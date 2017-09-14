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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74487449745074517452>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 08:08

  Бетон написав:Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?

все дело в кривой организации процесса
в правильной диктатуре тцкшник это голубая кровь, а грязную работу бить ухилянтов должны выполнять мусора, а контуженные должны быть героями и только указывать мусорам кого бить
а теперь спроси тоже самое при правильной организации
чем отличается нападение когда ты бьешь мусоров и когда мусора будут бить тебя :mrgreen:
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 08:24

  ЛАД написав:Вот просто интересно, обсуждают, простите, высеры всяких блохеров, сообщения неизвестно кого в тг-каналах.
Но вот опубликовано довольно большое интервью Сырского Укрінформу, интервью Зеленского американскому телеканалу CBS и... На форуме ни слова.
Точнее были какие-то слова, но явно не из интервью, а из пересказов то ли СМИ, то ли блогеров. Никто за 2 дня даже не упомянул об этом. Зато исписали 23 страницы, из которых минимум страниц 15 просто ругани и хамства.
На всякий случай дам ссылки, может, кому интересно будет. Интервью Сырского - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3845632-oleksandr-sirskij-golovnovnokomanduvac-zsu.html. Интервью Зеленского - https://t.me/V_Zelenskiy_official/9911, или https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-war-zelenskyy-says-putin-will-threaten-nato-quickly-if-not-stopped/ (есть текстовое изложение, но само интервью, по-моему, сокращено), или https://t.me/V_Zelenskiy_official/9911

Там нема що обговорювати, тому і не обговорюють.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 08:28

  ЛАД написав:Ещё интересно.
Тут писали, что из ОП уволили всех, назначенных не Ермаком или Зеленским. "Диктатура!"
Но почему-то никто не написал, что
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и еще нескольких советников. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в субботу, 30 марта.
........
Кроме того, со своих постов были сняты три внештатных советника президента: Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко. Были уволены также внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая. С чем связаны отставки, не уточняется.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-uvolil-odnogo-iz-svoih-blizajsih-soratnikov-sefira/a-68703320

Якщо відео Соскіна не видалили, а переслухали, то про що писати, крім "Матриця: Перезавантаження". А у Вас що, надія на "перелом у війні", чи що напишете, щось неприємне про "порохоботів" ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:15

  ЛАД написав:
  Schmit написав:..............
Питанням пошуку зброї і коштів повинні в першу чергу займатись наші патужні менеджери, а не іноземні політики. Якщо наші не здатні, профнепридатні, то повинні йти у відставку і дати дорогу професіоналам, а не тягнути країну до поразки.

Вы решили доказать, что для членов секты "поклонники Порошенко" дна не существует?
Вам это успешно удаётся.
Чехи откровенно говорили о том, что не все страны, с которыми они договариваются о снарядах. хотят огласки. И некоторые не говорили бы ни со Штатами, ни с британцами. С чехами разговаривают и договариваются.
С нами напрямую не говорили бы тем более.
Вы себе представляете, чтобы, к примеру, ЮАР открыто согласилась бы поставить нам оружие? А по неофициальным сообщениям (скорее даже, предположениям) с чехами договорились.
Но уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.
Сектанты информацию не воспринимают.

Не фантазуйте, згадайте, як ненависні папереднікі умудрялись купувати дифіцитні компоненти для зброї прямо у москалів через корупційну схему, одну з яких з пафосом і під оплески наріду розкрили тупоголові бігуси.
Тому було б бажання і вміння, але...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:41

  Бетон написав:Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?

Тукашника живым брать не обязательно 😀
Mimohod
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:57

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:З дописів можна припустити що Ви енергетик....
Тому є два варіанти
1 У нас хоч і мало , але десяток ракет з БЧ200-400Кг - знайдеться
2 Для реактора - дрон з 50кг що слону дробина...
А для трансформатора який забезпечує енергією насоси охолодження реактора...
А якщо по ним лупанути ?

Десяток НЕ балістичних ракет нічого не вирішить, половину як мінімум відпрацює ППО.
Трансформатор, а він там не один, і ліній декілька, як правило, це вимоги ще з СССР, просто автоматично приведе до переходу на дизельгенератори, треба знищувати машинну залу, причому декілька відміток пробити, щоб точно вразити систему охолодження, а для цього дронів малувато.

Треба було наступати на курську аес тим літом. Мінувати реактор і тоді починати перемови. На війні треба бути рішучим.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:00

  Mimohod написав:Треба було наступати на курську аес тим літом. Мінувати реактор і тоді починати перемови. На війні треба бути рішучим.
не было чем. Иначе свобода росии давно бы заняли Белгород, Курск и т.д.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:08

  Mimohod написав:Треба було наступати на курську аес тим літом. Мінувати реактор і тоді починати перемови. На війні треба бути рішучим.


У них в доктрине применение ЯО при угрозе потери территорий. Думаете почему туда делает рейды только независимый от Украины РДК? Нужно своё ЯО делать и носитель к нему.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:17

Спочатку була кава©

Доброго ранку, ухилянти! :D

Як ся маєте?))

Песиків своїх вже повигулювали?

Ранкову кавуську випили?

Палочку дружині/дівчині/коханці - кинули? :mrgreen:


Молодці))
Коли мене підміните?
А то я теж хочу з того списку☝️не тільки пити ранкову каву! :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:18

  katso написав:
  Mimohod написав:Треба було наступати на курську аес тим літом. Мінувати реактор і тоді починати перемови. На війні треба бути рішучим.


У них в доктрине применение ЯО при угрозе потери территорий. Думаете почему туда делает рейды только независимый от Украины РДК? Нужно своё ЯО делать и носитель к нему.

"піндоси бамбілі Хірасіму - можєм павтаріть"
flyman
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