Додано: Нед 31 бер, 2024 07:50

ЛАД написав: Но вообще меня удивляют споры с budivelnik"ом. Неужели ещё кто-то не понял, что это бесполезное занятие.

Почитал "дискуссию о профсоюзах" (о фотопанелях).

Удивляет только одно - почему весь мир такой дурной?

Если всё так хорошо и даже 3 солнечных дня в месяц не мешают эффективной работе солнечных батарей, то почему до сих пор они не стали если не единственным, то хотя бы главным источником энергии?

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Но вообще меня удивляют споры с budivelnik"ом. Неужели ещё кто-то не понял, что это бесполезное занятие.Почитал "дискуссию о профсоюзах" (о фотопанелях).Удивляет только одно - почему весь мир такой дурной?Если всё так хорошо и даже 3 солнечных дня в месяц не мешают эффективной работе солнечных батарей, то почему до сих пор они не стали если не единственным, то хотя бы главным источником энергии?Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метр

Водночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бути менше 100 Вт/м².

можна перетворити цю енергію в електрику з ефективністю 9—24 %.

2020 році ціна на сонячні панелі впала до 0,15 — 0,33 дол./Вт.

2021 році ціна на сонячні елементи впала до 0,07—0,08 дол_ за рік падіння 2 рази

У 2009 році компанія Spectrolab (дочірня фірма Boeing) продемонструвала сонячний елемент з ефективністю 41,6 %- за 50 років ріст в 8 разів

А чому тебе це дивує?Ти ж звик під козирьок і розумієш тільки те що тобі розяснили в керуючих документах.А я тобі нічого з фотопанелей не пояснював( точніше описав тільки вершечок айсберга проблем)Спеціально для сОвЄтсЬкОгО пАртОргА1 Сонячні панелі займають великі площі ...чим зменшують площі під виробництво чогось іншого.Той самий завод/чи магазин - з такої зайнятої площі - принесе більший економічний ефект2 Прибутковість того що я описував - повязана виключно з тим щов паливі є 70% акцизуа в електроенергії - немає.3 Фотопанелі-відносно нове слово в енергетиці, перші успішні проекти використання - повязані з космосом4 Фотопанелі і акамуляторні системи - ще 3 роки тому були відносно дорогі, а без акамуляторів -використання не доцільне.Я привідкрив для совка тільки вершечок( ріст рентабельності в 5 разів за рахунок падіння вартості елементів і зростання віддачі)...але йому не зрозуміти , якщо він до сьогодні вважає винуватцем бомб на Харків - українців.РезюмуємоЯкщо людина ментально застрягла в совку з дешевим морозивом і вЯлІкАй руССкАй культури - то я їй не лікар.