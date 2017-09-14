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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 745174527453745474557456>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:17

  Успіх написав:
  antey1969 написав:Не понимаю вас Долярчик от слова совсем.
Нельзя же быть настолько наивным. Вы реально считаете, что если вы будете непрерывно волать на форуме, то что-то изменится?
Ну а як так плять не продумати якісь зміни/заміни рік-через-рік, чи щось типу того?
Ну як так кинути героїв України в "вічний вогонь/котел/яму"?
Ну це ж абсурд!!!

Справді, якими прийдуть ті воїни з війни, які залишаться в живих?
Невже не думають, що і на Балі колись будуть випадки, що якомусь чиновнику зламали руку в трьох місцях, ну і заодно шию))

Ну чим же вони думають?

Які нах рейтинги, якщо вони вже до плінтусу?

Моего племянника в 18 призвали срочником и тут война.
Бедный ребёнок, копал десятками километров окопы. Сегодня ему 21. Завтра его отправляют на Лиман. Он позвонил матери и сказал, мама я больше не вернусь.
Ребёнок, не видевший в жизни ничего, кроме войны, понимает, что всё. сам подписал контракт ещё три года.
На что надеешься ты?
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:24

За крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:Потому что решения нет. Либо Запад включается в войну со всеми своими ресурсами, либо... и да Если бы Запад включился, война бы давно закончилась.
Чому я це не зрозумів через 6міс повномасштабної? Чому я це лише підозрював, але відмахував ці погані думки?

Надіявся, на що?
На чесність?
Справедливість?

Як все прогнило...
Я б навіть, сказав - зігнило вщент!!!

Щось в нас тут не дуже обурюються побратими, що інші оформляють документи по догляду "за котом"?!
А що обурюватись, якщо єпа нати не придумали нічого нормального?
За ДВА РОКИ не спромоглися придумати!!!🤦

І тут, на форумі, теж крім деяких сцикунів/хотабів - теж мені не дуже витикають, що я може теж хочу зробити "догляд за котом"(хоч це не факт)

Але і правильно - як можна витикати фронтовику, якщо сам НЕ побував на фронті хоч пів року?!
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:28

  Успіх написав:Надіявся, на що?
На чесність?
Справедливість?
каждый мыслит так как его научили, как мыслило его окружение в 0-30 лет. Могу позавидовать такому хорошему окружению. Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление. Ну ты сам торговал знаешь как с полной торбой дорогой еды торгуются за 5 копеек.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:30

Може ми і пересічемось(але я просто не буду знати, що то він

  Бетон написав:Моего племянника в 18 призвали срочником и тут война.
Бедный ребёнок, копал десятками километров окопы. Сегодня ему 21. Завтра его отправляют на Лиман. Он позвонил матери и сказал, мама я больше не вернусь.
Ребёнок, не видевший в жизни ничего, кроме войны, понимает, что всё. сам подписал контракт ещё три года.
Надіюсь відправляють не в штурмовики, чи піхоту? Бо тут орки періодично пробують нас штурмувати, але отримують пиз дю лєй!
А в самому Лимані - нормальок)) Можна і шаурми/хотдогів поїсти))
  Бетон написав:На что надеешься ты?
Тільки на Бога і на свій план Б))
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 31 бер, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:33

Якби ви знали паничі...!©

  vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!!
От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!!

В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:38

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!!
От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!!

В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"

теперь когда ты понимаешь роль доверия, моделируй возможные варианты действий центрального аппарата власти. Будут делать что угодно, чтобы доверие сохранить. Доверие перед выборами элементарно конвертируется в рейтинг.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:39

  vitaliiangel написав:Вот такое у людей мышление. Ну ты сам торговал знаешь как с полной торбой дорогой еды торгуются за 5 копеек
Так отож!!!
Зануда буде "руки тобі викручувати", щоб дав знижку хоч умовних 5коп, хоч в тебе і так значно дешевше!!!

А умовну полуницю, виноград з'їсть за 20хв і в каналізацію спустить - то нормальок! А за річ, за умовних 200грн, яка прослужить мінімум РІК - буде довго обдумувати, торгуватись і далеко не факт, що купить!

От це☝️ ще одні кандидати після ухилянтів на "пошкодження коліна"! :mrgreen:
Я б, сцу ка, їм би показав кузькіну мать! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:43

  Успіх написав:А умовну полуницю, виноград з'їсть за 20хв і в каналізацію спустить - то нормальок! А за річ, за умовних 200грн, яка прослужить мінімум РІК - буде довго обдумувати, торгуватись і далеко не факт, що купить!
когда я обучал торговых представителей, то говорил им: "видите что вам не доверяют? уходите". Тратьте время на тех, кто доверяет. Думаю наши власти действуют в этой же логике. Ничего ухылятам не будет. В законе будут лазейки, такие куда и слон пролезет.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:48

  Faceless написав:
flyman написав:...........
Однозначно, тут форум простих рішень, напр. на 33 поверх поставити генератор/екофлов, а те що води не буде, і каналізація в режимі "наклав в кульок і через вікно", це наратів.

Вода буде, якщо в будинку не самі жлоби і скинуться на генератор. Відповідно, буде й каналізація.
А що в цоколі? Павербанк потягне фекальний насос?

А откуда будет вода без электричества?
Насосы в водоканале тоже работают на электроэнергии. Времена, когда там качали на лошадиной силе, давно прошли и на современный город лошадиных сил не хватит.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:50

  Успіх написав:
  antey1969 написав:Не понимаю вас Долярчик от слова совсем.
Нельзя же быть настолько наивным. Вы реально считаете, что если вы будете непрерывно волать на форуме, то что-то изменится?
Ну а як так плять не продумати якісь зміни/заміни рік-через-рік, чи щось типу того?
Ну як так кинути героїв України в "вічний вогонь/котел/яму"?
Ну це ж абсурд!!!

Справді, якими прийдуть ті воїни з війни, які залишаться в живих?
Невже не думають, що і на Балі колись будуть випадки, що якомусь чиновнику зламали руку в трьох місцях, ну і заодно шию))
Ну чим же вони думають?

Які нах рейтинги, якщо вони вже до плінтусу?
ніхто нічо не думає. Зараз можу раз на тиждень їздити в запоріжжя. Квартира 1000грн в сутку. Вчора був. Там тупо війни нема. Лазю в спортивному по місті, ніразу ніякого військомату. Патрулі всп тільки по дорозі на блокпостах і на жд вокзалі питають пароль у військових, за цивільних не знаю, врятлі їх взагалі трогають. Все працює. Пивні магазини і світ вина продають і військовим. Автомойки забиті, весна. Єдине , жінки в штанах лазять... ще й більшість в безформєнних мішковидних. :( в магазинах все... кафе повні. Сімейні пари з дітьми в парках качок кормять... правда банери на дорогах вступай в 3 бригаду. :lol: Думав в кінотеатр сходити, но в сон рубало ,посидів в парку з мороженнком і гранатовим вином ,сам.
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