Schmit написав:.............. Питанням пошуку зброї і коштів повинні в першу чергу займатись наші патужні менеджери, а не іноземні політики. Якщо наші не здатні, профнепридатні, то повинні йти у відставку і дати дорогу професіоналам, а не тягнути країну до поразки.
Вы решили доказать, что для членов секты "поклонники Порошенко" дна не существует? Вам это успешно удаётся. Чехи откровенно говорили о том, что не все страны, с которыми они договариваются о снарядах. хотят огласки. И некоторые не говорили бы ни со Штатами, ни с британцами. С чехами разговаривают и договариваются. С нами напрямую не говорили бы тем более. Вы себе представляете, чтобы, к примеру, ЮАР открыто согласилась бы поставить нам оружие? А по неофициальным сообщениям (скорее даже, предположениям) с чехами договорились. Но уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно. Сектанты информацию не воспринимают.
Не фантазуйте, згадайте, як ненависні папереднікі умудрялись купувати дифіцитні компоненти для зброї прямо у москалів через корупційну схему, одну з яких з пафосом і під оплески наріду розкрили тупоголові бігуси. Тому було б бажання і вміння, але...
Могу только повторить - уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно. Сектанты информацию не воспринимают. Торговлю с РФ и поставки многих позиций прекратили мы. Они ответили тем же. В результате что мы, что они покупали друг у друга многое "через корупційну схему". И не одну. Двигатели для вертолётов, например, мы им тоже поставляли. Но и до этого "корупційні схеми" были хорошо налажены. И ниточки этих схем тянулись до самого верха. Но между "гибридной" и настоящей войной всё же есть большая разница. Сегодня такое вряд ли пройдёт. Но государство этими "корупційними схемами" заниматься не может. Поэтому и упомянутыми Вами клистронами занимался Свинарчук, а не Порошенко. Ну и всё же есть разница между клистронами и снарядами и арторудиями. Сегодня Порошенко может закупать, например, бронированные машины, но снаряды, как видите, он не закупает.
Дивлячися з якого боку дивитися. Напр. на дачі мені відрізали е.е. просто тому, що так захотілося електрикам, хоча там заплачено було (ясно діло, що 3 квт споживання на вихідні в місяць в сезон), але явно що не в нас, якщо дивитися з точки зору дачі. https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post_22.html
BIGor написав:Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав (віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим, які передають саму суть)
Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..."
Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"
Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!! І чим швидше, тим краще!
Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!
Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства!
перетворють не "ухилянти" ж, а влада, за яку ти образно кажучи "з трусів вискакував", тому претензії в першу чергу до себе, до таких же 73% електорату (ЛАД, юнікдіма...), і до влади яка дивиться на рейтинги що далі вам подобатися.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 бер, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Бюджет в феврале составил 5517 грн. ($145 при курсе 38 за $1).
Основные траты в январе 2024г.:
- еда: около 3300 грн. ($87),
- ОСББ и другие комунальные платежи: 992 грн. ($26),,
- б.у. шуруповерт в комплекте за 320 грн.,
- остальное покупки на Алиэкспресс (830 грн), мобильная связь (55 грн.), две упаковки анальгина (20 гнр.)
почему тебе не завести ветку на форуме "выживание в условиях войны"? мне например интересно как ты за 4(5?) кавалирок заплатил комуналя 992 грн. Я за одно помещение в отопительный сезон (газ автономка) плачу 1600. Там же сидит э.э. (150квт), осбб и вода. За другую квартиру чуть меньше поскольку живу либо в одной, либо в другой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:це було і до того, як на мене більше підходить "філософія життя на територіях де звіздєц звичайне природнє явище"
я сам люблю философию, но форум финансовый и боюсь народ не заценит твоего тонкого юмора.
Успіх написав:Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!!
ты просто не понимаешь что происходит. Есть 3 тонны проблем и власть ищет на кого их скинуть чтобы 30-40% населения не ощущали войны или даже наоборот радовались жирным прибавкам к зарплатам. Такого рейтинга нет ни у одной политсилы и с 30-40% выборы гарантированно выигрываются. А ты предлагаешь 3 тонны проблем распределить равномерно на всех. Если моё мнение верно, в Киеве бусифиации не будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 11:35, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Закревский сказал покупать самогонный аппарат и спиртовой камин. Потому что нашей энергетике - всё
про самогонный аппарат на 14й минуте других тайм кодов не даю, сам смотрел только открывками но интервью интересное и следом другое
Терміново переводити будинки з центральним опаленням на індивідуальне - сумнівна порада, бо якщо не буде ні світла, ні газу - самі розумієте наслідки. Централізовані ж котельні при бажанні можна досить оперативно перевести на дизель/мазут, трохи важче - на тверде паливо, плюс потужний електрогенератор для аварійного забезпечення роботи автоматики/насосів при відключеннях.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 31 бер, 2024 11:37, всього редагувалось 1 раз.