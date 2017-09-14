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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:17
Успіх написав: antey1969 написав:
Не понимаю вас Долярчик от слова совсем.
Нельзя же быть настолько наивным. Вы реально считаете, что если вы будете непрерывно волать на форуме, то что-то изменится?
Ну а як так плять не продумати якісь зміни/заміни рік-через-рік, чи щось типу того?
Ну як так кинути героїв України в "вічний вогонь/котел/яму"?
Ну це ж абсурд!!!
Справді, якими прийдуть ті воїни з війни, які залишаться в живих?
Невже не думають, що і на Балі колись будуть випадки, що якомусь чиновнику зламали руку в трьох місцях, ну і заодно шию))
Ну чим же вони думають?
Які нах рейтинги, якщо вони вже до плінтусу?
Моего племянника в 18 призвали срочником и тут война.
Бедный ребёнок, копал десятками километров окопы. Сегодня ему 21. Завтра его отправляют на Лиман. Он позвонил матери и сказал, мама я больше не вернусь.
Ребёнок, не видевший в жизни ничего, кроме войны, понимает, что всё. сам подписал контракт ещё три года.
На что надеешься ты?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:24
vitaliiangel написав:
Потому что решения нет. Либо Запад включается в войну со всеми своими ресурсами, либо... и да Если бы Запад включился, война бы давно закончилась.
Чому я це не зрозумів через 6міс повномасштабної? Чому я це лише підозрював, але відмахував ці погані думки?
Надіявся, на що?
На чесність?
Справедливість?
Як все прогнило...
Я б навіть, сказав - зігнило вщент!!!
Щось в нас тут не дуже обурюються побратими, що інші оформляють документи по догляду "за котом"?!
А що обурюватись, якщо єпа нати не придумали нічого нормального?
За ДВА РОКИ не спромоглися придумати!!!🤦
І тут, на форумі, теж крім деяких сцикунів/хотабів - теж мені не дуже витикають, що я може теж хочу зробити "догляд за котом"(хоч це не факт)
Але і правильно - як можна витикати фронтовику, якщо сам НЕ побував на фронті хоч пів року?!
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:28
Успіх написав:
Надіявся, на що?
На чесність?
Справедливість?
каждый мыслит так как его научили, как мыслило его окружение в 0-30 лет. Могу позавидовать такому хорошему окружению. Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит.
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