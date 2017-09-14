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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 22:44
Лідерами з постачання FPV-дронів для ЗСУ у березні стали
п'ятий Президент Порошенко ____6000 шт ( 50% за свої+50% за зібрані
підприємець-волонтер Стерненко__ 500 шт (100% за зібрані)
Десь скромно курить міністр з усім міністерством
оборони.
Всім волонтерам подяка, повага і респект !
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budivelnik
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Додано: Суб 30 бер, 2024 23:38
Hotab написав:pesikot
тобі ще років 5 воювати
А якщо не згодний - «сцикло» тм
Уточните, пожалуйста, Вы поддерживаете pesikot
"а или это сарказм/шутка?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 23:41
ЛАД
Уточните, пожалуйста, Вы поддерживаете pesikot"а или это сарказм/шутка?
То ви наші діалоги до кінця не дочитали.
Загальний підхід (ІМХО) - по року , максимум 2. Конкретно нашому герою долярчику - 5-10. Бо за 2 він нічого не зрозумів.
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 23:52
budivelnik написав: _Mykola_ написав:
З дописів можна припустити що Ви енергетик....
Тому є два варіанти
1 У нас хоч і мало , але десяток ракет з БЧ200-400Кг - знайдеться
2 Для реактора - дрон з 50кг що слону дробина...
А для трансформатора який забезпечує енергією насоси охолодження реактора...
А якщо по ним лупанути ?
Десяток НЕ балістичних ракет нічого не вирішить, половину як мінімум відпрацює ППО.
Трансформатор, а він там не один, і ліній декілька, як правило, це вимоги ще з СССР, просто автоматично приведе до переходу на дизельгенератори, треба знищувати машинну залу, причому декілька відміток пробити, щоб точно вразити систему охолодження, а для цього дронів малувато.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 23:54
flyman написав: Бетон написав:
В офісі Єрмака нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак.
Залишились там як виключення:
Татаров (призначений Портновим)
помічниця Марія (призначена Зеленським)
Зеленський (призначений народом України)
😅😅
Бутусов
Матриця, перезавантаження.
Перемога з таким верховним?
Анріал.
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Schmit
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Додано: Нед 31 бер, 2024 00:11
budivelnik написав:
............
3 Ти ж крім того що не вчив фізику- ще й не інженер
.
............
Написал правильно. О себе.
Прапор он и есть прапор.
Кроме хамства за душой ничего.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 00:25
Schmit написав:
..............
Питанням пошуку зброї і коштів повинні в першу чергу займатись наші патужні менеджери, а не іноземні політики. Якщо наші не здатні, профнепридатні, то повинні йти у відставку і дати дорогу професіоналам, а не тягнути країну до поразки.
Вы решили доказать, что для членов секты "поклонники Порошенко" дна не существует?
Вам это успешно удаётся.
Чехи откровенно говорили о том, что не все страны, с которыми они договариваются о снарядах. хотят огласки. И некоторые не говорили бы ни со Штатами, ни с британцами. С чехами разговаривают и договариваются.
С нами напрямую не говорили бы тем более.
Вы себе представляете, чтобы, к примеру, ЮАР открыто согласилась бы поставить нам оружие? А по неофициальным
сообщениям (скорее даже, предположениям) с чехами договорились.
Но уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.
Сектанты информацию не воспринимают.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 00:43
_Mykola_ написав: budivelnik написав: _Mykola_ написав:
З дописів можна припустити що Ви енергетик....
Тому є два варіанти
1 У нас хоч і мало , але десяток ракет з БЧ200-400Кг - знайдеться
2 Для реактора - дрон з 50кг що слону дробина...
А для трансформатора який забезпечує енергією насоси охолодження реактора...
А якщо по ним лупанути ?
Десяток НЕ балістичних ракет нічого не вирішить, половину як мінімум відпрацює ППО.
Трансформатор, а він там не один, і ліній декілька, як правило, це вимоги ще з СССР, просто автоматично приведе до переходу на дизельгенератори, треба знищувати машинну залу, причому декілька відміток пробити, щоб точно вразити систему охолодження, а для цього дронів малувато.
Согласен.
С уточнением - десяток баллистических тоже не решат. Разве что с приличными ядерными зарядами.
Но вообще меня удивляют споры с budivelnik
"ом. Неужели ещё кто-то не понял, что это бесполезное занятие.
Почитал "дискуссию о профсоюзах" (о фотопанелях).
Удивляет только одно - почему весь мир такой дурной?
Если всё так хорошо и даже 3 солнечных дня в месяц не мешают эффективной работе солнечных батарей, то почему до сих пор они не стали если не единственным, то хотя бы главным источником энергии?
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 01:24
_Mykola_ написав: budivelnik написав:
Якщо нам лупануть по атомним- то й ми лупанемо по атомним в педерації.( ми добиваємо до Курської, Ростовської,НовоВоронежської, Смоленської,Калініська, Леніградська- тобто до 5-ти діючих станцій з 10 діючих в педерації)
В такому випадку - є електроенергія в нас чи нема - для москалів все одно-в них також ядерний могильник по Урал.
На жаль, нам особливо нічим дістати.
Не дістати - а діставати регулярно. Дістати нічого не дасть (або дасть мало) - ну приїде ремонтна бригада, максимум зроблять саркофаг якщо вщент вдасться разнести. А діставати регулярно, у відповідь на їх діставання - це вже інша справа.
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katso
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Додано: Нед 31 бер, 2024 01:24
katso написав:
...........
Не дістати - а діставати регулярно. Дістати нічого не дасть (або дасть мало) - ну приїде ремонтна бригада, максимум зроблять саркофаг якщо вщент вдасться разнести. А діставати регулярно, у відповідь на їх діставання - це вже інша справа.
Чем?
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