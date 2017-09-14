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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74527453745474557456>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну як так кинути героїв України в "вічний вогонь/котел/яму"?

Справді, якими прийдуть ті воїни з війни, які залишаться в живих?

Ну чим же вони думають?

Які нах рейтинги, якщо вони вже до плінтусу?

Не хочу тут писати гірку правду, але владі дуже непотрібні патріоти, які повернуться з фронту. Для них був би ідеальний варіант, щоб не повернувся ніхто.

Ну і преЗЕдент явно грає в ол-ін: або він прийме капітуляцію від того, хто буде керувати москалями після хуйла, або сам капітулює і перетвориться у втікача...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:54

Зрозуміти б незрозуміле!©

  vitaliiangel написав:Думаю наши власти действуют в этой же логике
Тут я заплутався - а хто їм тепер довіряє?
- військові? Ні. (зрозуміло чому)
- в тилу? Теж ні, так як бусифікація і лякання прикрутити гайки з банківськими рахунками і т.п.

То хто їм довіряє?
Хто їх ще підтримує?
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:57

Коли настане день, закінчиться війна...©

  Дюрі-бачі написав:Не хочу тут писати гірку правду, але владі дуже непотрібні патріоти, які повернуться з фронту. Для них був би ідеальний варіант, щоб не повернувся ніхто
Та це я знаю. Це ж логічно!
  Дюрі-бачі написав:Ну і преЗЕдент явно грає в ол-ін: або він прийме капітуляцію від того, хто буде керувати москалями після хуйла, або сам капітулює і перетвориться у втікача...
І так зле, і так погано©
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:07

  Успіх написав:То хто їм довіряє?
Хто їх ще підтримує?
этого я не знаю, социологией и социометрией не занимаюсь.
я тебе объяснил как они мыслят и почему происходит не так как тебе хочется.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:08

І все буде добре!© )))

  Banderlog написав:за цивільних не знаю, врятлі їх взагалі трогають
Нам тут місцеві сказали, що їх не призивають/мобілізують.
Я так думаю, що де зона БД - там місцевих, напевно, заборонено мобілізувати (та і їх тут не так і багато залишилось)
  Banderlog написав:Все працює. Пивні магазини і світ вина продають і військовим. Автомойки забиті, весна. Єдине , жінки в штанах лазять... ще й більшість в безформєнних мішковидних. в магазинах все... кафе повні
В Лимані - аналогічно))
  Banderlog написав:правда банери на дорогах вступай в 3 бригаду
Був би толк з тих банерів/реклам, якщо б там чітко писало:
✓ контракт на 6-12-24міс по бажанню!
✓ військову професію обираєте самі!
✓ зарплата + премія від 50 000 до 150 000!
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:09

  Успіх написав:Нам тут місцеві сказали, що їх не призивають/мобілізують.
Я так думаю, що де зона БД - там місцевих, напевно, заборонено мобілізувати (та і їх тут не так і багато залишилось)
есть целые города где насильной мобилизации нет.
  Успіх написав:Був би толк з тих банерів/реклам, якщо б там чітко писало:
✓ контракт на 6-12-24міс по бажанню!
✓ військову професію обираєте самі!
✓ зарплата + премія від 50 000 до 150 000!
тогда долярчики скажут мы тоже хотим 6-12 месяцев и самим выбрать профессию.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:13

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Потому что решения нет. Либо Запад включается в войну со всеми своими ресурсами, либо... и да Если бы Запад включился, война бы давно закончилась.
Чому я це не зрозумів через 6міс повномасштабної? Чому я це лише підозрював, але відмахував ці погані думки?

Надіявся, на що?
На чесність?
Справедливість?

Як все прогнило...
Я б навіть, сказав - зігнило вщент!!!

Щось в нас тут не дуже обурюються побратими, що інші оформляють документи по догляду "за котом"?!
А що обурюватись, якщо єпа нати не придумали нічого нормального?
За ДВА РОКИ не спромоглися придумати!!!🤦

І тут, на форумі, теж крім деяких сцикунів/хотабів - теж мені не дуже витикають, що я може теж хочу зробити "догляд за котом"(хоч це не факт)

Але і правильно - як можна витикати фронтовику, якщо сам НЕ побував на фронті хоч пів року?!

Втыкать фронтовику не надо, тут Вы правы.
А "не придумали нічого нормального"... Тут уже задавали вопросы, как провести мобилизацию.
А что тут придумаешь кроме "бусификации"?
Заинтересовать материально? Сколько надо платить? 3000 долл.? 5000? Ещё больше? Так денег нет.
Пообещать какие-то льготы в будущем? Сомневаюсь в эффективности. + любой адекватный человек понимает, что, если льготников будет много, эти льготы потом порежут. Тем или иным образом.
Что ещё?
Никто не знает.
Поэтому, думаю, и закон до сих пор не приняли - боятся/понимают, что он ничего не даст.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:14

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Думаю наши власти действуют в этой же логике
Тут я заплутався - а хто їм тепер довіряє?
- військові? Ні. (зрозуміло чому)
- в тилу? Теж ні, так як бусифікація і лякання прикрутити гайки з банківськими рахунками і т.п.

То хто їм довіряє?
Хто їх ще підтримує?

Нема ніякої бусифікації. Воно просто накручується телеграмканалами. В Чернівці теж дзвонив. Кажуть ловлять кругом... питаю кого впіймали ? І шось не чути нікого. Пару загнали на медосмотр. В усіх якась бронь чи навчання , в мому обленерго точно. Кажуть а шо ти хотів б щоб брали? Кажу- да! То обіжаються. Короч рівень істерії судячи з усього нижче ніж при коронавірусі.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:15

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!!
От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!!
В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"

Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:19

  Hotab написав:budivelnik , в 2-х словах розкажіть будь ласка..
Для власного будинку (тауна/дауна) , скільки оптимально по площі панелі ставити?
Розмір фотопанелей-Добове споживання(квт*год) * (3/год) * 6 м2
+ акамуляторні батареї добове споживання(квт*год)*2
Чим більше панелей можете встановити - тим краще, адже надлишок енергії завжди можна скинути навіть в підігрів води в басейні :)
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