budivelnik написав:............ Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метр Водночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бути менше 100 Вт/м². можна перетворити цю енергію в електрику з ефективністю 9—24 %. ........................
Итого в "хмарну погоду" получим пусть даже 24 Вт/м²
та харош кому треба і так розуміє. Просто запомним- через 3 роки кочуюча зарядна станція для сільгосптракторів. Переобладнані трактори на електродвигунах. Якшо так буде, то ми мали честь спілкуватись з технічним генієм на рівні ілона маска.
Яке їхало - таке й здибало... З одного боку совковий пенсіонер З другого недовчившийся школярик... По порядку 1 Не треба плутати потужність і енергію.... Так квартира має підведену потужність в 5квт.....але на протязі місяця(720 годин) використовує 300квт*год...це в нормальних умовах У випадку блекауту і так далі, ці 300+квт*год - легко можна обмежити 100. 2 Ніхто не розраховує розмір панелі з вимогою В БУДЬ ЯКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ забезпечити необхідну потужність, для цього існують акамулятори. 3 Таким чином Маючи акамулятор хоча б на 10 квт*год(1500 доларів) і фотопанель потужністю в 3 Квт(500 доларів) номінал (18 м2 а не 200м2 , як порахував один склеротичний маразматик), Можна ВІЧНІСТЬ жити з автономним енергоспоживанням... Пояснення просте Треба за 8 робочих годин отримати з панелі 3-5Квт*год , тобто панель повинна працювати на 10-15 % від номіналу.... Буде парочка днів підряд , в яких сонця буде дійсно 10Ватт/м2=180Ватт*8год=1,5 Квт , але цілий тиждень це можна буде скомпенсовувати наявними акамуляторами.
ПС Щоб розставити крапки над І 1 Здурі можна й мягке зломати...тому я ніде не закликав відмовлятись від атомної чи гідрогенерації 2 Те що я описую - за якихось 2-3тисячі доларів дозволить БЕЗБОЛІСНО пережити навіть трьохмісячний блекаут, навіть в багатоповерхівці при умові що є 18м2 стіни яка виходить на південь. Але наголошую ЦЕ АВАРІЙНА СХЕМА 3 По тракторам/автобусам і так далі а - навіть без використання фотопанелей і просто при зарядці від мережі економія між бензином/дизелем і електроенергією становить приблизно 30 грн/літр палива б - ця схема не використовується тому , що має високі початкові вкладення, при чому в не профільну тему. Власники транспорту чудово навчились ремонтувати Двигуни і стають в ступор коли чують про мікросхеми. От і виходить Той хто розуміє економіку електротранспорту - повинен залізти в непрофільну для себе тему... Тому кожен вирішує самостійно чи потрібно йому це робити чи ні
_Mykola_ написав:З дописів можна припустити що Ви енергетик.... Тому є два варіанти 1 У нас хоч і мало , але десяток ракет з БЧ200-400Кг - знайдеться 2 Для реактора - дрон з 50кг що слону дробина... А для трансформатора який забезпечує енергією насоси охолодження реактора... А якщо по ним лупанути ?
Десяток НЕ балістичних ракет нічого не вирішить, половину як мінімум відпрацює ППО. Трансформатор, а він там не один, і ліній декілька, як правило, це вимоги ще з СССР, просто автоматично приведе до переходу на дизельгенератори, треба знищувати машинну залу, причому декілька відміток пробити, щоб точно вразити систему охолодження, а для цього дронів малувато.
А що вирішують баліст.ракети?
Вони за визначенням морально застаріли на десятиліття і будуть збиті суч.технікою абс.всі?
балі́стика -и, ж. 1》 Розділ теоретичної механіки, що вивчає рух важкого тіла, кинутого під кутом до горизонту. 2》 Наука, що вивчає закони руху артилерійських снарядів (у каналі ствола вогнепальної зброї та після вильоту назовні), а також ракет після припинення роботи двигуна.
vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!! От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!! В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"
Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.
