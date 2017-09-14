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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7451745274537454
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 01:54

Вот просто интересно, обсуждают, простите, высеры всяких блохеров, сообщения неизвестно кого в тг-каналах.
Но вот опубликовано довольно большое интервью Сырского Укрінформу, интервью Зеленского американскому телеканалу CBS и... На форуме ни слова.
Точнее были какие-то слова, но явно не из интервью, а из пересказов то ли СМИ, то ли блогеров. Никто за 2 дня даже не упомянул об этом. Зато исписали 23 страницы, из которых минимум страниц 15 просто ругани и хамства.
На всякий случай дам ссылки, может, кому интересно будет. Интервью Сырского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3845632-oleksandr-sirskij-golovnovnokomanduvac-zsu.html. Интервью Зеленского - https://t.me/V_Zelenskiy_official/9911, или https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-war-zelenskyy-says-putin-will-threaten-nato-quickly-if-not-stopped/ (есть текстовое изложение, но само интервью, по-моему, сокращено), или https://t.me/V_Zelenskiy_official/9911
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 01:55

ЛАД

Зато исписали 23 страницы, из которых минимум страниц 15 просто ругани и хамства.
На всякий случай дам ссылки


Некогда читать. Надо ругаться.
Где-то около Ирпенской набережной:
Зображення
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