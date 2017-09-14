Додано: Нед 31 бер, 2024 11:40

budivelnik написав: ............

Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метр

Водночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бути менше 100 Вт/м².

можна перетворити цю енергію в електрику з ефективністю 9—24 %.

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Сонячні панелі займають великі площі ...чим зменшують площі під виробництво чогось іншого.

Рагу́ль (також ра́гуль, ро́гуль) — «сільський житель» в українському молодіжному та кримінальному сленгу[1]. У ширшому розумінні — малокультурна людина.

Итого в "хмарну погоду" получим пусть даже 24 Вт/м². Для квартиры надо хотя бы 5 кВт. Т.е. требуемая площадь панелей будет 200 м². Даже в 5-этажке в подъезде 20 кв. Итого требуемая площадь - 4000 м². Для 9-этажки получится уже 7200 м².Так это при 100 Вт/м², но может быть. И кпд может быть ниже 24%А если учесть, что световой день зимой в Харькове 8-9 часов, то эти площади надо увеличить, как минимум, вдвое. Да и ещё и аккумуляторы сберегают не 100% энергии. Но даже если этим пренебречь, то требуемая площадь фотопанелей для 5-этажки будет больше 8000 м² (скорее, 10000 м²), а для 9-этажки - больше 15000 м² на один подъезд.Но советский прапор, даже ставший будивельником, хотя сам пишет:, но с упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжает доказывать чуть ли не необходимость (по крайней мере, возможность) обеспечения населения и промышленности эл-энергией с помощью фотопанелей.Ну а что касается врождённого хамства, укреплённого практикой прапорщика, то тут уж никуда не денешься.Ну и второй момент. Себя, любимого, он электрикой обеспечит, а "быдло" может посидеть без света. Его предложения, даже в лучшем случае, рассчитаны на хорошо обеспеченных людей.Из Вики.