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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7453745474557456>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:20

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
Потужність потоку сонячного випромінювання на вході в атмосферу Землі (AM0), становить близько 1366 ват на квадратний метр
Водночас питома потужність сонячного випромінювання в Європі в дуже хмарну погоду навіть удень може бути менше 100 Вт/м².
можна перетворити цю енергію в електрику з ефективністю 9—24 %.
........................
Итого в "хмарну погоду" получим пусть даже 24 Вт/м²
та харош кому треба і так розуміє. Просто запомним- через 3 роки кочуюча зарядна станція для сільгосптракторів. Переобладнані трактори на електродвигунах.
Якшо так буде, то ми мали честь спілкуватись з технічним генієм на рівні ілона маска. :wink:
Яке їхало - таке й здибало...
З одного боку совковий пенсіонер
З другого недовчившийся школярик...
По порядку
1 Не треба плутати потужність і енергію....
Так квартира має підведену потужність в 5квт.....але на протязі місяця(720 годин) використовує 300квт*год...це в нормальних умовах
У випадку блекауту і так далі, ці 300+квт*год - легко можна обмежити 100.
2 Ніхто не розраховує розмір панелі з вимогою В БУДЬ ЯКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ забезпечити необхідну потужність, для цього існують акамулятори.
3 Таким чином
Маючи акамулятор хоча б на 10 квт*год(1500 доларів)
і фотопанель потужністю в 3 Квт(500 доларів) номінал (18 м2 а не 200м2 , як порахував один склеротичний маразматик),
Можна ВІЧНІСТЬ жити з автономним енергоспоживанням...
Пояснення просте
Треба за 8 робочих годин отримати з панелі 3-5Квт*год , тобто панель повинна працювати на 10-15 % від номіналу....
Буде парочка днів підряд , в яких сонця буде дійсно 10Ватт/м2=180Ватт*8год=1,5 Квт , але цілий тиждень це можна буде скомпенсовувати наявними акамуляторами.


ПС
Щоб розставити крапки над І
1 Здурі можна й мягке зломати...тому я ніде не закликав відмовлятись від атомної чи гідрогенерації
2 Те що я описую - за якихось 2-3тисячі доларів дозволить БЕЗБОЛІСНО пережити навіть трьохмісячний блекаут, навіть в багатоповерхівці при умові що є 18м2 стіни яка виходить на південь.
Але наголошую
ЦЕ АВАРІЙНА СХЕМА
3 По тракторам/автобусам і так далі
а - навіть без використання фотопанелей і просто при зарядці від мережі економія між бензином/дизелем і електроенергією становить приблизно 30 грн/літр палива
б - ця схема не використовується тому , що має високі початкові вкладення, при чому в не профільну тему.
Власники транспорту чудово навчились ремонтувати Двигуни і стають в ступор коли чують про мікросхеми.
От і виходить
Той хто розуміє економіку електротранспорту - повинен залізти в непрофільну для себе тему...
Тому кожен вирішує самостійно чи потрібно йому це робити чи ні
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:28

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:З дописів можна припустити що Ви енергетик....
Тому є два варіанти
1 У нас хоч і мало , але десяток ракет з БЧ200-400Кг - знайдеться
2 Для реактора - дрон з 50кг що слону дробина...
А для трансформатора який забезпечує енергією насоси охолодження реактора...
А якщо по ним лупанути ?

Десяток НЕ балістичних ракет нічого не вирішить, половину як мінімум відпрацює ППО.
Трансформатор, а він там не один, і ліній декілька, як правило, це вимоги ще з СССР, просто автоматично приведе до переходу на дизельгенератори, треба знищувати машинну залу, причому декілька відміток пробити, щоб точно вразити систему охолодження, а для цього дронів малувато.


А що вирішують баліст.ракети?

Вони за визначенням морально застаріли на десятиліття і будуть збиті суч.технікою абс.всі?

балі́стика
-и, ж.
1》 Розділ теоретичної механіки, що вивчає рух важкого тіла, кинутого під кутом до горизонту.
2》 Наука, що вивчає закони руху артилерійських снарядів (у каналі ствола вогнепальної зброї та після вильоту назовні), а також ракет після припинення роботи двигуна.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:29

  unicdima написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!!
От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!!
В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"

Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.

