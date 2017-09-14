Додано: Нед 31 бер, 2024 12:55

Schmit написав: Ви ж розумієте, що без газу з енергонезалежних газових котлів толку нуль. Ви ж розумієте, що без газу з енергонезалежних газових котлів толку нуль.

любой газ.котел можно перевести на пропан добавив один редуктор. Но ценник такого отопления будет огромный. Лично видел твердотопливный котел в квартире 70м2. половину которой занимал котёл и мешки с пеллетами. Я не говорю что это лучше, допустим 5ти этажка хрущ отрезается от ЦО. На миникотельную никто скидываться там не будет. Как и на топливо. То есть на каждую ситуацию надо своё решение. Себе вы пеллеты всегда купите и завезёте. А если котел отапливает 20 квартир вы заложник ситуации. У вас есть деньги, у соседа нет и тут диллема топить себя и соседа или послать соседа и топить только себя. У меня 2 соседа служат в ЗСУ квартиры стоят пустыми/закрытыми. Фиг бы они на что то скинулись.