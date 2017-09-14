antey1969 написав:Shaman Не вопрос, чекайте. У вас никто это право отобрать не может. Я всего лишь описываю реалии, если они вам кажутся "поганими" - это лично ваши проблемы. Добавьте меня в игнор и смотрите Телемарафон, там будет все как надо.
я ж розумію, що чекати від декого - допомоги, якихось дій, підтримки - марна праця... але негативу та пафосу - більше ніж треба. життя як є...
То вы чекаете, то не чекаете. Я уже запутался.))) У меня нет ни негатива, ни пафоса. Я никому, в отличие от вас, не указываю, что нужно делать и не требую отчета. Высказываю лишь свое личное видение ситуации, но не считаю, что других мнений быть не может. Для этого, как мне кажется, форум и существует. Опишите, как вы видите положение вещей - с интересом прочитаю.
Schmit написав:Терміново переводити будинки з центральним опаленням на індивідуальне - сумнівна порада, бо якщо не буде ні світла, ні газу - самі розумієте наслідки. Централізовані ж котельні при бажанні можна досить оперативно перевести на дизель/мазут, трохи важче - на тверде паливо, плюс потужний електрогенератор для аварійного забезпечення роботи автоматики/насосів при відключеннях.
центральное отопление это ТЕЦ. Прилетело и нету. Газовые котлы должны быть энергонезависимые
Якшо ТЕЦ, то так, але централізоване опалення в переважній більшості, це звичайні котельні на мікрорайон/квартал... По такій дрібноті навряд чи будуть тратити ракети і їх легко перевести на інший вид палива, якщо зникне і газ. Ви ж розумієте, що без газу з енергонезалежних газових котлів толку нуль. Енергонезалежне індивідуальне, це хіба дров'яний камін.
Schmit написав:Ви ж розумієте, що без газу з енергонезалежних газових котлів толку нуль.
любой газ.котел можно перевести на пропан добавив один редуктор. Но ценник такого отопления будет огромный. Лично видел твердотопливный котел в квартире 70м2. половину которой занимал котёл и мешки с пеллетами. Я не говорю что это лучше, допустим 5ти этажка хрущ отрезается от ЦО. На миникотельную никто скидываться там не будет. Как и на топливо. То есть на каждую ситуацию надо своё решение. Себе вы пеллеты всегда купите и завезёте. А если котел отапливает 20 квартир вы заложник ситуации. У вас есть деньги, у соседа нет и тут диллема топить себя и соседа или послать соседа и топить только себя. У меня 2 соседа служат в ЗСУ квартиры стоят пустыми/закрытыми. Фиг бы они на что то скинулись.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 13:06, всього редагувалось 5 разів.
Успіх написав:Можна ж обговорити, як можна все зробити правильно, законно!
ты спрашивал про то кто какого сорта. 2й сорт с удовольствием бы стал 1м а 3им не хочет, поэтому бусификация. Если убрать из системы сорта можно НА ВРЕМЯ кое какие проблемы решить. Почему на время, понимаешь? Потому что решения нет. Либо Запад включается в войну со всеми своими ресурсами, либо... и да Если бы Запад включился, война бы давно закончилась. У пу пропал бы последний смысл наступать без шанса на победу. Я помню как в 2022 один форумчанин сравнивал ВВП стран НАТО И рф. Но забыл уточнить какой % их ВВП нам будут готовы предоставить. Это как считать деньги родителей невесты. В фантазиях они есть, а в карманах нету.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 13:14, всього редагувалось 2 разів.
Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метр Водночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бути менше 100 Вт/м². можна перетворити цю енергію в електрику з ефективністю 9—24 %. .........
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Итого в "хмарну погоду" получим пусть даже 24 Вт/м²
та харош кому треба і так розуміє. Просто запомним- через 3 роки кочуюча зарядна станція для сільгосптракторів. Переобладнані трактори на електродвигунах. Якшо так буде, то ми мали честь спілкуватись з технічним генієм на рівні ілона маска.