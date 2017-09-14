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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7449745074517452>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:20

  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти! :D

Як ся маєте?))

Песиків своїх вже повигулювали?

Ранкову кавуську випили?

Палочку дружині/дівчині/коханці - кинули? :mrgreen:


Молодці))
Коли мене підміните?
А то я теж хочу з того списку☝️не тільки пити ранкову каву! :D

В тебе вже мав би бути план Б по демБелю. Чи це було твоє ІПСО?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:22

  Успіх написав:Палочку дружині/дівчині/коханці - кинули?
палку колбасы?
https://www.youtube.com/shorts/WrsmpGvtkEc
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:25

  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти! :D

Як ся маєте?))

Песиків своїх вже повигулювали?

Ранкову кавуську випили?

Палочку дружині/дівчині/коханці - кинули? :mrgreen:


Молодці))
Коли мене підміните?
А то я теж хочу з того списку☝️не тільки пити ранкову каву! :D

Дякуємо дядько. Все по списку вже за вас зробили, не переймайьеся 😀
В моємо дитинстві, коли хтось поводив себе по дурному то казали: "Не всіх дурних війна прибрала!" Тож хай дядько поводить себе розумно, бо кожна війна колись кінчається.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:37

Звільнитись по догляду за кицею))

  flyman написав:В тебе вже мав би бути план Б по демБелю. Чи це було твоє ІПСО?
Так, я вже собі прикидував, що цього місяця, чи максимум наступного вже звільнюсь!
Але це лише казочка скоро розповідається, та не скоро справа робиться :roll:

В реальності все зовсім по-іншому, ніж я собі думав.

Але!!!

Але я НЕ здався без бою!© :D

Тому, підкріпивши свою арту Хаймарсами, знову йду в бій! :D
(а то я думав з самими калашами дійду до НАШОГО Криму!)😁

Далі буде...© :mrgreen:

п.с.
До речі(а може і не до речі) - на моменті, знову 1 наш воїн подав документи на звільнення(по догляду)
По догляду за тестем! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:41

  katso написав:У них в доктрине применение ЯО при угрозе потери территорий. Думаете почему туда делает рейды только независимый от Украины РДК? Нужно своё ЯО делать и носитель к нему.

РДК то для ЗМІ.
Минулого літа могли спокійно брати Бєлгород.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:44

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Mimohod написав:Дякуємо дядько. Все по списку вже за вас зробили, не переймайьеся
А я й не сумнівався))
Нічого, скоро настане час, що я за вас буду робити всі ці справи))
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:48

  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти! :D

Як ся маєте?))

Песиків своїх вже повигулювали?

Ранкову кавуську випили?

Палочку дружині/дівчині/коханці - кинули? :mrgreen:


Молодці))
Коли мене підміните?
А то я теж хочу з того списку☝️не тільки пити ранкову каву! :D

Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:08

  Бетон написав:Закревский сказал покупать самогонный аппарат и спиртовой камин.
Потому что нашей энергетике - всё

31.01.2023 :D
Вследствие падения уровня воды в Каховском водохранилище, российским оккупантам придется покинуть Энергодар.

Об этом эксперт в сфере энергетики Андрей Закревский рассказал в беседе с журналистом Николаем Фельдманом.....
"Если дожди не пойдут, а сейчас сухая погода, то Россия освободит Запорожскую АЭС гораздо быстрее, чем я предпологал. Она с этой технологической проблемой не справится", - отметил он.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:"Наша", це "ахмєтовська"?


А у нас это - две разные вещи???
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:11

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:..............
Питанням пошуку зброї і коштів повинні в першу чергу займатись наші патужні менеджери, а не іноземні політики. Якщо наші не здатні, профнепридатні, то повинні йти у відставку і дати дорогу професіоналам, а не тягнути країну до поразки.

Вы решили доказать, что для членов секты "поклонники Порошенко" дна не существует?
Вам это успешно удаётся.
Чехи откровенно говорили о том, что не все страны, с которыми они договариваются о снарядах. хотят огласки. И некоторые не говорили бы ни со Штатами, ни с британцами. С чехами разговаривают и договариваются.
С нами напрямую не говорили бы тем более.
Вы себе представляете, чтобы, к примеру, ЮАР открыто согласилась бы поставить нам оружие? А по неофициальным сообщениям (скорее даже, предположениям) с чехами договорились.
Но уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.
Сектанты информацию не воспринимают.

Не фантазуйте, згадайте, як ненависні папереднікі умудрялись купувати дифіцитні компоненти для зброї прямо у москалів через корупційну схему, одну з яких з пафосом і під оплески наріду розкрили тупоголові бігуси.
Тому було б бажання і вміння, але...

Могу только повторить - уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.
Сектанты информацию не воспринимают.
Торговлю с РФ и поставки многих позиций прекратили мы. Они ответили тем же.
В результате что мы, что они покупали друг у друга многое "через корупційну схему". И не одну. Двигатели для вертолётов, например, мы им тоже поставляли. Но и до этого "корупційні схеми" были хорошо налажены. И ниточки этих схем тянулись до самого верха.
Но между "гибридной" и настоящей войной всё же есть большая разница. Сегодня такое вряд ли пройдёт. Но государство этими "корупційними схемами" заниматься не может. Поэтому и упомянутыми Вами клистронами занимался Свинарчук, а не Порошенко.
Ну и всё же есть разница между клистронами и снарядами и арторудиями. Сегодня Порошенко может закупать, например, бронированные машины, но снаряды, как видите, он не закупает.
ЛАД
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