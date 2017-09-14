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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 22:44
Лідерами з постачання FPV-дронів для ЗСУ у березні стали
п'ятий Президент Порошенко ____6000 шт ( 50% за свої+50% за зібрані
підприємець-волонтер Стерненко__ 500 шт (100% за зібрані)
Десь скромно курить міністр з усім міністерством
оборони.
Всім волонтерам подяка, повага і респект !
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budivelnik
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Додано: Суб 30 бер, 2024 23:38
Hotab написав:pesikot
тобі ще років 5 воювати
А якщо не згодний - «сцикло» тм
Уточните, пожалуйста, Вы поддерживаете pesikot
"а или это сарказм/шутка?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 23:41
ЛАД
Уточните, пожалуйста, Вы поддерживаете pesikot"а или это сарказм/шутка?
То ви наші діалоги до кінця не дочитали.
Загальний підхід (ІМХО) - по року , максимум 2. Конкретно нашому герою долярчику - 5-10. Бо за 2 він нічого не зрозумів.
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 23:52
budivelnik написав: _Mykola_ написав:
З дописів можна припустити що Ви енергетик....
Тому є два варіанти
1 У нас хоч і мало , але десяток ракет з БЧ200-400Кг - знайдеться
2 Для реактора - дрон з 50кг що слону дробина...
А для трансформатора який забезпечує енергією насоси охолодження реактора...
А якщо по ним лупанути ?
Десяток НЕ балістичних ракет нічого не вирішить, половину як мінімум відпрацює ППО.
Трансформатор, а він там не один, і ліній декілька, як правило, це вимоги ще з СССР, просто автоматично приведе до переходу на дизельгенератори, треба знищувати машинну залу, причому декілька відміток пробити, щоб точно вразити систему охолодження, а для цього дронів малувато.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 23:54
flyman написав: Бетон написав:
В офісі Єрмака нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак.
Залишились там як виключення:
Татаров (призначений Портновим)
помічниця Марія (призначена Зеленським)
Зеленський (призначений народом України)
😅😅
Бутусов
Матриця, перезавантаження.
Перемога з таким верховним?
Анріал.
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Schmit
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Додано: Нед 31 бер, 2024 00:11
budivelnik написав:
............
3 Ти ж крім того що не вчив фізику- ще й не інженер
.
............
Написал правильно. О себе.
Прапор он и есть прапор.
Кроме хамства за душой ничего.
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ЛАД
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Додано: Нед 31 бер, 2024 00:25
Schmit написав:
..............
Питанням пошуку зброї і коштів повинні в першу чергу займатись наші патужні менеджери, а не іноземні політики. Якщо наші не здатні, профнепридатні, то повинні йти у відставку і дати дорогу професіоналам, а не тягнути країну до поразки.
Вы решили доказать, что для членов секты "поклонники Порошенко" дна не существует?
Вам это успешно удаётся.
Чехи откровенно говорили о том, что не все страны, с которыми они договариваются о снарядах. хотят огласки. И некоторые не говорили бы ни со Штатами, ни с британцами. С чехами разговаривают и договариваются.
С нами напрямую не говорили бы тем более.
Вы себе представляете, чтобы, к примеру, ЮАР открыто согласилась бы поставить нам оружие? А по неофициальным
сообщениям (скорее даже, предположениям) с чехами договорились.
Но уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.
Сектанты информацию не воспринимают.
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