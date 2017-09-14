Schmit написав:Терміново переводити будинки з центральним опаленням на індивідуальне - сумнівна порада, бо якщо не буде ні світла, ні газу - самі розумієте наслідки. Централізовані ж котельні при бажанні можна досить оперативно перевести на дизель/мазут, трохи важче - на тверде паливо, плюс потужний електрогенератор для аварійного забезпечення роботи автоматики/насосів при відключеннях.
центральное отопление это ТЕЦ. Прилетело и нету. Газовые котлы должны быть энергонезависимые
Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метр Водночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бути менше 100 Вт/м². можна перетворити цю енергію в електрику з ефективністю 9—24 %. .........
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Итого в "хмарну погоду" получим пусть даже 24 Вт/м². Для квартиры надо хотя бы 5 кВт. Т.е. требуемая площадь панелей будет 200 м². Даже в 5-этажке в подъезде 20 кв. Итого требуемая площадь - 4000 м². Для 9-этажки получится уже 7200 м². Так это при 100 Вт/м², но может быть меньше. И кпд может быть ниже 24% А если учесть, что световой день зимой в Харькове 8-9 часов, то эти площади надо увеличить, как минимум, вдвое. Да и ещё и аккумуляторы сберегают не 100% энергии. Но даже если этим пренебречь, то требуемая площадь фотопанелей для 5-этажки будет больше 8000 м² (скорее, 10000 м²), а для 9-этажки - больше 15000 м² на один подъезд. Но советский прапор, даже ставший будивельником, хотя сам пишет:
Сонячні панелі займають великі площі ...чим зменшують площі під виробництво чогось іншого.
, но с упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжает доказывать чуть ли не необходимость (по крайней мере, возможность) обеспечения населения и промышленности эл-энергией с помощью фотопанелей.
Ну а что касается врождённого хамства, укреплённого практикой прапорщика, то тут уж никуда не денешься. Ну и второй момент. Себя, любимого, он электрикой обеспечит, а "быдло" может посидеть без света. Его предложения, даже в лучшем случае, рассчитаны на хорошо обеспеченных людей.
Рагу́ль (також ра́гуль, ро́гуль) — «сільський житель» в українському молодіжному та кримінальному сленгу[1]. У ширшому розумінні — малокультурна людина.
BIGor написав:Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав (віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим, які передають саму суть)
Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..."
Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"
Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!! І чим швидше, тим краще!
Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!
Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства!
перетворють не "ухилянти" ж, а влада, за яку ти образно кажучи "з трусів вискакував", тому претензії в першу чергу до себе, до таких же 73% електорату (ЛАД, юнікдіма...), і до влади яка дивиться на рейтинги що далі вам подобатися.
Расскажите, как эту проблему решила бы другая влада? Любая. Как бы её решили Вы?
vitaliiangel написав:ты просто не понимаешь что происходит. Есть 3 тонны проблем и власть ищет на кого их скинуть чтобы 30-40% населения не ощущали войны или даже наоборот радовались жирным прибавкам к зарплатам. Такого рейтинга нет ни у одной политсилы и с 30-40% выборы гарантированно выигрываются. А ты предлагаешь 3 тонны проблем распределить равномерно на всех. Если моё мнение верно, в Киеве бусифиации не будет
Думаєш, є ще куда гайку закручувати на військовому болті, не чіпаючи тилову гайку на болті?))
Ти ж сам колись писав, що "не може бути довго такого перекосу", що одним дах зриває від фронтової ізоляції/фронтового рабства, а іншим в тилу про війну нагадує лише сирена?
vitaliiangel написав:ты просто не понимаешь что происходит. Есть 3 тонны проблем и власть ищет на кого их скинуть чтобы 30-40% населения не ощущали войны или даже наоборот радовались жирным прибавкам к зарплатам. Такого рейтинга нет ни у одной политсилы и с 30-40% выборы гарантированно выигрываются. А ты предлагаешь 3 тонны проблем распределить равномерно на всех. Если моё мнение верно, в Киеве бусифиации не будет
Думаєш, є ще куда гайку закручувати на військовому болті, не чіпаючи тилову гайку на болті?))
Ти ж сам колись писав, що "не може бути довго такого перекосу", що одним дах зриває від фронтової ізоляції/фронтового рабства, а іншим в тилу про війну нагадує лише сирена?
Зрозумій, тобі тут співчувати і соплі витирати ніхто не буде. Прийде флер, то ще навчить тебе як "родіну любіть". Боротися із системою теж мало Навальних
BIGor написав:Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав (віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим, які передають саму суть)
Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..."
Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"
Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!! І чим швидше, тим краще!
Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!
Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства!
Не понимаю вас Долярчик от слова совсем. Нельзя же быть настолько наивным. Вы реально считаете, что если вы будете непрерывно волать на форуме, то что-то изменится? Никто вас менять не будет и причина банальна - менять просто не на кого. Насколько я слышал, даже бусификация не помогла и близко набрать запланированные на первый квартал цифры. Отсюда слова Сырского, что нужно изыскивать резервы внутри ВСУ, среди тех, кто еще не был задействован на фронте. Но даже там речь о демобилизации или о полноценной ротации не шла. Вон вчера Арестович (он теперь снова переобулся в образ 2022 года) заговорил о том, что нужно призывать с 21 года. Кого военкомы смогли достать - уже достали. Остались либо хорошо спрятанные каждого выковыривать - только время терять, либо под броней, либо челядь из разряда "не тронь". К тому же сейчас набор в пехоту в приоритете, связь или даже арта - это по нынешним временам голубая мечта мобилизованных.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 31 бер, 2024 12:11, всього редагувалось 2 разів.