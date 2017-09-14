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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7450745174527453>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:29

  Shaman написав:
  antey1969 написав:Shaman
Не вопрос, чекайте. У вас никто это право отобрать не может.
Я всего лишь описываю реалии, если они вам кажутся "поганими" - это лично ваши проблемы.
Добавьте меня в игнор и смотрите Телемарафон, там будет все как надо.

я ж розумію, що чекати від декого - допомоги, якихось дій, підтримки - марна праця...
але негативу та пафосу - більше ніж треба. життя як є... ;)

То вы чекаете, то не чекаете.
Я уже запутался.)))
У меня нет ни негатива, ни пафоса. Я никому, в отличие от вас, не указываю, что нужно делать и не требую отчета.
Высказываю лишь свое личное видение ситуации, но не считаю, что других мнений быть не может.
Для этого, как мне кажется, форум и существует.
Опишите, как вы видите положение вещей - с интересом прочитаю.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:49

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Терміново переводити будинки з центральним опаленням на індивідуальне - сумнівна порада, бо якщо не буде ні світла, ні газу - самі розумієте наслідки.
Централізовані ж котельні при бажанні можна досить оперативно перевести на дизель/мазут, трохи важче - на тверде паливо, плюс потужний електрогенератор для аварійного забезпечення роботи автоматики/насосів при відключеннях.
центральное отопление это ТЕЦ. Прилетело и нету. Газовые котлы должны быть энергонезависимые

https://epicentrk.ua/shop/kotly-gazovye ... zavisimye/

опять же если дом газифицирован.

Якшо ТЕЦ, то так, але централізоване опалення в переважній більшості, це звичайні котельні на мікрорайон/квартал... По такій дрібноті навряд чи будуть тратити ракети і їх легко перевести на інший вид палива, якщо зникне і газ.
Ви ж розумієте, що без газу з енергонезалежних газових котлів толку нуль. Енергонезалежне індивідуальне, це хіба дров'яний камін.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:55

  Schmit написав:Ви ж розумієте, що без газу з енергонезалежних газових котлів толку нуль.
любой газ.котел можно перевести на пропан добавив один редуктор. Но ценник такого отопления будет огромный. Лично видел твердотопливный котел в квартире 70м2. половину которой занимал котёл и мешки с пеллетами. Я не говорю что это лучше, допустим 5ти этажка хрущ отрезается от ЦО. На миникотельную никто скидываться там не будет. Как и на топливо. То есть на каждую ситуацию надо своё решение. Себе вы пеллеты всегда купите и завезёте. А если котел отапливает 20 квартир вы заложник ситуации. У вас есть деньги, у соседа нет и тут диллема топить себя и соседа или послать соседа и топить только себя. У меня 2 соседа служат в ЗСУ квартиры стоят пустыми/закрытыми. Фиг бы они на что то скинулись.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 13:06, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:59

Але ж як ми до такого докотились?Чи ми такими і були? ;)

  flyman написав:Зрозумій, тобі тут співчувати і соплі витирати ніхто не буде. Прийде флер, то ще навчить тебе як "родіну любіть". Боротися із системою теж мало Навальних
Та це зрозуміло, що тут більшість циніків/егоїстів сидять))
Але от почути думки про "боротьбу з системою" було б цікаво! :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:02

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:02

Проста математика ©))

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:.чи ми просто звикли скіглити"
это не скыглення.

Тут чомусь плутають "скиглення" з тим, що людина просто періодично запитує - "ну як так? Як так, що 2+2=5?!"
Ну не може ж такого бути?!
Це ж порушує всі правила!!!


А тобі на це кажуть - "не скигли"🤦🏻 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:04

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Але от почути думки про "боротьбу з системою" було б цікаво!
чтобы сбу постучало прикладом в дверь?

Ну чому зразу "не законний спосіб"?))

Можна ж обговорити, як можна все зробити правильно, законно!
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:09

  Успіх написав:Можна ж обговорити, як можна все зробити правильно, законно!
ты спрашивал про то кто какого сорта. 2й сорт с удовольствием бы стал 1м а 3им не хочет, поэтому бусификация. Если убрать из системы сорта можно НА ВРЕМЯ кое какие проблемы решить. Почему на время, понимаешь? Потому что решения нет. Либо Запад включается в войну со всеми своими ресурсами, либо... и да Если бы Запад включился, война бы давно закончилась. У пу пропал бы последний смысл наступать без шанса на победу. Я помню как в 2022 один форумчанин сравнивал ВВП стран НАТО И рф. Но забыл уточнить какой % их ВВП нам будут готовы предоставить. Это как считать деньги родителей невесты. В фантазиях они есть, а в карманах нету.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 13:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:12

Так потім же не сховаються і на краю світу!!!

  antey1969 написав:Не понимаю вас Долярчик от слова совсем.
Нельзя же быть настолько наивным. Вы реально считаете, что если вы будете непрерывно волать на форуме, то что-то изменится?
Ну а як так плять не продумати якісь зміни/заміни рік-через-рік, чи щось типу того?
Ну як так кинути героїв України в "вічний вогонь/котел/яму"?
Ну це ж абсурд!!!

Справді, якими прийдуть ті воїни з війни, які залишаться в живих?
Невже не думають, що і на Балі колись будуть випадки, що якомусь чиновнику зламали руку в трьох місцях, ну і заодно шию))

Ну чим же вони думають?

Які нах рейтинги, якщо вони вже до плінтусу?
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:16

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метр
Водночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бути менше 100 Вт/м².
можна перетворити цю енергію в електрику з ефективністю 9—24 %.
.........

...............

Итого в "хмарну погоду" получим пусть даже 24 Вт/м²
та харош кому треба і так розуміє. Просто запомним- через 3 роки кочуюча зарядна станція для сільгосптракторів. Переобладнані трактори на електродвигунах.
Якшо так буде, то ми мали честь спілкуватись з технічним генієм на рівні ілона маска. :wink:
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