Тихо-тихо, слухаємо стогін «не хочуть купляти і торгуються за 20 грн» у володаря 2 квартир знятих на базарній точці)) При цьому воюючій з 14-го року країні куй що перепадало з його заробітків. А зараз ще й хоче ухилитись! Після 2 років у тилу)
Дюрі-бачі написав:.......... Не хочу тут писати гірку правду, але владі дуже непотрібні патріоти, які повернуться з фронту. Для них був би ідеальний варіант, щоб не повернувся ніхто.
А кому они помешают и на что повлияют?
Ну і преЗЕдент явно грає в ол-ін: або він прийме капітуляцію від того, хто буде керувати москалями після хуйла, або сам капітулює і перетвориться у втікача...
А во что ему играть? Ещё один вариант - переговоры или рпв. За это более-менее активно выступает lapay. Я предлагал модераторам дать ему подробно высказаться с гарантиями, что не забанят. Никто не поддержал, а модераторы отмолчались. А так настаивать на ответе и подводить его под бан не хочу. Сам считаю, что переговоры нужны, но не очень представляю, какие могут быть условия и на чём можно сойтись. Какие-то разговоры, возможно, ведутся, готовят какой-то форум в Швейцарии. Может, что и пробуют (какой-то третий вариант, кроме ол-ин).
Бригади рекламують багато небойових посад, наприклад, кухаря військової розвідки та цифрового дизайнера в десантно-штурмовій бригаді, а також обіцяють хороше спорядження та кращу підготовку, ніж призовникам. ______________ І в той же час: *Офіцер батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла, що з 200 призовників, які прийняла бригада, лише 25 виявили бажання воювати.* https://www.unian.ua/society/vsi-hochut ... 89608.html
Виникає питання: невже оті небажаючі воювати самі не застовбили оті посади кухарів-дизайнерів?
все. Проїхали . Через 3 роки мобільна автономна сонячна електростанція і перероблені трактори з електродвигунами. На цьому з тобою спілкування закриваю. Продовжим через 3 роки. Буду звертатись або Сенсей або Балабол це вже по результатам.
Успіх написав: quote="5706124:vitaliiangel"]Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление[/quote
От!!! От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!! В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"
Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.
Тихо-тихо, слухаємо стогін «не хочуть купляти і торгуються за 20 грн» у володаря 2 квартир знятих на базарній точці)) При цьому воюючій з 14-го року країні куй що перепадало з його заробітків. А зараз ще й хоче ухилитись! Після 2 років у тилу)
Ні. Не те...
Власники бізнесів / продавани і т.п. (назвімо їх для зручності “морлоки”) -- не завжди розуміють крихкості душевної конституції покупців (“елої”). Особливо дрібні, не надто успішні й тому озлоблені морлоки...
Епік -- він таки зрозумів... Величезний торг.зал, який вмить ламає психіку пересічних. Ненав`язливі загоничі -- крутяться поблизу, але не лякають.
Чому, от чому смецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних??
Власники бізнесів / продавани і т.п. (назвімо їх для зручності “морлоки”) -- не завжди розуміють крихкості душевної конституції покупців (“елої”). Особливо дрібні, не надто успішні й тому озлоблені морлоки...
Епік -- він таки зрозумів... Величезний торг.зал, який вмить ламає психіку пересічних. Ненав`язливі загоничі -- крутяться поблизу, але не лякають.
Чому, от чому смецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних??
Епик, Розетка, Каста поняли идею децентрализации и теперь каждый ФОП за небольшую мзду от прибыли может стать продавцом площадки на Украину, плюс ЕС. Они объединились ещё с НП. Но, остались староверы которые будут под дождём торговаться за 20грн с недалёким любителем халявы Всё ИМХО. Будивельник мой герой, прям и в солнечных панелях лучше чем в серверах Минфина шарит )))