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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7447744874497450>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 23:54

  flyman написав:
  Бетон написав:В офісі Єрмака нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак.

Залишились там як виключення:

Татаров (призначений Портновим)
помічниця Марія (призначена Зеленським)
Зеленський (призначений народом України)
😅😅
Бутусов

Матриця, перезавантаження.

Перемога з таким верховним?
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 00:11

  budivelnik написав:............
3 Ти ж крім того що не вчив фізику- ще й не інженер.
............

Написал правильно. О себе.
Прапор он и есть прапор.
Кроме хамства за душой ничего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 00:43

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:З дописів можна припустити що Ви енергетик....
Тому є два варіанти
1 У нас хоч і мало , але десяток ракет з БЧ200-400Кг - знайдеться
2 Для реактора - дрон з 50кг що слону дробина...
А для трансформатора який забезпечує енергією насоси охолодження реактора...
А якщо по ним лупанути ?

Десяток НЕ балістичних ракет нічого не вирішить, половину як мінімум відпрацює ППО.
Трансформатор, а він там не один, і ліній декілька, як правило, це вимоги ще з СССР, просто автоматично приведе до переходу на дизельгенератори, треба знищувати машинну залу, причому декілька відміток пробити, щоб точно вразити систему охолодження, а для цього дронів малувато.

Согласен.
С уточнением - десяток баллистических тоже не решат. Разве что с приличными ядерными зарядами.
Но вообще меня удивляют споры с budivelnik"ом. Неужели ещё кто-то не понял, что это бесполезное занятие.
Почитал "дискуссию о профсоюзах" (о фотопанелях).
Удивляет только одно - почему весь мир такой дурной?
Если всё так хорошо и даже 3 солнечных дня в месяц не мешают эффективной работе солнечных батарей, то почему до сих пор они не стали если не единственным, то хотя бы главным источником энергии?
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 01:24

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Якщо нам лупануть по атомним- то й ми лупанемо по атомним в педерації.( ми добиваємо до Курської, Ростовської,НовоВоронежської, Смоленської,Калініська, Леніградська- тобто до 5-ти діючих станцій з 10 діючих в педерації)
В такому випадку - є електроенергія в нас чи нема - для москалів все одно-в них також ядерний могильник по Урал.

На жаль, нам особливо нічим дістати.


Не дістати - а діставати регулярно. Дістати нічого не дасть (або дасть мало) - ну приїде ремонтна бригада, максимум зроблять саркофаг якщо вщент вдасться разнести. А діставати регулярно, у відповідь на їх діставання - це вже інша справа.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 01:24

  katso написав:...........
Не дістати - а діставати регулярно. Дістати нічого не дасть (або дасть мало) - ну приїде ремонтна бригада, максимум зроблять саркофаг якщо вщент вдасться разнести. А діставати регулярно, у відповідь на їх діставання - це вже інша справа.

Чем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 01:54

Вот просто интересно, обсуждают, простите, высеры всяких блохеров, сообщения неизвестно кого в тг-каналах.
Но вот опубликовано довольно большое интервью Сырского Укрінформу, интервью Зеленского американскому телеканалу CBS и... На форуме ни слова.
Точнее были какие-то слова, но явно не из интервью, а из пересказов то ли СМИ, то ли блогеров. Никто за 2 дня даже не упомянул об этом. Зато исписали 23 страницы, из которых минимум страниц 15 просто ругани и хамства.
На всякий случай дам ссылки, может, кому интересно будет. Интервью Сырского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3845632-oleksandr-sirskij-golovnovnokomanduvac-zsu.html. Интервью Зеленского - https://t.me/V_Zelenskiy_official/9911, или https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-war-zelenskyy-says-putin-will-threaten-nato-quickly-if-not-stopped/ (есть текстовое изложение, но само интервью, по-моему, сокращено), или https://t.me/V_Zelenskiy_official/9911
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 02:28

