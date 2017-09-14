|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 31 бер, 2024 01:54
Вот просто интересно, обсуждают, простите, высеры всяких блохеров, сообщения неизвестно кого в тг-каналах.
Но вот опубликовано довольно большое интервью Сырского Укрінформу, интервью Зеленского американскому телеканалу CBS и... На форуме ни слова.
Точнее были какие-то слова, но явно не из интервью, а из пересказов то ли СМИ, то ли блогеров. Никто за 2 дня даже не упомянул об этом. Зато исписали 23 страницы, из которых минимум страниц 15 просто ругани и хамства.
На всякий случай дам ссылки, может, кому интересно будет. Интервью Сырского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3845632-oleksandr-sirskij-golovnovnokomanduvac-zsu.html
. Интервью Зеленского - https://t.me/V_Zelenskiy_official/9911
, или https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-war-zelenskyy-says-putin-will-threaten-nato-quickly-if-not-stopped/
(есть текстовое изложение, но само интервью, по-моему, сокращено), или https://t.me/V_Zelenskiy_official/9911
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28628
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5283 раз.
- Подякували: 4859 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 31 бер, 2024 01:55
ЛАД
Зато исписали 23 страницы, из которых минимум страниц 15 просто ругани и хамства.
На всякий случай дам ссылки
Некогда читать. Надо ругаться.
Где-то около Ирпенской набережной:
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11576
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|178583
|
|
|9
|17806
|
|
|6076
|594099
|
|