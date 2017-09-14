Молодці)) Коли мене підміните? А то я теж хочу з того списку☝️не тільки пити ранкову каву!
Дякуємо дядько. Все по списку вже за вас зробили, не переймайьеся 😀 В моємо дитинстві, коли хтось поводив себе по дурному то казали: "Не всіх дурних війна прибрала!" Тож хай дядько поводить себе розумно, бо кожна війна колись кінчається.
Бетон написав:Закревский сказал покупать самогонный аппарат и спиртовой камин. Потому что нашей энергетике - всё
31.01.2023
Вследствие падения уровня воды в Каховском водохранилище, российским оккупантам придется покинуть Энергодар.
Об этом эксперт в сфере энергетики Андрей Закревский рассказал в беседе с журналистом Николаем Фельдманом..... "Если дожди не пойдут, а сейчас сухая погода, то Россия освободит Запорожскую АЭС гораздо быстрее, чем я предпологал. Она с этой технологической проблемой не справится", - отметил он.
Schmit написав:.............. Питанням пошуку зброї і коштів повинні в першу чергу займатись наші патужні менеджери, а не іноземні політики. Якщо наші не здатні, профнепридатні, то повинні йти у відставку і дати дорогу професіоналам, а не тягнути країну до поразки.
Вы решили доказать, что для членов секты "поклонники Порошенко" дна не существует? Вам это успешно удаётся. Чехи откровенно говорили о том, что не все страны, с которыми они договариваются о снарядах. хотят огласки. И некоторые не говорили бы ни со Штатами, ни с британцами. С чехами разговаривают и договариваются. С нами напрямую не говорили бы тем более. Вы себе представляете, чтобы, к примеру, ЮАР открыто согласилась бы поставить нам оружие? А по неофициальным сообщениям (скорее даже, предположениям) с чехами договорились. Но уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно. Сектанты информацию не воспринимают.
Не фантазуйте, згадайте, як ненависні папереднікі умудрялись купувати дифіцитні компоненти для зброї прямо у москалів через корупційну схему, одну з яких з пафосом і під оплески наріду розкрили тупоголові бігуси. Тому було б бажання і вміння, але...
Могу только повторить - уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно. Сектанты информацию не воспринимают. Торговлю с РФ и поставки многих позиций прекратили мы. Они ответили тем же. В результате что мы, что они покупали друг у друга многое "через корупційну схему". И не одну. Двигатели для вертолётов, например, мы им тоже поставляли. Но и до этого "корупційні схеми" были хорошо налажены. И ниточки этих схем тянулись до самого верха. Но между "гибридной" и настоящей войной всё же есть большая разница. Сегодня такое вряд ли пройдёт. Но государство этими "корупційними схемами" заниматься не может. Поэтому и упомянутыми Вами клистронами занимался Свинарчук, а не Порошенко. Ну и всё же есть разница между клистронами и снарядами и арторудиями. Сегодня Порошенко может закупать, например, бронированные машины, но снаряды, как видите, он не закупает.