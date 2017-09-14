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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7450745174527453
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:44

не моє стягнув з фейсбуку

Лідерами з постачання FPV-дронів для ЗСУ у березні стали
п'ятий Президент Порошенко ____6000 шт ( 50% за свої+50% за зібрані
підприємець-волонтер Стерненко__ 500 шт (100% за зібрані)
Десь скромно курить міністр з усім міністерством
оборони.
Всім волонтерам подяка, повага і респект !
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 23:38

  Hotab написав:pesikot


тобі ще років 5 воювати


А якщо не згодний - «сцикло» тм :D

Уточните, пожалуйста, Вы поддерживаете pesikot"а или это сарказм/шутка?
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 23:41

ЛАД

Уточните, пожалуйста, Вы поддерживаете pesikot"а или это сарказм/шутка?


То ви наші діалоги до кінця не дочитали.

Загальний підхід (ІМХО) - по року , максимум 2. Конкретно нашому герою долярчику - 5-10. Бо за 2 він нічого не зрозумів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 23:52

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:З дописів можна припустити що Ви енергетик....
Тому є два варіанти
1 У нас хоч і мало , але десяток ракет з БЧ200-400Кг - знайдеться
2 Для реактора - дрон з 50кг що слону дробина...
А для трансформатора який забезпечує енергією насоси охолодження реактора...
А якщо по ним лупанути ?

Десяток НЕ балістичних ракет нічого не вирішить, половину як мінімум відпрацює ППО.
Трансформатор, а він там не один, і ліній декілька, як правило, це вимоги ще з СССР, просто автоматично приведе до переходу на дизельгенератори, треба знищувати машинну залу, причому декілька відміток пробити, щоб точно вразити систему охолодження, а для цього дронів малувато.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 23:54

  flyman написав:
  Бетон написав:В офісі Єрмака нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак.

Залишились там як виключення:

Татаров (призначений Портновим)
помічниця Марія (призначена Зеленським)
Зеленський (призначений народом України)
😅😅
Бутусов

Матриця, перезавантаження.

Перемога з таким верховним?
Анріал.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 00:11

  budivelnik написав:............
3 Ти ж крім того що не вчив фізику- ще й не інженер.
............

Написал правильно. О себе.
Прапор он и есть прапор.
Кроме хамства за душой ничего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 00:25

  Schmit написав:..............
Питанням пошуку зброї і коштів повинні в першу чергу займатись наші патужні менеджери, а не іноземні політики. Якщо наші не здатні, профнепридатні, то повинні йти у відставку і дати дорогу професіоналам, а не тягнути країну до поразки.

Вы решили доказать, что для членов секты "поклонники Порошенко" дна не существует?
Вам это успешно удаётся.
Чехи откровенно говорили о том, что не все страны, с которыми они договариваются о снарядах. хотят огласки. И некоторые не говорили бы ни со Штатами, ни с британцами. С чехами разговаривают и договариваются.
С нами напрямую не говорили бы тем более.
Вы себе представляете, чтобы, к примеру, ЮАР открыто согласилась бы поставить нам оружие? А по неофициальным сообщениям (скорее даже, предположениям) с чехами договорились.
Но уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.
Сектанты информацию не воспринимают.
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  #<1 ... 7450745174527453
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