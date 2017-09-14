Ещё интересно. Тут писали, что из ОП уволили всех, назначенных не Ермаком или Зеленским. "Диктатура!" Но почему-то никто не написал, что
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и еще нескольких советников. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в субботу, 30 марта. ........ Кроме того, со своих постов были сняты три внештатных советника президента: Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко. Были уволены также внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая. С чем связаны отставки, не уточняется.