RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7453745474557456
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:52

  Bobua написав:Чому, от чому смецам рівня епіків і рошенів не дали і далі керувати ато й мобілізацією? Чому до цього допустили некомпетентних?? :(

З війська почали звільнятися ще за цих спеців. Вже в 2018 це стало проблемою і набуло розголосу.
detroytred
 
Повідомлень: 27922
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:04

Не всі однакові!

  unicdima написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!!
От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!!
В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"

Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.

В мене - завжди були приклеєні цінники, як і завжди в більшості товар був дешевший, а деякий і значно дешевший ніж в епіцентрі!

Але так, багато моїх колег по роботі грішили тим, що не мали цінників(особливо на одягу)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6166
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:15

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:Shaman
Не вопрос, чекайте. У вас никто это право отобрать не может.
Я всего лишь описываю реалии, если они вам кажутся "поганими" - это лично ваши проблемы.
Добавьте меня в игнор и смотрите Телемарафон, там будет все как надо.

я ж розумію, що чекати від декого - допомоги, якихось дій, підтримки - марна праця...
але негативу та пафосу - більше ніж треба. життя як є... ;)

То вы чекаете, то не чекаете.
Я уже запутался.)))
У меня нет ни негатива, ни пафоса. Я никому, в отличие от вас, не указываю, что нужно делать и не требую отчета.
Высказываю лишь свое личное видение ситуации, но не считаю, что других мнений быть не может.
Для этого, как мне кажется, форум и существует.
Опишите, как вы видите положение вещей - с интересом прочитаю.

покинете ви німецьке пиво з ковбасками, дурних нема...

негатив суцільний, не пам'ятаю жодного позитивного повідомлення від вас. а, це у вас підхід - вже й система навчанні в Німеччині не та. класика :D

своє бачення неодноразово описував, можете почитати, якщо є бажання. коли хтось розганяє зраду або прорашитські ідеї, так роблю зауваження, війна обмежує свободу думок. а після війни подивимось.

німецьку мову як, добре засвоїли? чи теж мова не така? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5739
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:16

  Успіх написав:
  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!!
Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.

В мене - завжди були приклеєні цінники, як і завжди в більшості товар був дешевший, а деякий і значно дешевший ніж в епіцентрі!

Але так, багато моїх колег по роботі грішили тим, що не мали цінників(особливо на одягу)

Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин. Ще думав чи не підробку купив, але служить вже довше середнього часу. Але спрацьовує мультиплеєрний ефект в супермаркетах, мають також інтернет-торгівлю.
"Близько 8,3% - це будівельні матеріали, 12% - оздоблювальні матеріали: шпалери, фарби та інше. Думаю, що після перемоги, коли почнеться відновлення країни, частка будівельних матеріалів може зрости до 20%. "Епіцентр" - це вже давно не про будівництво. Він про все", - розповів Герега. https://interfax.com.ua/news/economic/961612.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6582
З нами з: 19.04.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7453745474557456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178884
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17808
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 594171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (600)
31.03.2024 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.