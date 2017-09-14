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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 744874497450745174527453>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:40

  Schmit написав:Терміново переводити будинки з центральним опаленням на індивідуальне - сумнівна порада, бо якщо не буде ні світла, ні газу - самі розумієте наслідки.
Централізовані ж котельні при бажанні можна досить оперативно перевести на дизель/мазут, трохи важче - на тверде паливо, плюс потужний електрогенератор для аварійного забезпечення роботи автоматики/насосів при відключеннях.
центральное отопление это ТЕЦ. Прилетело и нету. Газовые котлы должны быть энергонезависимые

https://epicentrk.ua/shop/kotly-gazovye ... zavisimye/

опять же если дом газифицирован.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:40

  budivelnik написав:............
Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метр
Водночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бути менше 100 Вт/м².
можна перетворити цю енергію в електрику з ефективністю 9—24 %.
.........

...............

Итого в "хмарну погоду" получим пусть даже 24 Вт/м². Для квартиры надо хотя бы 5 кВт. Т.е. требуемая площадь панелей будет 200 м². Даже в 5-этажке в подъезде 20 кв. Итого требуемая площадь - 4000 м². Для 9-этажки получится уже 7200 м².
Так это при 100 Вт/м², но может быть меньше. И кпд может быть ниже 24%
А если учесть, что световой день зимой в Харькове 8-9 часов, то эти площади надо увеличить, как минимум, вдвое. Да и ещё и аккумуляторы сберегают не 100% энергии. Но даже если этим пренебречь, то требуемая площадь фотопанелей для 5-этажки будет больше 8000 м² (скорее, 10000 м²), а для 9-этажки - больше 15000 м² на один подъезд.
Но советский прапор, даже ставший будивельником, хотя сам пишет:
Сонячні панелі займають великі площі ...чим зменшують площі під виробництво чогось іншого.
, но с упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжает доказывать чуть ли не необходимость (по крайней мере, возможность) обеспечения населения и промышленности эл-энергией с помощью фотопанелей.

Ну а что касается врождённого хамства, укреплённого практикой прапорщика, то тут уж никуда не денешься. :(
Ну и второй момент. Себя, любимого, он электрикой обеспечит, а "быдло" может посидеть без света. Его предложения, даже в лучшем случае, рассчитаны на хорошо обеспеченных людей.

Рагу́ль (також ра́гуль, ро́гуль) — «сільський житель» в українському молодіжному та кримінальному сленгу[1]. У ширшому розумінні — малокультурна людина.

Из Вики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:43

  ЛАД написав:...
Рагу́ль (також ра́гуль, ро́гуль) — «сільський житель» в українському молодіжному та кримінальному сленгу[1]. У ширшому розумінні — малокультурна людина.

Из Вики.

а ще в Харкові використовують слово "ракло" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:49

  flyman написав:
  Успіх написав:
  BIGor написав:Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав ;)
(віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим, які передають саму суть)

Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..." :)

Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"

Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!!
І чим швидше, тим краще!

Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!

Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства! :!:

перетворють не "ухилянти" ж, а влада, за яку ти образно кажучи "з трусів вискакував", тому претензії в першу чергу до себе, до таких же 73% електорату (ЛАД, юнікдіма...), і до влади яка дивиться на рейтинги що далі вам подобатися.

Расскажите, как эту проблему решила бы другая влада? Любая.
Как бы её решили Вы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:51

  ЛАД написав:Расскажите, как эту проблему решила бы другая влада? Любая.
Как бы её решили Вы?

і чим ви краще будівельника?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:54

  flyman написав:
  ЛАД написав:Расскажите, как эту проблему решила бы другая влада? Любая.
Как бы её решили Вы?

і чим ви краще будівельника?

:?: :shock:
Я как-то оскорбил Вас этим вопросом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:58

А як злетить з різьби?

  vitaliiangel написав:ты просто не понимаешь что происходит. Есть 3 тонны проблем и власть ищет на кого их скинуть чтобы 30-40% населения не ощущали войны или даже наоборот радовались жирным прибавкам к зарплатам. Такого рейтинга нет ни у одной политсилы и с 30-40% выборы гарантированно выигрываются. А ты предлагаешь 3 тонны проблем распределить равномерно на всех. Если моё мнение верно, в Киеве бусифиации не будет
Думаєш, є ще куда гайку закручувати на військовому болті, не чіпаючи тилову гайку на болті?))

Ти ж сам колись писав, що "не може бути довго такого перекосу", що одним дах зриває від фронтової ізоляції/фронтового рабства, а іншим в тилу про війну нагадує лише сирена?
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:06

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:ты просто не понимаешь что происходит. Есть 3 тонны проблем и власть ищет на кого их скинуть чтобы 30-40% населения не ощущали войны или даже наоборот радовались жирным прибавкам к зарплатам. Такого рейтинга нет ни у одной политсилы и с 30-40% выборы гарантированно выигрываются. А ты предлагаешь 3 тонны проблем распределить равномерно на всех. Если моё мнение верно, в Киеве бусифиации не будет
Думаєш, є ще куда гайку закручувати на військовому болті, не чіпаючи тилову гайку на болті?))

Ти ж сам колись писав, що "не може бути довго такого перекосу", що одним дах зриває від фронтової ізоляції/фронтового рабства, а іншим в тилу про війну нагадує лише сирена?

Зрозумій, тобі тут співчувати і соплі витирати ніхто не буде. Прийде флер, то ще навчить тебе як "родіну любіть". Боротися із системою теж мало Навальних
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:08

  Успіх написав:
  BIGor написав:Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав ;)
(віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим, які передають саму суть)

Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..." :)

Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"

Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!!
І чим швидше, тим краще!

Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!

Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства! :!:

Не понимаю вас Долярчик от слова совсем.
Нельзя же быть настолько наивным. Вы реально считаете, что если вы будете непрерывно волать на форуме, то что-то изменится?
Никто вас менять не будет и причина банальна - менять просто не на кого.
Насколько я слышал, даже бусификация не помогла и близко набрать запланированные на первый квартал цифры. Отсюда слова Сырского, что нужно изыскивать резервы внутри ВСУ, среди тех, кто еще не был задействован на фронте. Но даже там речь о демобилизации или о полноценной ротации не шла.
Вон вчера Арестович (он теперь снова переобулся в образ 2022 года) заговорил о том, что нужно призывать с 21 года.
Кого военкомы смогли достать - уже достали. Остались либо хорошо спрятанные каждого выковыривать - только время терять, либо под броней, либо челядь из разряда "не тронь".
К тому же сейчас набор в пехоту в приоритете, связь или даже арта - это по нынешним временам голубая мечта мобилизованных.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 31 бер, 2024 12:11, всього редагувалось 2 разів.
antey1969
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