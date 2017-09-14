Додано: Суб 30 бер, 2024 21:56

Banderlog написав: Максимум ця фігня буде робити годин 6. А заряжатись потом 8. Це в ідеальних умовах. На автономній сонячній станції воно робити не буде. Трактор це не погрузщик і не таксі. Хай нас розсудить історія. Через 3 роки після війни згадаєм. Максимум ця фігня буде робити годин 6. А заряжатись потом 8. Це в ідеальних умовах. На автономній сонячній станції воно робити не буде. Трактор це не погрузщик і не таксі. Хай нас розсудить історія. Через 3 роки після війни згадаєм.

1 Яка різниця таксі чи трактор?Той трактор який за зміну витрачає не більше 70 літрів соляри - буде цілу зміну працювати і на 100квт*годинах батарейки, це фізика, але признайся ти ж ходив в школу максимум до 8-го класу.2 Тепер про зарядкуЄ два варіантиа - Потужна зарядка в 50-100Квт потужності , з яких 30-80Квт дасть СЕС , а у випадку якщо буде відсутнє сонце , то енергія підбереться з батареї , якою буде комплектуватись СЕС , щоб енергію на вітер не пускати , коли заряджати нічогоб - варіант два, простий як дверіДві зарядних батареї , одна стоїть і заряжається, на іншій їздить трактор...3 Ти ж крім того що не вчив фізику- ще й не інженер.До тебе не може дійти , що 200м2 фотопанелей, можна переміщати разом з трактором...Їх вага менше 1 тонн+нехай ще 1 тонна конструкції.От і виходитьВийшов в поле дир-дир-дир , притягнув з собою зарядну станцію з 2 акамуляторами , на одному їздить , другий в той час заряджається...а в обід поміняв їх місцями і вперед далі працювати....