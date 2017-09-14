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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:08
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
це було і до того, як на мене більше підходить "філософія життя на територіях де звіздєц звичайне природнє явище"
я сам люблю философию, но форум финансовый и боюсь народ не заценит твоего тонкого юмора.
Однозначно, тут форум простих рішень, напр. на 33 поверх поставити генератор/екофлов, а те що води не буде, і каналізація в режимі "наклав в кульок і через вікно", це наратів.
Вода буде, якщо в будинку не самі жлоби і скинуться на генератор. Відповідно, буде й каналізація.
А що в цоколі? Павербанк потягне фекальний насос?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:08
Успіх написав:
Ти ж сам колись писав, що "не може бути довго такого перекосу", що одним дах зриває від фронтової ізоляції/фронтового рабства, а іншим в тилу про війну нагадує лише сирена?
долго не может, а 3-5 лет вполне.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:12
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Ти ж сам колись писав, що "не може бути довго такого перекосу", що одним дах зриває від фронтової ізоляції/фронтового рабства, а іншим в тилу про війну нагадує лише сирена?
долго не может, а 3-5 лет вполне.
спочатку буде тяжко, а потім звикне
в Бобуа тут на форумі є тема:
"...чи ми просто звикли скіглити"
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:14
flyman написав:
.чи ми просто звикли скіглити"
это не скыглення.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:15
antey1969 написав: Успіх написав: BIGor написав:
Успіх, раджу Вам почитати книгу про війну (так як у Вас дуже багато вільного часу), Ремарк: "На західному фронті без змін". Реально класна книга
В скороченій версії я її вже прослухав
(віддаю перевагу аудіокнигам, частенько скороченим, які передають саму суть)
Так от з цієї книги - "побувавши на передовій, солдати стають тваринами... - інакше не вижити...", "...а в тилу - ледарями і дотепниками..."
Тож в мене питання - "А що ви всі зробили, щоб ми за ДВА РОКИ НЕ перетворились на тварин?"
Ще раз - ЛЮДЕЙ ТРЕБА ЗАМІНЮВАТИ!!!
І чим швидше, тим краще!
Ще може до року часу солдати адекватні... - далі ОБОВ'ЯЗКОВО треба замінювати!!!Відтягування часу демобілізації грає проти суспільства!
Не понимаю вас Долярчик от слова совсем.
Нельзя же быть настолько наивным. Вы реально считаете, что если вы будете непрерывно волать на форуме, то что-то изменится?
Никто вас менять не будет и причина банальна - менять просто не на кого.
Насколько я слышал, даже бусификация не помогла и близко набрать запланированные на первый квартал цифры. Отсюда слова Сырского, что нужно изыскивать резервы внутри ВСУ, среди тех, кто еще не был задействован на фронте. Но даже там речь о демобилизации или о полноценной ротации не шла.
Вон вчера Арестович (он теперь снова переобулся в образ 2022 года) заговорил о том, что нужно призывать с 21 года.
Кого военкомы смогли достать - уже достали. Остались либо хорошо спрятанные каждого выковыривать - только время терять, либо под броней, либо челядь из разряда "не тронь".
К тому же сейчас набор в пехоту в приоритете, связь или даже арта - это можно сказать голубая мечта мобилизованных.
тому чекаємо, що емігранти, які так переймаються українськими проблемами, подадуть приклад й повернуться.
ні? тільки в Німеччині можливі так пафосні роздуми? можеш розповісти нам, що зробив, щоб переконати німецьку владу посилити підтримку? теж нічого? тоді так, залишається лише розповідати на форумі, як все погано...
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Shaman
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:17
Shaman
Не вопрос, чекайте. У вас никто это право отобрать не может.
Я всего лишь описываю реалии, если они вам кажутся "поганими" - это лично ваши проблемы.
Добавьте меня в игнор и смотрите Телемарафон, там будет все как надо.
Переубеждать немецкие власти не намерен, ибо это уже идиотизмом попахивает - находясь в гостях учить хозяина что и как ему нужно делать.
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 31 бер, 2024 12:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:18
ЛАД написав: Schmit написав: ЛАД написав:
Вы решили доказать, что для членов секты "поклонники Порошенко" дна не существует?
Вам это успешно удаётся.
Чехи откровенно говорили о том, что не все страны, с которыми они договариваются о снарядах. хотят огласки. И некоторые не говорили бы ни со Штатами, ни с британцами. С чехами разговаривают и договариваются.
С нами напрямую не говорили бы тем более.
Вы себе представляете, чтобы, к примеру, ЮАР открыто согласилась бы поставить нам оружие? А по неофициальным
сообщениям (скорее даже, предположениям) с чехами договорились.
Но уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.
Сектанты информацию не воспринимают.
Не фантазуйте, згадайте, як ненависні папереднікі умудрялись купувати дифіцитні компоненти для зброї прямо у москалів через корупційну схему, одну з яких з пафосом і під оплески наріду розкрили тупоголові бігуси.
Тому було б бажання і вміння, але...
Могу только повторить - уже понял, что объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.
Сектанты информацию не воспринимают.
Те саме можу "повторіть" і про вас та ваше зелене сектанство з невизнанням і постійним виправданням усіх, навіть очевидних про**бів влади.
ЛАД написав:
Но между "гибридной" и настоящей войной всё же есть большая разница. Сегодня такое вряд ли пройдёт. Но государство этими "корупційними схемами" заниматься не может. Поэтому и упомянутыми Вами клистронами занимался Свинарчук, а не Порошенко.
Ну и всё же есть разница между клистронами и снарядами и арторудиями. Сегодня Порошенко может закупать, например, бронированные машины, но снаряды, как видите, он не закупает
.
Боєприпаси - вибухові речі, цим повинні займатись посадові особи з відповідними дозволами/повноваженнями/можливостями комплексно і швидко вирішувати проблему, а не прості волонтери, яким навіть щоб провезти те, що вони купують - потрібно місяцями оформляти купу дозволів.
Чому за це взялись чужі президенти сусідніх країн?, бо бачать усю цю зелену неспроможність і бездіяльність, розуміють наслідки.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 31 бер, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:18
Faceless написав:
Вода буде, якщо в будинку не самі жлоби і скинуться на генератор. Відповідно, буде й каналізація.
А що в цоколі? Павербанк потягне фекальний насос?
В Ирпене в марте-апреле 2022 не было ни воды, ни канализации даже если бы вы 3 генератора на подъезд высотки поставили. Одно дело блэкаут до 6 часов, другое разрушение инфраструктуры. В таком случае малоквартирный дом выроет скважину и выгребную яму, люди установят буржуйки (у нас в жк построили небольшой флигель внутри с печкой, кто хотел мог обогреться, попить чай и что то приготовить). В человейниках это нереально из-за количества жителей. Флигель понадобится размером с лавину.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 31 бер, 2024 12:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:19
Mimohod написав: Бетон написав:
Чим відрізняється напад ткцкашника від нападу на тцкашника?
Тукашника живым брать не обязательно 😀
А елоїв хіба “обізятєльно”?
Як пам`ятаю з книги -- їх же ж на їдло пускали...
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:22
antey1969 написав:Shaman
Не вопрос, чекайте. У вас никто это право отобрать не может.
Я всего лишь описываю реалии, если они вам кажутся "поганими" - это лично ваши проблемы.
Добавьте меня в игнор и смотрите Телемарафон, там будет все как надо.
я ж розумію, що чекати від декого - допомоги, якихось дій, підтримки - марна праця...
але негативу та пафосу - більше ніж треба. життя як є...
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