Тихо-тихо, слухаємо стогін «не хочуть купляти і торгуються за 20 грн» у володаря 2 квартир знятих на базарній точці))
При цьому воюючій з 14-го року країні куй що перепадало з його заробітків. А зараз ще й хоче ухилитись! Після 2 років у тилу)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:29

  Дюрі-бачі написав:..........
Не хочу тут писати гірку правду, але владі дуже непотрібні патріоти, які повернуться з фронту. Для них був би ідеальний варіант, щоб не повернувся ніхто.

А кому они помешают и на что повлияют?

Ну і преЗЕдент явно грає в ол-ін: або він прийме капітуляцію від того, хто буде керувати москалями після хуйла, або сам капітулює і перетвориться у втікача...

А во что ему играть?
Ещё один вариант - переговоры или рпв. За это более-менее активно выступает lapay. Я предлагал модераторам дать ему подробно высказаться с гарантиями, что не забанят. Никто не поддержал, а модераторы отмолчались.
А так настаивать на ответе и подводить его под бан не хочу. Сам считаю, что переговоры нужны, но не очень представляю, какие могут быть условия и на чём можно сойтись.
Какие-то разговоры, возможно, ведутся, готовят какой-то форум в Швейцарии. Может, что и пробуют (какой-то третий вариант, кроме ол-ин).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:29

Бригади рекламують багато небойових посад, наприклад, кухаря військової розвідки та цифрового дизайнера в десантно-штурмовій бригаді, а також обіцяють хороше спорядження та кращу підготовку, ніж призовникам.
______________
І в той же час:
*Офіцер батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла, що з 200 призовників, які прийняла бригада, лише 25 виявили бажання воювати.*
https://www.unian.ua/society/vsi-hochut ... 89608.html

Виникає питання: невже оті небажаючі воювати самі не застовбили оті посади кухарів-дизайнерів?
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:33

  Hotab написав:Тихо-тихо, слухаємо стогін «не хочуть купляти і торгуються за 20 грн» у володаря 2 квартир знятих на базарній точці))
ппц ты завистливый.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:34

  budivelnik написав:таке й здибало...

все. Проїхали . Через 3 роки мобільна автономна сонячна електростанція і перероблені трактори з електродвигунами. На цьому з тобою спілкування закриваю. Продовжим через 3 роки.
Буду звертатись або Сенсей або Балабол це вже по результатам.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:42

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Тихо-тихо, слухаємо стогін «не хочуть купляти і торгуються за 20 грн» у володаря 2 квартир знятих на базарній точці))
ппц ты завистливый.

Твій друг, такий як і ти віщун- невдаха, казав «голодний і з пустим баком». Як тут не заздрити. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:44

  Hotab написав:
  unicdima написав:
  Успіх написав:
quote="5706124:vitaliiangel"]Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление[/quote

От!!!
От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!!
В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"

Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.

Тихо-тихо, слухаємо стогін «не хочуть купляти і торгуються за 20 грн» у володаря 2 квартир знятих на базарній точці))
При цьому воюючій з 14-го року країні куй що перепадало з його заробітків. А зараз ще й хоче ухилитись! Після 2 років у тилу)


Ні. Не те...

Власники бізнесів / продавани і т.п. (назвімо їх для зручності “морлоки”) -- не завжди розуміють крихкості душевної конституції покупців (“елої”). Особливо дрібні, не надто успішні й тому озлоблені морлоки...

Епік -- він таки зрозумів...
Величезний торг.зал, який вмить ламає психіку пересічних.
Ненав`язливі загоничі -- крутяться поблизу, але не лякають.

Чому, от чому смецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних?? :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:52

  Bobua написав:
Ні. Не те...

Власники бізнесів / продавани і т.п. (назвімо їх для зручності “морлоки”) -- не завжди розуміють крихкості душевної конституції покупців (“елої”). Особливо дрібні, не надто успішні й тому озлоблені морлоки...

Епік -- він таки зрозумів...
Величезний торг.зал, який вмить ламає психіку пересічних.
Ненав`язливі загоничі -- крутяться поблизу, але не лякають.

Чому, от чому смецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних?? :(

Епик, Розетка, Каста поняли идею децентрализации и теперь каждый ФОП за небольшую мзду от прибыли может стать продавцом площадки на Украину, плюс ЕС. Они объединились ещё с НП.
Но, остались староверы которые будут под дождём торговаться за 20грн с недалёким любителем халявы :)
Всё ИМХО.
Будивельник мой герой, прям и в солнечных панелях лучше чем в серверах Минфина шарит )))
stm
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