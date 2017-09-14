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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7450745174527453>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:54

Таргани мають жити під плінтусом!(там де живуть хотаби)))

  Hotab написав:А чому це ти вирішив що норма 2 роки?
І 2 роки
- це забагато!
Тому що війна завершиться, а багато хто, так і не відчують запаху пороху!))

І я не за те, щоб всі "нюхали порох", але тоді хоч можуть "світитись в тепліку форуму"))
А не відкривати ротяку, як якісь псевдо-занзібарський літун, чи приховувальниця чоловіків під спідницею))
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:56

  Banderlog написав:Максимум ця фігня буде робити годин 6. А заряжатись потом 8. Це в ідеальних умовах. На автономній сонячній станції воно робити не буде. Трактор це не погрузщик і не таксі. Хай нас розсудить історія. Через 3 роки після війни згадаєм.
1 Яка різниця таксі чи трактор?
Той трактор який за зміну витрачає не більше 70 літрів соляри - буде цілу зміну працювати і на 100квт*годинах батарейки, це фізика, але признайся ти ж ходив в школу максимум до 8-го класу.
2 Тепер про зарядку
Є два варіанти
а - Потужна зарядка в 50-100Квт потужності , з яких 30-80Квт дасть СЕС , а у випадку якщо буде відсутнє сонце , то енергія підбереться з батареї , якою буде комплектуватись СЕС , щоб енергію на вітер не пускати , коли заряджати нічого
б - варіант два, простий як двері
Дві зарядних батареї , одна стоїть і заряжається, на іншій їздить трактор...
3 Ти ж крім того що не вчив фізику- ще й не інженер.
До тебе не може дійти , що 200м2 фотопанелей, можна переміщати разом з трактором...Їх вага менше 1 тонн+нехай ще 1 тонна конструкції.
От і виходить
Вийшов в поле дир-дир-дир , притягнув з собою зарядну станцію з 2 акамуляторами , на одному їздить , другий в той час заряджається...а в обід поміняв їх місцями і вперед далі працювати....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:57

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я не за те, щоб всі "нюхали порох", але тоді хоч можуть "світитись в тепліку форуму"))


А я вважаю що 2 то дуже мало. Тому пістак свій «оф», досить сцятись тут . Марш ще на 8 років . :lol:
Прийдеш, як відслужиш скільки скажу. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В офісі Єрмака нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак.

Залишились там як виключення:

Татаров (призначений Портновим)
помічниця Марія (призначена Зеленським)
Зеленський (призначений народом України)
😅😅
Бутусов
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:01

  Бетон написав:В офісі Єрмака нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак.

Залишились там як виключення:

Татаров (призначений Портновим)
помічниця Марія (призначена Зеленським)
Зеленський (призначений народом України)
😅😅
Бутусов

Матриця, перезавантаження.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:01

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Якщо нам лупануть по атомним- то й ми лупанемо по атомним в педерації.( ми добиваємо до Курської, Ростовської,НовоВоронежської, Смоленської,Калініська, Леніградська- тобто до 5-ти діючих станцій з 10 діючих в педерації)
В такому випадку - є електроенергія в нас чи нема - для москалів все одно-в них також ядерний могильник по Урал.
На жаль, нам особливо нічим дістати.
Дрони з 50 кілограмами вибухівки це трошки не те, що 350-1000 кг по потужності вибуху.
З дописів можна припустити що Ви енергетик....
Тому є два варіанти
1 У нас хоч і мало , але десяток ракет з БЧ200-400Кг - знайдеться
2 Для реактора - дрон з 50кг що слону дробина...
А для трансформатора який забезпечує енергією насоси охолодження реактора...
А якщо по ним лупанути ?

Так що нехай не будять лихо - поки вони тихо.
Ми ж і щоб зерно продавати з ними домовлялись..і що тепер?
А флоту у нас як тоді не було так і тепер нема.
Як там казала Голда Мейєр..
В Ізраїля Атомної бомби - нема
Але якщо буде треба- то ми її застосуєм.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А я вважаю що 2 то дуже мало
Коли відслужиш, як я в Зоні БД ДВА РОКИ, а не просто 9р. політати по 3-5разів на рік - то тоді дозволю тобі відкривати свій пістак :lol:
А покищо таки його тобі треба просто закрити і йти спати :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:09

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Коли відслужиш, як я в Зоні БД ДВА РОКИ,


Тебе як обмежено придатного саме тому і взяли в тил: мити снаряди і писати книжку, а не штурмовики. :mrgreen:
Тобто ти сховався! Чому не написав в штурмовики добровольцем (як хочеш того від чоловіка Флер)? :lol:

то тоді дозволю тобі відкривати свій пістак :lol:


А якщо я не послухаю, то ти образишся і ще 5 років послужиш? :lol:
Марш мити снаряди! :D
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:22

  budivelnik написав:До тебе не може дійти , що 200м2 фотопанелей, можна переміщати разом з трактором...Їх вага менше 1 тонн+нехай ще 1 тонна конструкції.
От і виходить
Вийшов в поле дир-дир-дир , притягнув з собою зарядну станцію з 2 акамуляторами , на одному їздить , другий в той час заряджається...а в обід поміняв їх місцями і вперед далі працювати....

Эта концепция подразумевает, что на каждом поле где есть трактор (на каждый трактор), необходимо обеспечение 200 м2 передвижных фотопанелей ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:32

  tumos написав:
  budivelnik написав:До тебе не може дійти , що 200м2 фотопанелей, можна переміщати разом з трактором...Їх вага менше 1 тонн+нехай ще 1 тонна конструкції.
От і виходить
Вийшов в поле дир-дир-дир , притягнув з собою зарядну станцію з 2 акамуляторами , на одному їздить , другий в той час заряджається...а в обід поміняв їх місцями і вперед далі працювати....
Эта концепция подразумевает, что на каждом поле где есть трактор (на каждый трактор), необходимо обеспечение 200 м2 передвижных фотопанелей ?
Трошки не так
1 Розрахунок показує що для умовної генерації 70літрів/добу - потрібно 200м2
Тому в залежності від обємів угоди з замовником - буде визначатись і розмір/кількість модулів для генерації
2 Не обовязково тягати за собою модулі....Можна просто брати необхідну кількість батарей, які потрібно буде заряджати наприклад на стаціонарній станції більшої потужності.
Техніка як правило повертається в гараж , а не ночує в полі цілодобово
3 Чому трактори а не наприклад громадський транспорт...
Трактори=фермери=поля=наявні вільні земельні ділянки
І як правило розхід палива в трактора зарані відомий, і зайва вага в 300-500 кг(батарея) - для нього не становить якихось серьозних проблем
4 У фермерів як правило напрямок грошових потоків не збалансований...
Підготовка/сівба - витрати, потім пауза в пів року і збір врожаю/продаж....
Таким чином саме для цієї категорії цікаві варіанти коли їх дотують спочатку по паливу, а потім після продажу продукції вони розраховуються.

Як бачите готова комерційна бізнес-ідея.
Ділюсь тому , що моїх коштів все одно не вистарчить щоб її монополізувати :D
budivelnik
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