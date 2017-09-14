vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!! От саме це я на своїй шкірі відчув за 11років ведення свого бізнесу!!! В голові теж було вічне питання: "ну як, плять, так???!"
Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.
В мене - завжди були приклеєні цінники, як і завжди в більшості товар був дешевший, а деякий і значно дешевший ніж в епіцентрі!
Але так, багато моїх колег по роботі грішили тим, що не мали цінників(особливо на одягу)
antey1969 написав:Shaman Не вопрос, чекайте. У вас никто это право отобрать не может. Я всего лишь описываю реалии, если они вам кажутся "поганими" - это лично ваши проблемы. Добавьте меня в игнор и смотрите Телемарафон, там будет все как надо.
я ж розумію, що чекати від декого - допомоги, якихось дій, підтримки - марна праця... але негативу та пафосу - більше ніж треба. життя як є...
То вы чекаете, то не чекаете. Я уже запутался.))) У меня нет ни негатива, ни пафоса. Я никому, в отличие от вас, не указываю, что нужно делать и не требую отчета. Высказываю лишь свое личное видение ситуации, но не считаю, что других мнений быть не может. Для этого, как мне кажется, форум и существует. Опишите, как вы видите положение вещей - с интересом прочитаю.
покинете ви німецьке пиво з ковбасками, дурних нема...
негатив суцільний, не пам'ятаю жодного позитивного повідомлення від вас. а, це у вас підхід - вже й система навчанні в Німеччині не та. класика
своє бачення неодноразово описував, можете почитати, якщо є бажання. коли хтось розганяє зраду або прорашитські ідеї, так роблю зауваження, війна обмежує свободу думок. а після війни подивимось.
німецьку мову як, добре засвоїли? чи теж мова не така?
vitaliiangel написав:Вчера позвонил приятель и пожаловался что его товар в 2р. дешевле эпицентра но никто не покупает. Все едут за ним в эпицентр. Спросил почему так. Доверие. В его фирму рога и копыта никто не верит. Вот такое у людей мышление
От!!! Я перестав ходити на базари через те, що продавці там чекають лоха якому можна впарити чим дорожче, бо нема ніяких цінників і оцінюють по людині. І завжди на базарі було дорожче ніж в нормальному магазині.
В мене - завжди були приклеєні цінники, як і завжди в більшості товар був дешевший, а деякий і значно дешевший ніж в епіцентрі!
Але так, багато моїх колег по роботі грішили тим, що не мали цінників(особливо на одягу)
Якось потрібно було грушу для водонапірного бачка, то в епіцентрі була втричі дорожча за невеликий спеціалізований магазин. Ще думав чи не підробку купив, але служить вже довше середнього часу. Але спрацьовує мультиплеєрний ефект в супермаркетах, мають також інтернет-торгівлю.
"Близько 8,3% - це будівельні матеріали, 12% - оздоблювальні матеріали: шпалери, фарби та інше. Думаю, що після перемоги, коли почнеться відновлення країни, частка будівельних матеріалів може зрости до 20%. "Епіцентр" - це вже давно не про будівництво. Він про все", - розповів Герега. https://interfax.com.ua/news/economic/961612.html