Бетон написав:Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?
все дело в кривой организации процесса в правильной диктатуре тцкшник это голубая кровь, а грязную работу бить ухилянтов должны выполнять мусора, а контуженные должны быть героями и только указывать мусорам кого бить а теперь спроси тоже самое при правильной организации чем отличается нападение когда ты бьешь мусоров и когда мусора будут бить тебя
ЛАД написав:Ещё интересно. Тут писали, что из ОП уволили всех, назначенных не Ермаком или Зеленским. "Диктатура!" Но почему-то никто не написал, что
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и еще нескольких советников. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в субботу, 30 марта. ........ Кроме того, со своих постов были сняты три внештатных советника президента: Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко. Были уволены также внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая. С чем связаны отставки, не уточняется.
Schmit написав:.............. Питанням пошуку зброї і коштів повинні в першу чергу займатись наші патужні менеджери, а не іноземні політики. Якщо наші не здатні, профнепридатні, то повинні йти у відставку і дати дорогу професіоналам, а не тягнути країну до поразки.
Вы решили доказать, что для членов секты "поклонники Порошенко" дна не существует? Вам это успешно удаётся. Чехи откровенно говорили о том, что не все страны, с которыми они договариваются о снарядах. хотят огласки. И некоторые не говорили бы ни со Штатами, ни с британцами. С чехами разговаривают и договариваются. С нами напрямую не говорили бы тем более. Вы себе представляете, чтобы, к примеру, ЮАР открыто согласилась бы поставить нам оружие? А по неофициальным сообщениям (скорее даже, предположениям) с чехами договорились. Но уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно. Сектанты информацию не воспринимают.
Не фантазуйте, згадайте, як ненависні папереднікі умудрялись купувати дифіцитні компоненти для зброї прямо у москалів через корупційну схему, одну з яких з пафосом і під оплески наріду розкрили тупоголові бігуси. Тому було б бажання і вміння, але...