той хто підготується ВЖЕ - може переставати боятись Ті хто вважають малоймовірність подібного сценарія( я в тому числі) можуть просто запастись акамуляторами на 5квт*год( я це зробив) і маю 10 годин світло/телевізор/холодильник/котел - між включеннями , і після включення, через 3 години мій акамулятор повний.
Як тільки всі придатні М27-60 пройдуть фронт хоча б отих "всього 2 роки" - тоді можна і мене ще раз на 2 роки призвати!
А чому це ти вирішив що норма 2 роки? А я хочу щоб 5!! А потім іншим претензії. І 5 в штурмовиках! А в арті це 10! Приходь через 8 років, а до цього закрий вихлоп і не відсвічуй в теплік форуму, сцикло.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 21:48, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Якщо нам лупануть по атомним- то й ми лупанемо по атомним в педерації.( ми добиваємо до Курської, Ростовської,НовоВоронежської, Смоленської,Калініська, Леніградська- тобто до 5-ти діючих станцій з 10 діючих в педерації) В такому випадку - є електроенергія в нас чи нема - для москалів все одно-в них також ядерний могильник по Урал.
На жаль, нам особливо нічим дістати. Дрони з 50 кілограмами вибухівки це трошки не те, що 350-1000 кг по потужності вибуху.