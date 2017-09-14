Додано: Нед 31 бер, 2024 14:20

Banderlog написав: ЛАД написав: budivelnik написав: ............

Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метр

Водночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бути менше 100 Вт/м².

можна перетворити цю енергію в електрику з ефективністю 9—24 %.

........................ ............Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метрВодночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бутиможна перетворити цю енергію в електрику........................ Итого в "хмарну погоду" получим пусть даже 24 Вт/м² Итого в "хмарну погоду" получим пусть даже 24 Вт/м² та харош кому треба і так розуміє. Просто запомним- через 3 роки кочуюча зарядна станція для сільгосптракторів. Переобладнані трактори на електродвигунах.

Якшо так буде, то ми мали честь спілкуватись з технічним генієм на рівні ілона маска. та харош кому треба і так розуміє. Просто запомним- через 3 роки кочуюча зарядна станція для сільгосптракторів. Переобладнані трактори на електродвигунах.Якшо так буде, то ми мали честь спілкуватись з технічним генієм на рівні ілона маска.

Яке їхало - таке й здибало...З одного боку совковий пенсіонерЗ другого недовчившийся школярик...По порядку1 Не треба плутати потужність і енергію....Так квартира має підведену потужність в 5квт.....але на протязі місяця(720 годин) використовує 300квт*год...це в нормальних умовахУ випадку блекауту і так далі, ці 300+квт*год - легко можна обмежити 100.2 Ніхто не розраховує розмір панелі з вимогою В БУДЬ ЯКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ забезпечити необхідну потужність, для цього існують акамулятори.3 Таким чиномМаючи акамулятор хоча б на 10 квт*год(1500 доларів)і фотопанель потужністю в 3 Квт(500 доларів) номінал (18 м2 а не 200м2 , як порахував один склеротичний маразматик),Можна ВІЧНІСТЬ жити з автономним енергоспоживанням...Пояснення простеТреба за 8 робочих годин отримати з панелі 3-5Квт*год , тобто панель повинна працювати на 10-15 % від номіналу....Буде парочка днів підряд , в яких сонця буде дійсно 10Ватт/м2=180Ватт*8год=1,5 Квт , але цілий тиждень це можна буде скомпенсовувати наявними акамуляторами.ПСЩоб розставити крапки над І1 Здурі можна й мягке зломати...тому я ніде не закликав відмовлятись від атомної чи гідрогенерації2 Те що я описую - за якихось 2-3тисячі доларів дозволить БЕЗБОЛІСНО пережити навіть трьохмісячний блекаут, навіть в багатоповерхівці при умові що є 18м2 стіни яка виходить на південь.Але наголошуюЦЕ АВАРІЙНА СХЕМА3 По тракторам/автобусам і так даліа - навіть без використання фотопанелей і просто при зарядці від мережі економія між бензином/дизелем і електроенергією становить приблизно 30 грн/літр паливаб - ця схема не використовується тому , що має високі початкові вкладення, при чому в не профільну тему.Власники транспорту чудово навчились ремонтувати Двигуни і стають в ступор коли чують про мікросхеми.От і виходитьТой хто розуміє економіку електротранспорту - повинен залізти в непрофільну для себе тему...Тому кожен вирішує самостійно чи потрібно йому це робити чи ні