Ещё интересно.
Тут писали, что из ОП уволили всех, назначенных не Ермаком или Зеленским. "Диктатура!"
Но почему-то никто не написал, что
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и еще нескольких советников. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в субботу, 30 марта.
........
Кроме того, со своих постов были сняты три внештатных советника президента: Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко. Были уволены также внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая. С чем связаны отставки, не уточняется.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-uvolil-odnogo-iz-svoih-blizajsih-soratnikov-sefira/a-68703320
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 07:50

  ЛАД написав:Но вообще меня удивляют споры с budivelnik"ом. Неужели ещё кто-то не понял, что это бесполезное занятие.
Почитал "дискуссию о профсоюзах" (о фотопанелях).
Удивляет только одно - почему весь мир такой дурной?
Если всё так хорошо и даже 3 солнечных дня в месяц не мешают эффективной работе солнечных батарей, то почему до сих пор они не стали если не единственным, то хотя бы главным источником энергии?
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
А чому тебе це дивує?
Ти ж звик під козирьок і розумієш тільки те що тобі розяснили в керуючих документах.
А я тобі нічого з фотопанелей не пояснював( точніше описав тільки вершечок айсберга проблем)
Спеціально для сОвЄтсЬкОгО пАртОргА
1 Сонячні панелі займають великі площі ...чим зменшують площі під виробництво чогось іншого.
Той самий завод/чи магазин - з такої зайнятої площі - принесе більший економічний ефект
2 Прибутковість того що я описував - повязана виключно з тим що
в паливі є 70% акцизу
а в електроенергії - немає.
3 Фотопанелі-відносно нове слово в енергетиці, перші успішні проекти використання - повязані з космосом
4 Фотопанелі і акамуляторні системи - ще 3 роки тому були відносно дорогі, а без акамуляторів -використання не доцільне.
Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метр
Водночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бути менше 100 Вт/м².
можна перетворити цю енергію в електрику з ефективністю 9—24 %.
2020 році ціна на сонячні панелі впала до 0,15 — 0,33 дол./Вт.
2021 році ціна на сонячні елементи впала до 0,07—0,08 дол_за рік падіння 2 рази
У 2009 році компанія Spectrolab (дочірня фірма Boeing) продемонструвала сонячний елемент з ефективністю 41,6 %- за 50 років ріст в 8 разів


Я привідкрив для совка тільки вершечок( ріст рентабельності в 5 разів за рахунок падіння вартості елементів і зростання віддачі)...але йому не зрозуміти , якщо він до сьогодні вважає винуватцем бомб на Харків - українців.
Резюмуємо
Якщо людина ментально застрягла в совку з дешевим морозивом і вЯлІкАй руССкАй культури - то я їй не лікар.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 31 бер, 2024 08:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 07:56

  ЛАД написав:Ещё интересно.
Тут писали, что из ОП уволили всех, назначенных не Ермаком или Зеленским. "Диктатура!"
Но почему-то никто не написал, что
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и еще нескольких советников. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в субботу, 30 марта.
........
Кроме того, со своих постов были сняты три внештатных советника президента: Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко. Были уволены также внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая. С чем связаны отставки, не уточняется.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-uvolil-odnogo-iz-svoih-blizajsih-soratnikov-sefira/a-68703320


три внештатных советника президента: Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко
ці нештатні радникі президенту сьогодні не потрібні (йому достатньо тих хто халишилися: Ермак, Татаров, Портнов, а портнов вже не радить, бо з його подачі 18 справ проти Порошенко за 2 роки 2019-20)
останні роки статус радника мав значення тільки для самого радника (корка була, яку можна поліцейському тикнути, ще був дозвіл до входу у всі двері)
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 08:07

Мова не про продаж зеленої енергії, а «трішки для себе»))

budivelnik , в 2-х словах розкажіть будь ласка..
Для власного будинку (тауна/дауна) , скільки оптимально по площі панелі ставити? Я памʼятаю, ви згадували ліміт 30квт, то зрозумів. А менше ніж скільки нема сенсу? Ну і я так розумію туди щось типу такого треба добавити?

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Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 бер, 2024 08:23, всього редагувалось 2 разів.
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