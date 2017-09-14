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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7449745074517452
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:18

Чому наперед ніхто про це НЕ хотів думати?

  BIGor написав:Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав ;)
(віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим, які передають саму суть)

Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..." :)

Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"

Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!!
І чим швидше, тим краще!

Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!

Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства! :!:
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:20

  Andrey2512 написав:
  flyman написав:"Наша", це "ахмєтовська"?


А у нас это - две разные вещи???

Дивлячися з якого боку дивитися.
Напр. на дачі мені відрізали е.е. просто тому, що так захотілося електрикам, хоча там заплачено було (ясно діло, що 3 квт споживання на вихідні в місяць в сезон), але явно що не в нас, якщо дивитися з точки зору дачі.
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post_22.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:22

  Успіх написав:
  BIGor написав:Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав ;)
(віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим, які передають саму суть)

Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..." :)

Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"

Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!!
І чим швидше, тим краще!

Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!

Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства! :!:

перетворють не "ухилянти" ж, а влада, за яку ти образно кажучи "з трусів вискакував", тому претензії в першу чергу до себе, до таких же 73% електорату (ЛАД, юнікдіма...), і до влади яка дивиться на рейтинги що далі вам подобатися.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 бер, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:23

flyman
Бюджет в феврале составил 5517 грн. ($145 при курсе 38 за $1).

Основные траты в январе 2024г.:

- еда: около 3300 грн. ($87),

- ОСББ и другие комунальные платежи: 992 грн. ($26),,

- б.у. шуруповерт в комплекте за 320 грн.,

- остальное покупки на Алиэкспресс (830 грн), мобильная связь (55 грн.), две упаковки анальгина (20 гнр.)

почему тебе не завести ветку на форуме "выживание в условиях войны"?
мне например интересно как ты за 4(5?) кавалирок заплатил комуналя 992 грн. Я за одно помещение в отопительный сезон (газ автономка) плачу 1600. Там же сидит э.э. (150квт), осбб и вода. За другую квартиру чуть меньше поскольку живу либо в одной, либо в другой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:27

  vitaliiangel написав:flyman
Бюджет в феврале составил 5517 грн. ($145 при курсе 38 за $1).

Основные траты в январе 2024г.:

- еда: около 3300 грн. ($87),

- ОСББ и другие комунальные платежи: 992 грн. ($26),,

- б.у. шуруповерт в комплекте за 320 грн.,

- остальное покупки на Алиэкспресс (830 грн), мобильная связь (55 грн.), две упаковки анальгина (20 гнр.)

почему тебе не завести ветку на форуме "выживание в условиях войны"?

це було і до того, як на мене більше підходить "філософія життя на територіях де звіздєц звичайне природнє явище"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:29

  flyman написав:це було і до того, як на мене більше підходить "філософія життя на територіях де звіздєц звичайне природнє явище"
я сам люблю философию, но форум финансовый и боюсь народ не заценит твоего тонкого юмора.
  Успіх написав:Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!!
ты просто не понимаешь что происходит. Есть 3 тонны проблем и власть ищет на кого их скинуть чтобы 30-40% населения не ощущали войны или даже наоборот радовались жирным прибавкам к зарплатам. Такого рейтинга нет ни у одной политсилы и с 30-40% выборы гарантированно выигрываются. А ты предлагаешь 3 тонны проблем распределить равномерно на всех.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:33

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:це було і до того, як на мене більше підходить "філософія життя на територіях де звіздєц звичайне природнє явище"
я сам люблю философию, но форум финансовый и боюсь народ не заценит твоего тонкого юмора.

Однозначно, тут форум простих рішень, напр. на 33 поверх поставити генератор/екофлов, а те що води не буде, і каналізація в режимі "наклав в кульок і через вікно", це наратів.
flyman
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  #<1 ... 7449745074517452
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